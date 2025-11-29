Ibai Gómez, sobre cómo Marcos Llorente le cambió la vida: «Siempre iba en ayunas a entrenar y yo, si salgo sin desayunar de casa, me mareo»

Las ideas peculiares de Marcos Llorente están trascendiendo y es cada vez mayor el número de personas que emula, de alguna manera, al futbolista del Atlético de Madrid, que en las últimas semanas ha popularizado esas gafas con filtro amarillo o rojo, en función ... de si es de día o de noche.

Es la última de Llorente, de sobra conocido por su dieta paleo o ayuno nocturno que viene siguiendo estrictamente desde hace ya varios años. En 2016, de hecho, el internacional español ya se presentaba a los entrenamientos con su club, entonces el Deportivo Alavés (cedido por el Real Madrid), en ayunas.

Lo ha reconocido Ibai Gómez, excompañero de Llorente en esa temporada 2016-17 en el equipo babazorro, en una entrevista reciente en el podcast Mentes Indomables. El entrenador, destituido en los últimos días por el FC Andorra, el equipo de Piqué, no ha dudado en asegurar que coincidir aquel año con Marcos Llorente le cambió la vida.

El testimonio de Ibai Gómez sobre Marcos Llorente

Llorente llegó al Alavés con 22 años, pero ya contaba con un físico privilegiado. Ibai Gómez, un perfil de futbolista completamente diferente al del madrileño, alucinaba con lo que veía, tal y como ha reconocido.

«Conocí a Marcos en 2016 y a mí Marcos y su familia me cambió la vida. Yo veía a Marcos tan superior físicamente, que no se lesionaba nunca, que entrenaba todos los días a unos ritmos altísimos, que entrenaba por las tardes. Yo decía, 'joder, ¡esto qué es!'», afirma Ibai Gómez.

«Yo pensaba que hacía las cosas bien porque no probaba otras cosas» Ibai Gómez

Sin embargo, lo que más impresionaba al exjugador bilbaíno era que Llorente fuera capaz de todo ello acudiendo al entrenamiento en ayunas. «Le dije que era imposible que yo no desayunara. Yo, si salgo de casa sin desayunar, me mareo». Pero conocer a Llorente y sus hábitos disruptivos y poco convencionales en aquel momento, efectivamente, supuso un punto de inflexión para Ibai Gómez.

«Llevaré haciendo deporte en ayunas 7 años», confiesa en el podcast Mentes Indomables. «Yo pensaba que hacía las cosas bien, ¿por qué? Porque no he probado otras cosas. Y no es fácil probar las cosas que no están impuestas, ¿no? Por el dogma, sistema o por como quieras llamarlo», comenta, al mismo tiempo que defiende la postura rompedora de Llorente en situaciones cotidianas.

La relación con el humor de las personas

Ahora que Ibai Gómez ha adoptado algunos de los hábitos de Llorente puede constatar que aporta beneficios a su día a día. Por ejemplo, para su bienestar general.

«La sociedad hoy en día se mete a dormir a las 2 de la mañana, se levanta cansado, necesita café, se toma siete cafés. Como el último café se toma a las ocho de la tarde, no puede descansar bien, se vuelve a dormir a las 2 de la mañana. Todo luz artificial, la pantalla, el móvil, la tele... Es muy difícil descansar bien. Este círculo vicioso del que hablamos te hace estar de mucho mal humor y a nosotros eso nos perjudica», declara.

«Si todos estuviésemos con un humor bueno que va con este estilo de vida, sería todo mucho más maravilloso para todos, estoy convencido», concluye Ibai Gómez, que acudió a la entrevista con este podcast con esas gafas que Llorente ha puesto tan de moda en las últimas semanas.