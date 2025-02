Horóscopo de hoy sábado 4 de mayo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 4 de mayo para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Si hoy estás obligado a realizar papeleos, vas a dar más vueltas de lo normal. Te faltarán papeles o impresos y perderás buena parte del día. Procura llevarlo todo muy preparado. Aunque la suerte existe, no te quepa la menor duda, salir de la situación en la que te encuentras no depende de ella, sino de ti mismo. Si te esfuerzas podrás vencer los obstáculos. La relación con tu pareja pasa por momentos muy tormentosos. A los rayos y truenos seguirá la calma, pero no te confíes, pronto los nubarrones volverán a cubrir el cielo.

Tauro

Uno de tus amigos de siempre te decepcionará profundamente. Aunque hace tiempo que sospechabas que había cambiado, hoy te lo certificará sin lugar a dudas. Muy buena oportunidad para aprender en el terreno artístico. Tu sensibilidad está muy afinada y verás cosas que antes eras incapaz de comprender. Disfrutarás mucho. A veces deberías ser un poco más cuidadoso con las amistades que te granjeas. No todo aquel que se dirige a ti en tono adulador es un buen candidato a gozar de tu favor.

Géminis

Ten mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con el mundo inmobiliario, tanto si vas a comprar como si vas a vender. Desconfía de los intermediarios excesivamente complacientes. Has olvidado lo beneficiosos que han sido en muchas ocasiones para ti los paseos en solitario. Aunque ahora te resulta más difícil perderte por el monte, trata al menos de salir un poco más. Casi siempre es aconsejable parar en el momento justo, y hoy lo será de forma especial para ti. Si te excedes, puedes pasar de repente de una situación muy agradable al desastre total.

Cáncer

El ambiente se está enrareciendo en el trabajo y todo el mundo mira a los demás con recelo. Se adivinan cambios y nadie quiere verse perjudicado, así que procura hacer tú lo mismo. Déjate llevar por los acontecimientos y evita nadar contra corriente hoy, porque no sacarás nada en limpio y el esfuerzo puede condicionarte toda la semana. Huye de los líos. Aléjate de los enfrentamientos con tu pareja, porque puedes empezar por una tontería y llegar a una monumental bronca de las que los dos os arrepentiréis pronto.

Leo

Tus últimos comportamientos han hecho que tus padres se hayan decidido a darte un toque de atención. Analiza bien tus conductas, es posible que te estés pasando de la raya. No tienes por qué sentirte mal por reconocer que eres incapaz de resolver un problema tú sólo. Pedir ayuda a los que saben es la única manera efectiva de aprender y avanzar. Debes procurar desbloquearte en el terreno afectivo. Tienes miedo a entregar por completo tu corazón, a pesar de que lo deseas profundamente, y eso no permite que la relación cuaje.

Virgo

Las actitudes egoístas y rígidas no son propias de ti, pero últimamente te acercas mucho a ellas. Puede que algún resentimiento esté agriando tu carácter. Procura reconducir la situación. A veces piensas que pasas demasiado tiempo haciendo cosas que no te gustan o no te interesan y estás al borde de una crisis de identidad. Procura relativizar estos pensamientos. Si después de mucho discutir no os ponéis de acuerdo en un tema relacionado con el trabajo, no toméis una decisión. Posponer el tema para otro día en el que podáis volver a tratarlo.

Libra

Alguien te hará hoy una promesa que no piensa cumplir. No lo pongas en duda, pero sé cauteloso a la hora de confiarle dinero o poner en sus manos algo importante para ti. Evitar los problemas de salud depende más de la prevención que de la cura. Estudia la manera de vivir de forma más saludable, de comer mejor y hacer más ejercicio diario. A pesar de la seguridad con la que te manejas últimamente, no pierdas la buena costumbre de reflexionar sobre aquello en lo que tienes que mejorar. Seguro que encuentras algo.

Escorpio

Te sientes orgulloso de tu trabajo y esa es una buena señal. Sigue así y no te duermas en los laureles, porque acabas de ganar una batalla, pero la contienda es muy larga. El matrimonio, o en su defecto un compromiso muy serio, llama a tu puerta. Es una decisión muy importante y si albergas dudas, lo mejor es que digas que no. Al menos de momento. Tu sentido de la belleza se está convirtiendo en una obsesión. No terminas de verte en el espejo como tú desearías y eso puede complicarte la existencia. Cuidado con las depresiones.

Sagitario

Es posible que un problema de salud de alguien cercano cambie tus planes para el fin de semana. No dudes en atender a esa persona, por mucho que te fastidie dejar tus proyectos. La paz regresa a tu hogar después de semanas de pesados tiras y aflojas. Ahora queda por comprobar que todos los acuerdos que habéis firmado funcionen en la práctica. No te sientas culpable si tú tienes la oportunidad de salir y pasarlo bien mientras tu pareja ha de quedarse en casa por razones de trabajo. No tiene ningún sentido.

Capricornio

Tendrás suerte moderada en los juegos de azar, pero el resultado final dependerá de que sepas retirarte a tiempo cuando las ganancias sean considerables. No te juegues lo que no tienes. Día difícil en el aspecto comunicativo. Tendrás complicaciones a la hora de hacer que los demás te comprendan, quizá porque ni tú mismo tienes claro lo que quieres. Es posible que hoy o en los próximos días recibas una mala noticia relacionada con la salud de un amigo o familiar cercano. La tuya, sin embargo, es excelente y seguirá siéndolo.

Acuario

¿Tienes claro lo que quieres? Pues ten mucho cuidado, porque lo puedes conseguir. A veces es muy fácil reclamar algo, pero luego hay que ser capaz de afrontarlas con garantías. Toda preocupación tiene un límite y tú lo estás sobrepasando. Una cosa es procurar que los problemas se solucionen, y otra obsesionarte incluso cuando no puedes actuar. Hasta las personas más débiles pueden causarte daño hoy si no estás atento. Procura estar alerta, porque las envidias están creando un caldo de cultivo para venganzas contra ti.

Piscis

Si te proponen administrar una gran cantidad de dinero que no es tuya, piénsatelo bien antes de aceptar. Es una responsabilidad grande que podrías no saber cumplir con acierto. No puedes disculpar para siempre tu dificultad para avanzar en temas relacionados con las nuevas tecnologías. Al principio, pasaba, pero ya es hora de que te apliques más. Una experiencia traumática te hará ver las cosas desde otro ángulo, dando menos importancia a los asuntos materiales. Está bien si no pierdes la perspectiva de la realidad.

