Horóscopo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025 Consulta la predicción del horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco y averigua qué te depara hoy 12 de septiembre en el amor, el trabajo y la salud

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy viernes 12 de septiembre para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos de los astros para la jornada de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

El trabajo bien hecho siempre es sinónimo de tranquilidad y satisfacción personal, algo que tú entiendes perfectamente. Sin embargo, si intentas ahorrar tiempo o buscar atajos para ganar más dinero, podrías terminar enfrentándote a problemas mayores. La calidad en lo que haces es tu mejor carta de presentación, así que no comprometas tus estándares por resultados rápidos. A largo plazo, el esfuerzo y la dedicación siempre rinden mejores frutos.

Tauro

Hoy será un día en el que tus sueños y metas te exigirán un esfuerzo extraordinario. A veces, acercarte a lo que deseas parece casi inalcanzable, pero es precisamente en esos momentos cuando debes echar el resto. No te desanimes ante los desafíos; cada paso que des hacia tus objetivos, por pequeño que sea, te acercará más a ellos. Recuerda que las grandes recompensas requieren sacrificios.

Géminis

En el terreno sentimental, es hora de recuperar la confianza en ti mismo, especialmente después de los fracasos recientes. Hoy podrías tener una oportunidad especial para ello, ya que alguien nuevo se acercará a ti con interés. Permítete abrirte a esta posibilidad y deja atrás los miedos y las inseguridades. Eres digno de amor y mereces encontrar a alguien que valore lo que tienes para ofrecer.

Cáncer

Si tienes pareja, es importante dejar de lado ciertos resentimientos que pueden ser absurdos o innecesarios. Reconocer los aciertos de tu compañero/a cuando los tiene es fundamental para mantener la armonía en la relación. Este gesto no solo fortalecerá vuestro vínculo, sino que también abrirá la puerta a una comunicación más sincera y constructiva entre ambos.

Leo

En las discusiones más tensas, a veces lo mejor es guardar silencio en lugar de alimentar el conflicto. Cuando las cosas se ponen feas, seguir discutiendo solo puede llevar a decir palabras de las que luego te arrepentirás. Aprende a identificar el momento adecuado para detenerte y reflexionar antes de actuar; esto evitará daños innecesarios en tus relaciones personales.

Virgo

Las desavenencias familiares podrían estar creando una distancia entre tú y personas con las que siempre has tenido una conexión cercana. Antes de alejarte definitivamente, pregúntate si realmente vale la pena perder ese vínculo. Intenta reconducir la situación con cariño y comprensión; muchas veces un gesto amable puede ser suficiente para empezar a sanar las heridas.

Libra

Hoy podrías encontrarte con trámites o asuntos pendientes que ocuparán gran parte de tu tiempo de manera inesperada. Resolverlos podría ser más complicado de lo previsto, así que ármate de paciencia y organiza bien tu jornada. Es posible que no logres solucionarlo todo hoy mismo, pero avanzarás si mantienes una actitud perseverante.

Escorpio

Ten cuidado con las personas que muestran afecto excesivo o fuera de lugar en público. Podrían tener intenciones ocultas o buscar beneficiarse de tu posición o figura para fines poco claros. Mantente alerta y no bajes la guardia ante este tipo de comportamientos. Además, si trabajas o te encuentras en lugares altos hoy, toma precauciones adicionales; podrías sentirte mareado o inseguro.

Sagitario

Los seres vivos que comparten tu espacio necesitan más atención por tu parte últimamente. Ya sean plantas o animales, podrían estar mostrando signos de descuido debido a la falta de cuidados. Dedicarles tiempo no solo mejorará su bienestar, sino también el tuyo; cuidar de ellos puede ser una fuente de alegría y conexión emocional.

Capricornio

La idea de adquirir un bien material ha estado rondando tu mente últimamente, generándote cierta inquietud. Antes de tomar una decisión impulsiva, reflexiona si realmente lo necesitas o si es simplemente un capricho pasajero. Un análisis honesto te ayudará a evitar gastos innecesarios y posibles arrepentimientos futuros.

Acuario

Exigirte más a ti es el primer paso para poder pedirles lo mismo a los demás. Si no muestras esfuerzo y compromiso en lo que haces, será difícil que otros te reconozcan como una figura de autoridad moral o estén dispuestos a cumplir tus peticiones con buena disposición. Lidera con el ejemplo y verás cómo obtienes mejores resultados en tus relaciones personales y profesionales.

Piscis

Aunque tu carácter prudente te lleva a evitar enfrentamientos abiertos por cautela más que por miedo, hay momentos en los que debes defender lo que es importante para ti. No permitas que esa cautela se convierta en una barrera para proteger tus intereses o expresar tus opiniones cuando sea necesario. Enfrentar ciertos desafíos con valentía puede ser clave para preservar lo tuyo y ganar respeto tanto propio como ajeno.

