Una ingeniera de alimentos aclara si es malo utilizar papel de aluminio en la cocina: «El veneno está en la dosis»

La cocina es un mundo de posibilidades abierto a una gran cantidad de técnicas y de alimentos que se pueden utilizar hoy en día. Para aquellos aficionados a la cocina, probar nuevas maneras de elaborar sus platos es algo atractivo y motivador.

Esferificaciones, ahumados o el uso de aires son solo algunas de las técnicas más vanguardistas a día de hoy pero, antes de llegar a ese nivel, primero se debe aprender bien a utilizar los métodos básicos.

En este sentido, saber hacer un sofrito correctamente, despiezar un pollo o usar el horno para dejar los alimentos en su punto son algunas de las claves para seguir avanzando y mejorar en la cocina.

Uno de los elementos que pueden resultar muy prácticos a la hora de usar en el ámbito culinario es el papel de aluminio. Este se usa para tapar o guardar alimentos que han sobrado, para meterlos en la nevera o para hornearlos, ya sea como base para no manchar o como recubrimiento para cocinar 'en papillote', principalmente.

Sin embargo, el papel de aluminio suele estar en el punto de mira por cómo puede influir en los alimentos y, por consiguiente, en nuestra salud al comerlos. Dada su composición como metal, puede temerse que este se transfiera a la comida.

¿Es malo usar papel de aluminio en la cocina? La respuesta de una ingeniera de alimentos

Para aclarar si el papel de aluminio es dañino para las personas al usarlo en la cocina, la ingeniera de alimentos Montse Melendez cuenta con un vídeo en su perfil de Instagram en el que explica cómo usar este elemento y en qué casos debemos tener precaución. Adelantándose a lo que cuenta en la publicación, la experta indica en el texto que «el veneno está en la dosis».

«Si pesas alrededor de 60 kg deberías de consumir más de 20kg de alimentos cocinados con aluminio a la semana para tener efectos negativos en la salud», comienza exponiendo como dato más significativo.

Precauciones a tener en cuenta

Así explica las cosas que sí y que no se deben hacer en la cocina con el papel de aluminio: «Lo que no se recomienda es utilizar el aluminio para almacenar alimentos en tu refri, ya que esto sí aumenta exponencialmente la migración de aluminio al alimento, en especial si son alimentos salados o ácidos, pero cocinar con aluminio no representa un riesgo para la salud».

Del mismo modo, Melendez hace referencia a un estudio que incluye en el texto de la publicación, el cual indica que «midió la migración de aluminio a diferentes tipos de alimentos, a diferentes temperaturas y en ambientes diferentes. Demostró que no importa con qué lado del aluminio cocines. En los alimentos muy salados o muy ácidos hacen que se libere una cantidad mayor de aluminio y que también cocinar arriba de 220 grados libera una cantidad mayor de aluminio».

Por último, la ingeniera de alimentos tranquiliza exponiendo que «la migración en los casos más altos fue de 6 mg por cada kg de alimento, y el límite de consumo recomendado para una persona que pesa alrededor de 60 kg es de 120 mg de aluminio a la semana, con lo que tendrías que consumir más de 20 kg de alimento cocinado con aluminio a la semana por un largo tiempo», concluye.