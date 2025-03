Horóscopo de hoy viernes 28 de marzo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy viernes 28 de marzo para tu signo del zodiaco. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para hoy: ¿será un buen día en la oficina o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Alguien está tocando a las puertas de tu corazón ofreciéndote su cariño, pero tú pareces no querer responder. Al final tomarás la decisión correcta, la que te conviene. Sigues teniendo pendiente una actualización de tus conocimientos en materia de nuevas tecnologías. A pesar de que te da mucha pereza, cuanto más tardes, peor para ti. Dar en la diana a la primera es cuestión de suerte, pero conseguirlo es fruto del trabajo. Que hayas logrado un triunfo fácil no significa que siempre vaya a ser así.

Tauro

Todo pasa hoy muy de prisa a tu alrededor y te será muy difícil mantenerte tranquilo. Asume una posición flexible, dispuesto a enfrentar cualquier clase de problema. Mejorar tu imagen no es una pérdida de tiempo. Le sirve a tu espíritu de elemento tranquilizador y te proporciona además una mayor facilidad en las relaciones. Meterte en conversaciones ajenas sólo puede traerte hoy disgustos, así que procura limitarte a tus asuntos y pasar desapercibido. En casa, necesitas un poco más de orden.

Géminis

Te sientes atraído por actividades intelectuales, el arte y todo lo relacionado con los niños. Es un momento apropiado para jugar y divertirte sin límites de ninguna clase. Estás en disposición de asumir riesgos que hasta ahora te habían asustado mucho. Eso te llevará a ámbitos vitales marcados por la sorpresa y las nuevas experiencias. Firmeza y decisión serán hoy las claves para poner fin a una situación de enfrentamiento con una persona imprescindible en tus proyectos. No puedes dejar que te pisen.

Cáncer

Es tiempo de cosechar lo que vienes sembrando desde hace tiempo. No esperes nada a cambio de las ayudas que prestas. Tu mejor recompensa será sentirte bien. Todo lo que haces demuestra el sentimiento que sientes por la persona con la que compartes tu vida. El amor surge a raudales. Son momentos de gran felicidad. Buen día para intentar comunicarte con tus hijos o hermanos. La conversación fluirá con facilidad y llegaréis a situaros en un plano muy parecido.

Leo

Las diferencias y asperezas con tu pareja van perdiendo poco a poco importancia y la armonía regresa a la senda de la comunicación franca. Se aproxima una época llena de felicidad. Es crucial que te mantengas en paz contigo mismo. Una de las claves para conseguirlo es ser sincero con los demás, así evitarás conflictos internos que te perjudicarán. Reconocer los errores propios es el primer paso para comenzar a reconducir una situación que se está poniendo complicada. Si te empeñas en negar tus fallos, fracasarás.

Virgo

Acepta la ayuda de otros porque aunque al principio te parezca que no te va a hacer falta, al final la vas a necesitar. Es tiempo de unir fuerzas y trabajar en conjunto. La valentía y el arrojo que sientes te ayudarán a afrontar una decisión importante en la que puede que no te quede más remedio que hacerle daño a alguien. Actúa con tacto. No dudes en aceptar la colaboración que te ofrece algún familiar, porque la oferta es sincera y no busca ningún tipo de contrapartidas. Podrías tener hoy dolores fuertes de cabeza.

Libra

No te detengas ante lo que piensan los demás. Lo que para otros es raro, diferente o poco común significa mucho para ti y prescindir de ello sería una gran pérdida. Te tocará hoy a ti servir de bisagra en el seno de la familia. Tu papel será el de recomponer las tensas relaciones que se han creado y te costará esfuerzo. No tires la toalla. Cuanto más tardes en afrontar un problema de comunicación con un miembro de tu familia, más difícil va a ser luego restablecer la buena conexión que manteníais.

Escorpio

Alguien desea ayudarte pero no sabe cómo hacerlo. Tienes que confiar y aceptar la colaboración que te ofrecen en estos momentos que se presentan tan complicados. Ardes en deseos de triunfar, de realizar tus sueños y este es un buena ocasión para intentarlo. Una figura masculina te enseñará el camino correcto y se convertirá en tu guía. Debes potenciar la capacidad de valerte por ti mismo, depender de los demás es un riesgo que no te puedes permitir. Atraviesas circunstancias económicamente delicadas.

Sagitario

Tu característica capacidad para soportar con paciencia las cuestiones que te molestan se está viniendo abajo. Aunque te encuentras seguro de ti mismo, las fuerzas flaquean. Permaneces muy celoso de tus posesiones materiales ya que no estás dispuesto a compartir o ceder lo que te pertenece. Evita enamorarte de objetos de lujo siempre innecesarios. Es momento de balances, de echar la vista atrás y valorar las cosas positivas y negativas que has realizado en el proyecto en el que estás metido desde hace unos meses.

Capricornio

Apuesta por las nuevas amistades, en ellas encontrarás la oportunidad de afrontar otra vida. Te hace falta un giro radical en tu existencia, sigue sin mirar atrás. Aprovecha el tiempo libre para visitar alguna biblioteca o librería donde puedas ampliar tus conocimientos. No esperes a que otros te lo cuenten, averígualo tú mismo. Aunque a veces lo haces sin mala intención, alardear de lo bien que te va puede crear cierto malestar entre las personas que te rodean. Sé un poco más comedido.

Acuario

Procura que el cansancio no se convierta en abatimiento. Intenta descansar todo lo que te sea posible y dedica más tiempo a ti mismo. Los paseos te sentarán muy bien. Llegar sin problemas económicos a final de mes depende de una gestión adecuada de los gastos. No hagas ahora compras superfluas para luego pasarlo mal. Hoy no te conviene ser el centro de atención del ambiente en el que te mueves, procura pasar desapercibido. Ya vendrán mejores momentos para el protagonismo.

Piscis

Debes potenciar más tus esfuerzos por comprender a las personas que te rodean. No todo es blanco o negro, y en saber distinguir los grises está la base de la sabiduría. Cuando ves una injusticia se te ponen los pelos de punta y eso demuestra que tu sensibilidad sigue viva, pero no puedes arreglar tú solo todos los entuertos. La alegría con la que ha transcurrido el último mes se está empezando a notar en un tu cuenta corriente. Se pueden hacer casi las mismas cosas sin gastar tanto.

