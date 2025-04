Horóscopo de hoy sábado 9 de marzo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 9 de marzo para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Pon los pies en el suelo y abandona los sueños en los que te has instalado. La realidad es tozuda y, si no lo haces tú ahora, pronto lo hará ella por ti, y de golpe. Los Aries tenéis estos días una tendencia especial hacia la congestión, y eso entorpecerá el desarrollo de vuestras labores diarias. Cuidado con la automedicación. Aprovecha todo lo que tienes a tu alcance, los recursos que puedes exprimir para conseguir las metas que te has propuesto a corto plazo. No pidas favores innecesarios.

Tauro

Tu relación de pareja tiene muy buena cimentación: una mezcla de amor y respeto que supera todas las dificultades. Pero cuida esa mezcla añadiéndole pasión cada día. Procura ser más congruente y actúa con seriedad ante las circunstancias adversas. Si das palos de ciego, los demás perderán la confianza que tienen en ti. El compromiso que mantienes pasa por tiempos de gran emotividad, propensos a momentos de gran cariño seguidos de otros de peleas por las razones más tontas.

Géminis

Ahora entiendes cómo se sienten los famosos. Todo el mundo tiene su mirada puesta en ti por tus últimos logros y eres el centro de atención allá por donde vas. La conjunción de los astros te sume en un periodo de poca actividad profesional y eso influirá en tu bolsillo en los próximos tiempos. Busca ingresos alternativos. Tu sentido del pragmatismo te ayuda a salir con éxito de los problemas en que te meten otros, pero debes adelantarte a los acontecimientos para que no vuelva a ocurrir.

Cáncer

Las manecillas del reloj son inexorables y tu tiempo se está acabando. Tienes que recuperar lo que has perdido y debes hacerlo rápido, o la pérdida será para siempre. Está muy cerca el momento de la consagración de una de tus personas más cercanas, en el ámbito profesional. Perdónale los nervios y no dudes en apoyarle. Tiendes a mostrar excesivo temor ante quienes no conoces. Aun manteniendo el respeto para con todo el mundo, procura aparecer tal y como eres.

Leo

Tienes una importante influencia en las personas que te rodean y eso te confiere una especial responsabilidad. De lo que hagas dependerán las acciones de los demás. No debes despreciar expresamente los consejos bienintencionados que vienen de tus amigos. Aunque no los vayas a poner en práctica, agradécelos de igual manera. Hoy te sentirás resentido por las palabras de un amigo enjuiciando alguno de tus comportamientos. Si te paras a pensar, quizá descubras que tiene toda la razón.

Virgo

Hay muchas maneras de decir las cosas y tú siempre eliges la más directa. Procura mantenerte así, aunque en los temas familiares te vendría bien un poco de mano izquierda. Conservas gran parte de la frescura juvenil que siempre te ha caracterizado, pero no debes olvidar que ya eres un adulto y que tus decisiones deben responder a ese estatus. Los cambios que están ocurriendo en tu vida te están proporcionando nuevos puntos de vista, nuevos ángulos desde los que contemplar la realidad que te rodea.

Libra

No atraviesas por tu mejor momento de forma física ni tampoco intelectual. Se trata de un ciclo que debes superar con un poco de paciencia y un esfuerzo extra. No te dejes llevar por el conservadurismo, procura ser más audaz en tus decisiones para poder alcanzar nuevos campos de actuación que te darán muchas oportunidades. Tienes pocas posibilidades de que fructifique la relación sentimental que pretendes establecer con una persona del entorno laboral. Intenta cuidar tu alimentación.

Escorpio

No puedes juzgar a una persona solamente por las apariencias. Estás cometiendo una injusticia y además pierdes la oportunidad de conocer a gente muy interesante. Necesitas cuidar los detalles de las cosas importantes, es la única manera de que te sientas totalmente a gusto con lo que haces cada día. Una sorpresa te espera en casa. Tienes que potenciar tu mentalidad más ahorrativa y pensártelo dos veces antes de gastar dinero alegremente, porque de tu economía dependerá pronto tu tranquilidad.

Sagitario

Una persona te confesará hoy sus sentimientos hacia ti y te sorprenderá gratamente. Si ya estás comprometido y no correspondes a su amor, se claro y no des esperanzas. Las cosas te saldrán mejor en los ámbitos reducidos. Pocas posibilidades de triunfar en trabajos colectivos, en los que intervienen mucha gente. En casa te irá bien. Te espera una jornada sin sobresaltos. Aprovecha esa tranquilidad para poner al día trabajos atrasados, en los días próximos no vas a disponer de tiempo para casi nada.

Capricornio

Meter la pata en situaciones delicadas es tu especialidad y es hoy un día muy apropiado para que vuelvas a hacerlo. Ten más cuidado de lo habitual con lo que dices y haces. Debes hacer uso de tu imaginación para resolver una situación complicada a la que te enfrentarás en el trabajo. No te valdrán las recetas de siempre, busca nuevos caminos. El placer en compañía de tu pareja será la tónica de la jornada. Todo lo demás te parecerá accesorio. Presta atención a las noticias, alguna puede afectar a tu economía.

Acuario

Es conveniente echar de vez en cuando una mirada al congelador, porque no puedes mantener ahí los alimentos eternamente. Esta tarde encontrarás la paz en un paseo. Debes favorecer la libertad de movimientos de la persona con la que vives o mantienes una relación estrecha. Si pretendes atarla, sólo conseguirás que se vaya distanciando. Las diferencias con tu pareja no son importantes de momento, pero conviene zanjar los asuntos con más que una reconciliación en la cama, o los problemas pueden crecer.

Piscis

Hoy te llegará la confirmación de que tus predicciones sobre un asunto relacionado con el trabajo eran ciertas. Lo malo es que no te has preparado para afrontarlo. Se cumplen tus sospechas sobre las actuaciones irregulares de uno de tus superiores. Tu situación se vuelve incómoda en el ámbito laboral por esta razón, debes tomar medidas. Hoy tendrás la oportunidad de conseguir una labor con la que ganarás un dinero extra, pero debes pensar bien si merece la pena robarle tiempo a tu familia.

