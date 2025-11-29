Suscribete a
ABC Premium

Ibai Gómez, sobre cómo Marcos Llorente le cambió la vida: «Siempre iba en ayunas a entrenar y yo, si salgo sin desayunar de casa, me mareo»

El actual entrenador del Andorra coincidió con el jugador del Atleti en el Alavés

José Miguel Viñas, experto en meteorología, responde a Llorente y las estelas de los aviones: «No está mal una clase de física básica»

Preguntan a Torres por la situación de Yamal y es contundente en su respuesta: «Creo que un potencial así no...»

Ibai Gómez, sobre cómo Marcos Llorente le cambió la vida: «Siempre iba en ayunas a entrenar y yo, si salgo sin desayunar de casa, me mareo»
Ibai Gómez, sobre cómo Marcos Llorente le cambió la vida: «Siempre iba en ayunas a entrenar y yo, si salgo sin desayunar de casa, me mareo» ARCHIVO
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las ideas peculiares de Marcos Llorente están trascendiendo y es cada vez mayor el número de personas que emula, de alguna manera, al futbolista del Atlético de Madrid, que en las últimas semanas ha popularizado esas gafas con filtro amarillo o rojo, en función ... de si es de día o de noche.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app