Horóscopo de hoy viernes 26 de septiembre de 2025 Consulta la predicción del horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco y averigua qué te depara hoy 26 de septiembre en el amor, el trabajo y la salud

Hoy viernes 26 de septiembre los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo la pujanza de movimientos astrales decisivos que van a supeditar algunos aspectos del viernes. Consulta la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sobresaltos. A continuación, echa un vistazo los vaticinios para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries

Hoy te espera un feliz reencuentro con alguien muy querido, posiblemente un familiar que tuvo mucha influencia en tu infancia. Esta aproximación estará lleno de emociones y recuerdos, aunque puede que encuentres a esa persona algo cambiada. Aprovecha la ocasión para fortalecer los lazos y revivir momentos especiales.

Tauro

Compartir es la palabra clave del día. Procura hacer partícipes de tu buena suerte a quienes están más cerca de ti. Sin embargo, mantente alerta y no permitas que los aprovechados se beneficien injustamente de tu generosidad. La gratitud y el equilibrio serán esenciales para disfrutar de este momento.

Géminis

La búsqueda del equilibrio emocional no es algo sencillo ni rápido. Requiere pasar por buenos y malos momentos, pero sobre todo exige sinceridad contigo mismo. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus emociones y prioridades para avanzar hacia una estabilidad más sólida y duradera.

Cáncer

Quien te hace sufrir no merece por más tiempo tu amor. Busca la manera de liberarte de las ligaduras que te atan a una relación destructiva que está afectando tu personalidad. La valentía para decir adiós será el primer paso hacia una vida más saludable y feliz.

Leo

Hacer deporte es una práctica muy sana, pero recuerda hacerlo con moderación, especialmente si la juventud ya ha quedado atrás. Este no es el momento de demostrar nada, sino de disfrutar de la actividad física de manera saludable y divertida. Escucha a tu cuerpo y evita los excesos.

Virgo

Hoy te sentirás con el valor suficiente para decidirte a hacer algo que llevas tiempo pensando en realizar. Tu energía vital estará en niveles máximos, y los astros estarán de tu lado para ayudarte a dar ese paso tan importante. Aprovecha esta fuerza interior para avanzar hacia tus metas.

Libra

La tranquilidad que tanto anhelas aún no está cerca. Deberás afrontar momentos de incertidumbre, retos difíciles y alguna sorpresa desagradable antes de alcanzarla. Mantén la calma y confía en tu capacidad para superar estos desafíos; cada paso te acercará más a la paz que buscas.

Escorpio

Saca tiempo para mostrarle tu agradecimiento a una persona que te ha ayudado mucho en el pasado reciente. Un gesto como invitarle a cenar o dedicarle unas palabras sinceras será suficiente para expresar tu gratitud. Este acto fortalecerá vuestra relación y te hará sentir bien contigo mismo.

Sagitario

Las habladurías están comenzando a convertirse en un problema para ti, aunque no deberían serlo. No permitas que lo que digan los demás afecte tu bienestar si tú estás bien contigo mismo. Mantén la confianza en tus decisiones y sigue adelante sin prestar atención a comentarios malintencionados.

Capricornio

En el amor no hay exactitudes ni fórmulas matemáticas; siempre hay factores cambiantes que no se pueden medir ni controlar. Si haces demasiados planes o intentas preverlo todo, podrías terminar decepcionado. Deja espacio para la espontaneidad y permite que las cosas fluyan naturalmente.

Acuario

Si estás buscando pareja, relájate un poco y disfruta del momento sin presionarte demasiado. La oportunidad aparecerá cuando menos lo esperes, así que concéntrate en pasarlo bien y en ser tú mismo. A veces, el amor llega cuando dejamos de buscarlo activamente.

Piscis

La salud pasa al primer plano de tu vida hoy. Tras un periodo de tranquilidad, podrían regresar algunas molestias que te recordarán la importancia de cuidarte constantemente para evitar recaídas. Dedica tiempo a hábitos saludables y escucha las señales que te envía tu cuerpo.

Aparte del horóscopo diario, en ABC también puedes echar un vistazo a la predicción mensual para tu signo del horóscopo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su pronóstico mensual disponible para explorar al instante sus predicciones sobre la salud, el amor, trabajo o el dinero. Y si también quieres echar un vistazo a cómo pinta este año 2025, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.

Más temas:

Astrología

Horóscopo