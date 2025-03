Horóscopo de hoy viernes 24 de mayo de 2024

Hoy viernes 24 de mayo los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el dominio de movimientos astrales definitivos que van a restringir algunos aspectos del día. Averigua la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sorpresas. A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del horóscopo:

Aries

Tu personalidad brillante te ayudará hoy a salir de una situación embarazosa en la que te has metido por culpa de otras personas. Tendrás suerte, pero pon más cuidado la próxima vez. No te des por vencido en la lucha por lo que más quieres. Si lo haces, habrás perdido el ochenta por ciento de las razones para vivir. Ahora puede ser más cómodo, pero luego te arrepentirás. Se inicia una etapa en la que te podrás expresar con libertad en el ámbito en que te mueves. Tus ideas serán respetadas y tus iniciativas valoradas. Te sentirás muy bien.

Tauro

Las noches empiezan a ser para ti excesivamente cansadas. Tu actividad nocturna hipoteca toda la jornada y apenas consigues sacar nada en limpio. Alterna tus salidas con los descansos. La línea que separa lo profesional y lo personal cada vez es más delgada en tu vida. Es una tendencia muy arriesgada que puede traerte muchos problemas en poco tiempo. No imites a nadie directamente, sé original. Si acaso, coge las cosas más interesantes de las personas que ves alrededor, pero no tomes un único modelo. Atención a los más pequeños.

Géminis

Este es un buen día para recuperar el terreno perdido en el aspecto profesional. Alguien conocido te dará la oportunidad de enmendar errores pasados. No la desaproveches. Momento de victorias en tu vida. La confluencia de los astros te da ventaja en confrontaciones de tipo profesional, así que aprovecha para plantar batalla al máximo estos días. Ciertos inconvenientes inesperados retrasarán tus planes. Ten paciencia, sólo son pequeños problemas que alargan un poco la espera, pero pronto conseguirás lo que tanto has buscado.

Cáncer

Profundizar en la relación sentimental que hace poco que has empezado es para ti una necesidad cada vez más apremiante. No obstante, ten en cuenta los ritmos de tu pareja. Se están produciendo transformaciones en tu personalidad de las que apenas eres consciente. Procura reflexionar sobre ello y mira un poco dentro de ti para ver qué es lo que pasa. Las épocas de austeridad económica van quedando poco a poco atrás, pero no debes olvidarte de ellas tan fácilmente. Recuerda lo que te ha costado salir del bache y controla el gasto.

Leo

Si has perdido algo que necesitas de forma inmediata, busca en los lugares más obvios, porque puede que uno de ellos se te haya pasado por alto. Al final lo encontrarás. Si estás a punto de realizar un viaje, no olvides revisar asuntos importantes relacionados con la salud. Puede que necesites vacunas si vas a visitar países tropicales o poco desarrollados. Tu natural carácter audaz te guía por caminos desconocidos que pueden darte más de una sorpresa. Es difícil aconsejarte prudencia, pero al menos abre bien los ojos.

Virgo

Aunque lo mejor es siempre ir de cara, uno de estos días alguien intentará aprovecharse de tu buena fe. Pon las precauciones necesarias para no ser engañado en un tema de dinero. La semana sigue en tono muy positivo, con claros tintes de mejora especialmente en el terreno laboral. Puede que sea la ocasión para aspirar a un ascenso o mejora contractual. Estás empeñado en salirte con la tuya en un asunto que comenzó como una tontería pero que se ha convertido para ti en cuestión de honor. No pierdas nada importante por ese juego.

Libra

Tu sentido de la cordura prevalece sobre veleidades amorosas fuera de la pareja que realmente son muy apetecibles, pero que podrían hipotecar todo tu futuro por casi nada. Si todavía no has cogido vacaciones, no dejes para más tarde el acercarte a una agencia de viajes. Elegir un destino será el impulso que te hace falta para seguir adelante a pesar del cansancio. Tu excesiva preocupación por un asunto familiar te está llevando a niveles de angustia que pueden afectar a tu salud de manera muy negativa. Relájate un poco y verás las cosas claras.

Escorpio

Tiendes a resaltar demasiado los defectos de los demás. Ten cuidado porque alguien puede devolverte la pelota y no te va a hacer ninguna gracia. Bebe más líquidos y con más frecuencia. Los acontecimientos te guían por caminos de alta capacidad para triunfar en la vida, pero al mismo tiempo te plantean unas exigencias de dedicación que te será difícil aceptar. La discordia está sembrada en el ámbito familiar y no tardará en germinar en forma de monumental bronca. Cuando pase la tormenta puede que queden algunas secuelas.

Sagitario

En las últimas fechas has tenido suerte en un sorteo y, si no ha sido así, es posible que estés a punto de tenerla. Esto te reportará una fuente de ingresos nada desdeñable. Tomar conciencia de la responsabilidad que supone vivir en pareja es el primer paso para el triunfo de la relación. Si interiorizas ese primer escalón, el resto se subirán con menos esfuerzo. No te conviene sobresalir, sino más bien pasar desapercibido. Tampoco te inclines por las actividades demasiado arriesgadas, porque pueden darte algún susto importante.

Capricornio

Lo negativo queda atrás y lo positivo se asienta en tu existencia. Ves las cosas mucho más claras, y aunque algunas no te gustan demasiado, sabes cómo cambiarlas. Los planes de futuro son en este momento tu principal preocupación y se te pasa el tiempo volando construyendo castillos en el aire. No descuides ahora tus obligaciones. Busca especialmente hoy las soluciones prácticas. Si te complicas excesivamente, perderás más tiempo del necesario y además no conseguirás buenos resultados.

Acuario

Si tienes algún tema delicado en el campo sentimental, es mejor que lo aclares antes del fin de semana. Procura ponerte ropas de algodón para evitar los sudores. Te llegarán buenas noticias relativas a un familiar muy querido, que está superando una serie de graves problemas de salud con satisfacción. Será para ti una inmensa alegría. Estás perdiendo la poca paciencia que te quedaba con una persona que continuamente trata de ponerte en situaciones incómodas. Ha llegado el momento de cortarle.

Piscis

No creas que todo se hunde sólo porque uno de tus proyectos no acaba de cuajar como a ti te hubiera gustado. El mundo no empieza ni se acaba en este punto, busca alternativas sólidas. Día óptimo en casi todas las áreas. Ausencia de problemas y preocupaciones y dedicación exclusiva a las cosas que realmente te gustan. Si acaso, cuidado con los accidentes tontos. Obtienes la mayor parte de tus energías de la tenacidad y de la obstinación que siempre te han caracterizado. Utiliza esas fuerzas para romper moldes e innovar en tu entorno.

También puedes echar un vistazo a las predicciones mensuales del horóscopo o, incluso, las predicciones de los astrólogos para este 2024. Averigua toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los los movimientos de los astros, las influencias de la luna y los elementos.

