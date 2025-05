Horóscopo de hoy viernes 2 de mayo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 2 de mayo para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos astrales para hoy: ¿será un buen día en la oficina o es mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

No intervengas en conflictos de familia en los que no estás directamente implicado, manténte al margen o podrías salir trasquilado. Toma tus estudios con más seriedad. Todo llega en su justo momento, ni antes ni después. Por mucha prisa que te des, nadie te garantiza que consigas lo que pretendes. Molestias en la espalda. Puede que hoy las cosas se tuerzan, pero pronto volverán a su cauce. Por la noche trata de divertirte al máximo y busca la oportunidad de conocer a gente nueva.

Tauro

Te exigirás a ti mismo bastante más de lo que puedes dar, trata de ajustar tus objetivos a tu verdadero potencial. Te encontrarás con alguien ligado al pasado. Debes ser un poco más tolerante con las personas con las que vives, la rigidez de tus planteamientos puede afectar negativamente a la convivencia. En un problema importante no tendrás que pedir ayuda, puesto que te la ofrecerán de inmediato. No hagas comentarios que den paso a desacuerdos entre amigos.

Géminis

Aunque lo tienes todo bajo control, siempre hay algunos aspectos que se te pueden escapar. El asunto no tendrá repercusiones graves, no te preocupes. Evita seguir endeudándote, al menos hasta que tus ingresos no empiecen a consolidarse. Los préstamos pueden ahogarte si las cosas no te van bien. Ten calma y paciencia ante aquellas cosas que no te agradan, pero que de momento no puedas cambiar. Dinero no te faltará pero te llegará de manera imprevista.

Cáncer

Cuanto más consecuente seas contigo mismo, mayor será tu equilibrio vital. Algo te causa tristeza dentro del entorno laboral, pero no puedes hacer nada. Mejoras muchos aspectos de tu vida profesional, pero otros siguen estando igual de mal que siempre. No te desesperes, no puede cambiarse todo a la vez. Debes revisar tu opinión sobre una persona a la que hasta ahora has marginado, puede que te hayas formado una imagen falsa de su personalidad. Dale una oportunidad.

Leo

Tu creatividad está en horas bajas, es mejor que aproveches para hacer trabajos más rutinarios, que no necesiten de demasiada imaginación. Debes descansar más. Si te proponen un cargo de dirección o jefatura no vaciles en aceptar, será una experiencia muy enriquecedora. Puede que eso cambie tus amistades. La diversión es hoy uno de los principales objetivos. Buscarás y encontrarás la forma de pasarlo bien de una manera diferente. El placer despierta tus sentidos.

Virgo

No adquieras compromisos emocionales que no quieras asumir. Más vale decir que no al principio que tener que arrepentirte y causar más daño del necesario. Tu actitud positiva ante el trabajo redundará en tu propio beneficio y lograrás salir muy bien de un problema en el que te habías metido. Suerte también en el amor. No justifiques errores atribuyéndolos a personas que nada tienen que ver. Puedes verte tentado por tomar ese camino que parece cómodo, pero que te dará complicaciones.

Libra

De la mano de la envidia, hay alguien cercano que está cuestionando tu valía profesional y tienes que desenmascararlo antes de que cause daños irreparables a tu imagen. Tu pareja te pide una actitud más responsable. No le falta razón en algunos aspectos, pero adapta sus requerimientos a tus propios intereses, no te dejes dominar en exceso. No tengas miedo de poner en práctica tus conocimientos. Aunque hasta ahora sólo te hayas movido en el terreno de la teoría, es hora de saber hasta dónde puedes llegar.

Escorpio

Una persona que te quiere te causará serios problemas sin pretenderlo, no se lo tengas en cuenta, pero déjale claro que no se puede volver a repetir. Es muy importante que trates de dominar al miedo, que controles tus obsesiones y te centres en cosas positivas. Tus imaginaciones te pueden perder. Hoy estarás ante la posibilidad de tomar una decisión económica relevante que puede poner en peligro tu relación amorosa ya que tu pareja no la compartirá.

Sagitario

En el trabajo te surgirá algún problema pero si te centras lo solucionarás antes de que los jefes se hayan dado cuenta de nada. Actúa con rapidez y todo quedará en un susto. No dudes en apoyarte en tus compañeros, te pueden ayudar mucho más de lo que tú crees. En el amor alguien se mostrará más cariñoso que nunca. Llamas mucho la atención en estos días. Todos los ojos se clavan en ti y eso, en ocasiones, te pone nervioso. Piensa que es una oportunidad de consolidar tu papel social.

Capricornio

No pagues con los demás tus frustraciones y aprovecha la energía que te mueve a la venganza enfocándola hacia caminos más constructivos. Das la impresión de no estar preparado para afrontar compromisos de calado en el trabajo, no por falta de capacidad, sino porque dudas demasiado. Más decisión. Un dinero inesperado llegará a tus bolsillos como salvavidas en alta mar. Procura administrarlo de una manera inteligente o pronto te volverás a ver en dificultades.

Acuario

Es necesario que actúes con rapidez ante un problema que nacerá como una tontería, pero que con el paso del tiempo cogerá dimensiones insospechadas. Tienes que imprimir un poco más de velocidad a las cosas que haces, van demasiado despacio y pueden terminar por malograrse si las descuidas. Cuida más tu alimentación. El momento de claridad de ideas por el que atraviesas es excelente para planificar el futuro. Lo que ahora organices será el principal sustento de tu actividad futura.

Piscis

A estas alturas de tu vida tienes que aprender a relativizar las cosas, si no te relajas no vives tranquilo y el estrés acabará contigo. Si descargas, te sentirás mejor. Tus clientes y socios apreciarán en estos días las ventajas de tu trabajo y se reconocerá tu capacidad para dirigir. En casa, la pasión pide más que palabras. En los últimos tiempos te esfuerzas mucho por distinguirte de los demás, pero recuerda que entre la originalidad y la extravagancia hay una diferencia muy sutil.

