Horóscopo de hoy viernes 12 de enero: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy viernes 12 de enero para tu signo del zodiaco. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Empiezas a estar cansado de invertir tu tiempo y tu esfuerzo en cosas en las que no crees, y ha llegado el momento de decir basta. No te sientas obligado a seguir. No exijas cuestiones que están fuera de lo razonable, puedes ganarte fama de poco realista. Los desequilibrios en el seno de la familia tienen un único responsable. Las ganancias vendrán de la mano de una alianza reciente con personas que hasta ahora nunca te habían aportado nada. Se abren puertas a otro futuro.

Tauro

Cuando tratas de huir de la mediocridad te encontrarás con situaciones aún peores que las anteriores. Será un motivo de reflexión. Estás a tiempo de rectificar. No tengas miedo a actuar con rotundidad en un asunto en el que te estás jugando mucho. La confusión puede venir de una mala interpretación de las palabras. Mantén viva la atención para no herir a las personas que quieres con tu comportamiento. Compartirás el éxito con alguien en quien no confías.

Géminis

No estaría de sobra una visita al odontólogo, conseguirás que las molestias vayan a menos. Quienes te rodean te darán su apoyo a pesar de las dudas. El desinterés de tu pareja por hacer cosas en común es algo pasajero, tiene que ver con problemas ajenos a vuestra relación. Actúa con dulzura y comprensión. Rechaza de plano cualquier opción relacionada con el juego o el azar. No pongas restricciones al amor, necesitas que el cariño inunde tu existencia, déjate llevar.

Cáncer

Las actividades previstas para hoy darán un giro inesperado y te encontrarás con serias dificultades para cumplir con el programa. No temas al dolor, sigue amando. La situación de atasco por la que atraviesa tu relación sentimental se modificará en la medida que pongas los medios para renovar los compromisos de ambos. No todo el mundo está dispuesto a aceptar tus rarezas. Debes retomar las buenas costumbres relacionadas con la salud que has abandonado debido al trabajo.

Leo

Todo lo que has conseguido en los últimos tiempos en tu relación sentimental se puede ir al traste por un flirteo sin importancia. Resiste la tentación, merece la pena. En conjunto, estás bien encaminado, aunque de momento notes más las bajas que las altas en la línea de tu vida. Ten paciencia, pronto llegarán las vacas gordas. Tendrás la oportunidad de poner en marcha nuevos procedimientos que pueden proporcionar a la empresa en la que trabajas grandes beneficios económicos.

Virgo

Tu dieta tiene que cambiar y, sobre todo, incluir más lácteos. La pareja atraviesa un periodo de revisión de algunos compromisos y promesas, nada grave. Estás en disposición de influir en las decisiones de los que te rodean y eso te confiere una gran responsabilidad. Tómate un descanso para seguir con más brío. Necesitas afrontar un cambio radical en tus formas de trabajar y, para ello, no te quedará más remedio que recurrir a asesores que te indiquen la mejor manera de hacerlo.

Libra

La rutina es el peor enemigo de tu equilibrio emocional, te puede hacer caer en una depresión de la que te será difícil salir. Alivio de tensiones en el ámbito familiar. Cuida mucho lo que dices, tendrá mucha repercusión en el medio profesional en el que te desenvuelves. No conviene que metas la pata o todo el mundo se enterará. La relación en la que estás inmerso te agobia por momentos, es aconsejable que te tomes un respiro y que reivindiques más espacio propio. Se te viene encima más trabajo todavía.

Escorpio

Necesitas dormir, al menos, ocho horas por día, o el cansancio terminará por agotarte. Es una buena idea cambiar, o al menos, mejorar tu imagen exterior. Esta es una buena jornada para hacer planes de cara el futuro, los planetas están de tu parte y te darán claridad y rapidez en el momento de las decisiones. Antes de dar tu opinión te conviene escuchar, porque las cosas no son exactamente como tú habías pensado hasta ahora. Tras el trabajo encontrarás la diversión.

Sagitario

Tu capacidad para convertir tus sueños en realidad pasa por momentos inmejorables. Conseguirás muchos avances para lograr metas importantes. Las últimas incidencias en el capítulo profesional te empujan al pesimismo, pero debes resistirte porque las cosas cambiarán antes de lo que tú esperas. No irrites a quienes solamente tratan de ayudarte. Puede que no lo consigan, pero su intención es buena. En el día a día, el cansancio te marcará mucho.

Capricornio

Trata de poner freno a los gastos, especialmente a los que además del dinero, te hacen perder el tiempo. Escucha lo que tiene que decirte el corazón. La vida en pareja debe ser reformulada para dar cabida a nuevas situaciones. Los gestos amables serán fundamentales en el tránsito hacia la próxima etapa. Protégete de las interferencias exteriores y céntrate en lo que realmente te importa. Si recuperas la confianza plena en ti mismo saldrás a flote rápidamente.

Acuario

Respira profundamente antes de decir algo llevado por la ira. Casi siempre es mejor callar que decir cosas de las que tienes muchas opciones de arrepentirte. Te vendrá bien una campaña de publicidad, necesitas que el mercado conozca más a fondo lo que tienes que ofrecerle. Estudia la mejor manera de hacerlo. Tienes cosas importantes que celebrar con personas que quieres, no dejes pasar la oportunidad para mostrarte generoso con quienes lo han hecho contigo antes.

Piscis

Tú siempre estás dispuesto a darlo todo por las personas que quieres y eso será siempre reconocido. No obstante, no debes dudar hoy a la hora de decir que no. Deberás pisar hoy con mucho cuidado por terrenos que todavía no conoces. Sobre todo, no provoques preguntas que no estés seguro de saber responder. Se aproximan tiempos de reencuentro con personas del pasado. Notarás que nada es como antes, pero eso no tiene por qué ser negativo. Asimila las novedades.

