Una hostelera, en contra de permitir el paso al baño a los que no consuman en su bar: «Pero el ayuntamiento...»

Tener que ir al servicio es algo que afecta a todo el mundo y, si nos pilla fuera de casa, a veces tenemos que recurrir a buscar uno en cualquier parte: un centro comercial, un bar, un supermercado, etcétera.

Aunque también existen los baños públicos, estos no siempre están cerca de donde los necesitamos o, incluso, en algunos casos, son de pago.

Es por ello que los bares y restaurantes suelen ser una opción bastante recurrente entre las personas que se ven en un apuro. Pero eso a veces resulta un problema o es objeto de debate por las consecuencias que puede traer.

Indignada por tener que permitir la entrada de cualquiera al baño de su bar

Así lo expresa una hostelera a través de un vídeo de TikTok, en el que asegura que tiene prohibido negar la entrada al baño a cualquier persona que quiera usarlo sin ser cliente. Esto le indigna por varios motivos:

El primero, porque tiene que gasta su luz, su agua y su papel higiénico en alguien que no le da ningún tipo de beneficio, o incluso, que se lo puedan atrancar. Otro de los motivos es que cerca de su bar, ubicado en Cartagena, hay baños públicos «pero el ayuntamiento ha puesto un cuarto de baño aquí cerca, que tienes que pagar cincuenta céntimos para entrar», indica enfadada.

Otra de las razones por las que no le parece bien tener que dejar a quien quiera usar el baño de su establecimiento es que, en momentos de mucha afluencia de gente tanto en la calle como en su restaurante, se le llena de personas y se dificulta tanto el trabajo de los camareros como la estancia de sus consumidores.

Además, indica que no es lo mismo limpiar el baño cuando lo usan unas pocas personas que han ido a comer o beber algo, que cuando entra todo aquel que quiera, y más si hay una fiesta o evento multitudinario cerca.

Debate en los comentarios

Esta es la opinión de alguien que sufre una medida que, aunque no está regulada explícitmaente en la ley, sí que puede contemplar abuso de derecho de admisión que no se permita a alguien usar el baño del bar o restaurante.

El tema ha suscitado bastante debate, consiguiendo el vídeo más de 3000 comentarios en cinco días. Estas han sido algunas de las muchas y variadas opiniones sobre el tema:

«Pues pones un cartel: uso del baño 1 euros. Para clientes que consuman. gratuito. La norma es que no puedes prohibir, no que no puedas cobrar por su uso»

«Cerrar los baños, y cuando un cliente quiera ir al baño que pida la llave y poner un cartel * baños solo para cliente* y listo, en mi ciudad hacen eso»

«Yo creo que debería haber baños públicos gratuitos. Porque a lo mejor me estoy meando y no tengo suelto. Hasta cuando no haya esto, los restaurantes tienen que dejar usar los baños. Eso y dar un vaso de agua cuando se les pide, son los básicos de la humanidad»

«Mi pareja para entrar en algún lado o pedir un vaso de agua le da cosa no pedirse algo aparte y pagar. Debería de ser legal para niños y embarazadas otros no»

«Pues no es cierto lo que dices, NO hay normativa local que obligue a los restaurantes a dejar usar el baño a personas no clientes. Lo que puedes hacer es poner un baño con monedas».