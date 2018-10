Horóscopo de hoy, jueves 11 de octubre de 2018 ¿Quieres saber la predicción del horóscopo de hoy jueves 11 de octubre de 2018? Consulta lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy jueves 11 de octubre de 2018. El día de hoy presenta en algunos signos muchos cambios a tener en cuenta. En este jueves, entérate de lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero…. ¿Qué tienen preparado hoy los astros para ti? Aquí puedes saberlo para todos los signos del zodiaco.

Aries

Será necesario que, si hoy tiene que dar una mala noticia en el trabajo Aries tenga tacto a la hora de notificarla, será conveniente ir preparando a la otra persona para que no caiga de sorpresa, sobre todo si Aries tiene que prescindir de su colaboración en esta nueva etapa que está pro iniciar a nivel profesional.

Tauro

La mejor consejera para cualquier decisión, especialmente en el trabajo, será la tranquilidad, por lo que Tauro deberá guiarse hoy por su sentido común para evitar cualquier conflicto y encaminarse hacia lo que sea ha establecido, para ello será importante que Tauro que se relaje para no crear más tensiones.

Géminis

Una noticia negativa relacionada con el trabajo podría hacer que Géminis pierda los papeles, será conveniente que esto no le distraiga de sus objetivos profesionales que todavía durante el mes de octubre necesitarán un último esfuerzo, será un reto que Géminis necesita superar para despuntar en su carrera.

Cáncer

Alguien podría proponerle a Cáncer un negocio relacionado con las nuevas tecnologías en el transcurso del mes de octubre que no deberá descartar, aunque no aparente ser una propuesta muy tentadora, los resultados serán positivos para el trabajo si Cáncer decide encaminarse hacia este reto.

Leo

Será conveniente que Leo empiece a ser más desconfiado en el trabajo, ya que ciertos compañeros podrían aprovecharse de su exceso de generosidad, sobre todo este mes que los astros le pondrán más oportunidades de crecimiento en su camino, si Leo quiere progresar deberá potenciar su ambición profesional para despintar en su carrera.

Virgo

Podría surgir una oportunidad laboral que implicaría un viaje que cambiará la situación profesional de Virgo, será un reto en el cual este mes tendrá que asumir mayores responsabilidades, lo que conlleva a ganar más dinero, a pesar de ello será importante que Virgo analice si está en condiciones de adquirir este compromiso, sin dejarse obcecar por lo económico.

Libra

Algún contacto a nivel profesional ayudará a Libra a conseguir un importante proyecto que le motivará para perseguir su mayor ambición laboral, aunque será un desafío interesante en el cual Libra explorará un campo de su carrera totalmente nuevo.

Escorpio

Habrá muchos prejuicios alrededor de Escorpio y opiniones un tanto extremistas en el trabajo relacionado con un asunto que no termina de cuajar, aunque no será del agrado de Escorpio, será necesario que no se deje manipular para que sus decisiones sigan igual de firmes que en inicio, eso será clave para que su confianza no decaiga, y esté inspirado para tener una nueva perspectiva que le permita avanzar a otro ritmo.

Sagitario

Aunque la situación laboral de Sagitario será estable en este periodo del año, será conveniente que en los primeros días de octubre aproveche algún espacio en el trabajo para exponer sus propuestas con algunas ideas innovadoras que serán bien recibidas y podrían causar un efecto positivo en el progreso profesional de Sagitario.

Capricornio

Todas las actividades que Capricornio haga este mes en el trabajo resultarán muy productivas y gratificantes en el terreno laboral y económico, este tipo de actividades permitirán a Capricornio abrirse muchas oportunidades profesionales.

Acuario

Aunque Acuario tiene varias propuestas en mente que querrá poner en marcha en este segundo ciclo del 2018, las posibilidades de mejorar en el trabajo serán escasas, por ello será conveniente que, en estos primeros días del mes, Acuario se adapte a nuevos retos profesionales que le dan la oportunidad de encaminarse hacia esos objetivos a los que ambiciona.

Piscis

Piscis querrá abarcar muchos compromisos este mes en el trabajo, quizá por una ambición material algo excesiva que le podrá hacer perder muchas oportunidades profesionales, a pesar de ello será necesario que Piscis empiece a modificar algunas propuestas para generar un cambio.

