Horóscopo de hoy viernes 16 de diciembre: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Hoy viernes 16 de diciembre los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo la pujanza de movimientos astrales decisivos que van a condicionar algunos aspectos del día de hoy. Descubre la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sorpresas. A continuación, descubre las predicciones para cada uno de los signos zodiacales:

Aries

Aries, hoy será un día estupendo, si tienes que hablar en público o presentarte a una entrevista importante. Tendrás muy buenas ideas, aplicables tanto a tu trabajo como a tu vida personal. En el amor, disponte a hacer algo diferente y no dejes que la rutina deteriore tu relación. Surge una posibilidad nueva para solucionar lo que te parecía imposible. En la salud, si descansas adecuadamente, aumentarán tus defensas contra catarros y gripes.

Tauro

Hoy será un día de suerte, Tauro, van a surgirte oportunidades que debes aprovechar, no vaciles. Vas a tener noticias muy alentadoras en relación con una gestión de trabajo que estaba estancada. En el amor, sigue con los planes que te has propuesto y te asombrarás de lo que consigues. Superarás cualquier sentimiento nostálgico que te invada por no estar con quien amas. Por tu buena salud, no te dejes abatir por una decepción, hoy todo es posible.

Géminis

Sé prudente y no prometas lo que no podrás cumplir, Géminis, retoma el control de tu vida. Organizar tu tiempo contribuirá a que tu jornada de trabajo sea productiva. En asuntos del amor, sabrás qué hacer y decir, pero prepárate para lo inesperado. Solucionarás muchas cosas que estaban confusas y aclararás dudas. Tus problemas de salud se van a ir resolviendo, no te inquietes. Algo que te parecía muy difícil de lograr, se visualiza con posibilidades.

Cáncer

Lograrás un avance considerable en el nivel laboral, Cáncer, se producirán situaciones positivas imprevistas. Día favorable para las gestiones relacionadas con pequeños negocios familiares y de trabajo. En el amor, una conversación sincera, es todo lo que necesitas para arreglar un malentendido. No te desalientes, y convierte cualquier demora en un reto para salir adelante. Por tu salud, procura ir a donde puedas descansar, divertirte, y pasar el día lo mejor posible.

Leo

Leo, descubrirás que las cosas en tu trabajo no son tan graves como te parecían. Un próximo cambio laboral, te colocará en el camino para solucionar tu economía. En el amor, no te conviene dar opiniones radicales en problemas sentimentales de pareja de otros. Tu vida amorosa se armoniza pero las cuestiones laborales están algo enredadas. No olvides que el secreto de tu salud está en la actividad física, así es que, ponte a ello.

Virgo

No te arriesgues a lo desconocido en materia de trabajo y mantén la prudencia, Virgo. Un asunto confuso se aclarará y verás soluciones donde antes hubo impedimentos. Tu vida en el amor debe ocupar un lugar preferencial dentro de tus prioridades. No esperes a que otros actúen, si abres bien los ojos, nadie podrá engañarte. En la salud, hoy es un buen día para iniciar un plan de ejercicios o ingresar en un gimnasio.

Libra

Libra, una circunstancia inesperada te forzará a hacer un gasto extra, pero no te desanimes. Te van a llegar ideas para el trabajo que debes poner en práctica, son muy productivas. Descubrirás el amor de una forma inesperada, estate atento. Si te sientes sin ganas o triste no te impacientes, lo que buscas llegará. Debes estar alerta y no disgregarte en cuestiones que no vale la pena considerar. En la salud, lo que supones complejo y difícil de realizar, se solucionará satisfactoriamente.

Escorpio

Con una mente fresca, Escorpio, tus pensamientos serán concretos y atraerán a ti el dinero. Conseguirás superar obstáculos y sacar adelante tus proyectos de trabajo. En el amor, hoy te darás cuenta de los sentimientos de alguien que conoces. En el hogar tendrás paz y tranquilidad, el ambiente estará bastante relajado. No cometas excesos que te puedan pasar factura en la salud después, cuídate un poco más, es necesario.

Sagitario

Tu entusiasmo en el trabajo irá aumentando a medida que pasen los días, Sagitario. Tendrás noticias favorables acerca de un proyecto laboral que te interesa. Hoy comienzas una racha muy buena en el amor, sácale partido al momento. Se avecinan las posibilidades de una nueva conquista, seguramente es lo que estás esperando desde hace tiempo. Estás con mucho ánimo y has renovado tu energía, tu salud será excelente.

Capricornio

Capricornio, tendrás éxito en algún proyecto gracias al apoyo o a la influencia de un amigo. Te sobrarán energía y entusiasmo en el trabajo, empezarás a cosechar éxitos. En el amor, trata de no tener un enfrentamiento con tu pareja hoy, intenta controlarte. Procura no enfrentarte a tu pareja por un tema de familia, ten calma. Por precipitarte, podrías estropear algo que estás haciendo por tu salud, sé paciente.

Acuario

Si pidieras consejo profesional, Acuario, la economía te podría ir bastante mejor. Te esperan novedades en el trabajo y en la economía, pero son positivas. En el amor, conseguirás lo que estabas buscando y con más facilidad de lo esperado. Tienes ganas de salir a conocer algún sitio nuevo, y te vendría bien hacerlo. Aprovecha el tiempo libre y no te cargues con obligaciones, recarga tus pilas, por el bien de tu salud.

Piscis

Piscis, en el trabajo hoy harás las cosas a tu manera y todo funcionará bien. No presumas mucho de dinero en este día, te podrías llevar un disgusto. En el amor, te sentirás con atracción hacia una persona que hace poco que conociste, ten mucho cuidado. Si tienes pareja estable, evita situaciones que puedan causar celos innecesarios. Tendrás algunas tentaciones poco saludables, debes intentar controlarte, tu salud te lo agradecerá.

Además del horóscopo diario, en ABC también puedes echar un vistazo a la predicción mensual para tu signo zodiacal. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su previsión mensual disponible para consultar al instante sus sobre la salud, los asuntos del corazón, vida laboral o el dinero. Y si también quieres averiguar cómo va a ser este año, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.

