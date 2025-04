Horóscopo de hoy viernes 28 de junio de 2024

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 28 junio de tu signo del zodiaco. Adelántate y averigua qué te deparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo se mantendrá sin cambios? Y económicamente… ¿cambiará mi tesitura?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Averigua si la fortuna va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no arriesgar y andarse con cuidado. Según parece, la jornada de hoy puede venir algo complicado para algunos signos del zodiaco. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fértiles y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

No te adelantes a los acontecimientos, aunque trates de estar prevenido. Si actúas antes de tiempo puedes verte en un lío. En el campo amoroso, te sobrarán las ofertas. Elige bien. Si no paras nunca quieto, va a ser difícil que encuentres pareja, porque no das oportunidad a que los demás te conozcan un poco. Si confías en los flechazos, vas a tener que esperar sentado. Mimar tu cuerpo es una buena idea, pero sacrificarlo todo por él comienza a no serlo tanto. Busca puntos intermedios entre los extremos y de vez en cuando date un merecido homenaje.

Tauro

Tu afán por mejorar es siempre un punto a tu favor, pero agobiarte demasiado puede costarte esfuerzos innecesarios y malos ratos. Aprende de tus errores, pero no te mortifiques por ellos. Lo más cuerdo es que actúes y te comportes con un poco más de humildad con los demás. El haber conseguido una posición dominante no tiene que influir en tu forma de ser. La melancolía te puede jugar malas pasadas hoy. No te dejes influir demasiado por los recuerdos del pasado, a pesar de que las circunstancias por las que atraviesas te lo pongan difícil.

Géminis

Pronto, quizá hoy mismo, entrará en tu vida una persona muy interesante que proviene de una cultura diferente a la tuya y que abrirá tus ojos a nuevas formas de pensar y vivir. No te costará demostrar a quienes han confiado en ti que no se han equivocado a la hora de elegirte. Sólo tienes que seguir con tu estilo serio y riguroso de siempre. Es tiempo de celebraciones que tienen que ver con el incremento de la familia. Quizá la celebración o el anuncio de una boda o acaso el nacimiento de un bebe muy esperado por todos.

Cáncer

No desaproveches las experiencias que te ofrece la vida. Aunque de momento te parezcan negativas, lo más probable es que escondan alguna enseñanza que en el futuro agradecerás. Los nervios pueden jugarte una mala pasada en una situación tensa o de enfrentamiento. Tienes las de ganar, así que no te precipites ni recurras a posiciones basadas en la violencia. Para poder resolver los problemas de pareja que tenéis, primero debéis ser conscientes los dos de que existen. Negarlos a toda costa sólo servirá para agravar sus consecuencias.

Leo

En algunos momentos tienes que imponer tu autoridad en los ámbitos en que la detentas. Ten en cuenta que un padre tiene que serlo, por mucho que intentes ser también un amigo. El tono competitivo que has imprimido a tu trabajo es bueno si tiene unos límites bien definidos. Debes procurar que esa competitividad no afecte a las relaciones personales. No te fíes demasiado de tu aparente mejoría en el estado de salud, porque podría ser sólo una cuestión momentánea. Tu recuperación total necesita de bastante más tiempo.

Virgo

Tu relación de pareja atraviesa un momento excelente, con una armonía que hace tiempo que no vivíais. Se avecinan grandes oportunidades tanto emocionales como sexuales. Los resultados de tus últimos análisis sobre la situación económica que te espera no son muy optimistas, pero tampoco debes alarmarte. La suerte te tiene reservada una sorpresa agradable. Lo mejor es que hoy no te atrevas a realizar una proposición arriesgada en materia amorosa, los astros no te apoyarán al cien por cien. Tienes buenas expectativas, pero espera unos días.

Libra

No puedes pretender llevar siempre la iniciativa en el entorno en el que te mueves, ni con tu pareja ni con tus amigos ni en el trabajo. Corres el riesgo de parecer autoritario, y no lo eres. En los últimos días has consumido demasiados productos nocivos para el organismo, especialmente alcohol. Ahora ha llegado el momento de recuperar los daños causados. El dinero no te sobra en estas fechas, te pasas el día haciendo cuentas y no te salen. Busca alguna fuente de ingresos alternativa, aunque suponga alguna hora más de trabajo.

Escorpio

No se prevén cambios a mejor en tus relaciones con el entorno laboral. Sigue tu enfado por circunstancias que consideras injustas y eso te hace perder el interés. No debes alargar la situación. La sonrisa que permanentemente aparece en tu cara es un signo claro de que las cosas están muy bien por dentro y de que has recuperado la confianza en ti mismo. Sigue por ese camino. A pesar de que el trabajo es mucho y de que notas el cansancio al final de cada jornada, estás contento porque ves los frutos de tus esfuerzos. En casa te echan de menos.

Sagitario

Si te resulta difícil concéntrate en tu lugar habitual de estudio por circunstancias pasajeras, busca lugares donde puedas esconderte del mundo. Te hace falta silencio y paz para pensar. Tu estado de ánimo es excelente por lo sólido. Será muy difícil que te afecten las cosas que ocurren a tu alrededor, y si ocurre algo grave, sabrás cómo resolverlo en poco tiempo. Tu vitalidad te empuja en la pesada cuesta que te está tocando subir y a pesar de los obstáculos hasta ahora el balance no puede ser más positivo. En el terreno sentimental, paz.

Capricornio

Te atrae lo nuevo, necesitas liberarte de las cosas de siempre y zambullirte en lo desconocido. Renovarte es bueno, pero no debes desprenderte de lo bueno que siempre has tenido. La dieta que te han aconsejado quizá no sea la más adecuada en estos momentos. Si te debilitas en exceso podrías verte afectado por alguna enfermedad en poco tiempo. Necesitas una renovación en tu entorno. No sería mala idea modificar el aspecto de tu hogar, o incluso un cambio de “look” que te haga sentirte un poco otra persona diferente.

Acuario

Aunque tus gastos se disparan por inversiones que no puedes evitar, también tus ingresos se verán incrementados, con lo que tienes el equilibrio financiero asegurado por un tiempo. No te confíes, de momento el viento sopla a favor y la suerte la tienes de cara, pero especialmente en el campo sentimental puedes sufrir más de lo que tienes previsto. Debes vigilar un poco más tus hábitos, porque no son los más adecuados para mantener una salud de hierro. Procura hacer más ejercicio y prívate de consumir alimentos muy pesados.

Piscis

No te dejes intimidar por aquellas personas que se presentan ante ti como superiores. Tienes capacidad suficiente para estar al nivel de las circunstancias de una manera autónoma. Disfrutar de la buena mesa es casi siempre a costa de la salud, pero incluso en esta ecuación se pueden moderar las variables. No se trata de privarte de comer, pero elige cosas más sanas. Ha llegado el tiempo de la tranquilidad, después de una época movida del pasado reciente. Puedes por fin respirar con tranquilidad y dedicarte a lo que te hace crecer como persona.

