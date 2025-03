Horóscopo de hoy sábado 4 de febrero: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Hoy sábado 4 de febrero los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales decisivos que van a influir en algunos aspectos del sábado. Consulta la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sorpresas. A continuación, echa un vistazo las predicciones para cada uno de los signos del horóscopo:

Aries

Evita las apuestas, especialmente las que crees que puedes ganar con cierta facilidad. Si se te escapa algún detalle puedes perder mucho dinero y hacer el ridículo. Cada vez te cuesta más hacer frente a las rutinas, pero piensa que sin ellas todo sería excesivamente complicado. Busca hoy momentos de fuga y piénsatelo dos veces antes de romper. Vigila un poco tu salud. Aunque no se prevén problemas considerables, es posible que aparezcan ciertas molestias internas que pronto te abandonarán. Si las vuelves a sentir pronto, vete al médico.

Tauro

Necesitas poner orden en tus relaciones sentimentales. Debes elegir cuanto antes, porque las personas que dependen de tu decisión se pueden cansar. No dejes que una persona cercana (probablemente un Sagitario) asuma hoy responsabilidades o trabajos que te corresponden. Sus intenciones al ayudarte podrían no ser muy buenas. Hoy te sentirás más a gusto en compañía de mucha gente, sea o no conocida. Es probable que encuentres a alguien que en el futuro juegue un papel determinante en tu vida.

Géminis

Hoy el consejo es la calma. Cierta situación inesperada te puede crispar los nervios hasta el punto de tentarte a usar la violencia. Aunque tengas toda la razón. Las decisiones a las que hoy te enfrentes deberás tomarlas por tu cuenta, sin fiarte en absoluto de los demás. Tienes los conocimientos y el pulso para hacer las cosas a tu manera. La persona que te gusta es mayor que tú, pero no te asustes. Define tus sentimientos y piensa que si son correspondidos todo es cuestión de redefinir algunos códigos por las dos partes.

Cáncer

Ahora más que nunca te sientes muy cerca de tu ideal vital. Aprovecha el momento y consolida algunas de las amistades que últimamente no has atendido demasiado. La jornada de hoy anuncia un encuentro tormentoso con una figura superior, como tu jefe o algún profesor. Si estás en la convicción de tener razón, defiéndete por encima de las jerarquías. Te conviene caminar durante al menos una hora al día. No sólo porque le viene bien a tu salud, sino porque te da la oportunidad de pensar y de ordenar tus ideas en la cabeza.

Leo

Predicción del signo Leo del día 4 del mes de febrero del año 2023Se te presentará la oportunidad que tanto esperabas para acercarte a la persona que quieres. Aprovéchala para mostrarte tal y como eres, no es conveniente fingir. Los problemas del mundo son del mundo y no todos tuyos. Está bien contribuir a mejorar ciertas situaciones injustas, pero trata de huir, especialmente hoy, de batallas perdidas de antemano. Días propensos a los ataques de celos. Tu sentido de la posesión está muy a flor de piel y eso no te reportará nada bueno. Si no puedes reprimir tus sentimientos, al menos modera su expresión.

Virgo

Tu magnetismo personal subirá enteros. No necesitarás de grandes esfuerzos para atraer a las personas del otro sexo y eso te puede resultar incluso molesto. Dejarte llevar por la furia te traerá hoy más problemas que beneficios. Aunque para ti es un consejo difícil de aceptar, trata de moderar tus prontos y cuenta hasta diez antes de reaccionar. Algún aspecto relacionado con las nuevas tecnologías te abrirá hoy los ojos a otros espacios de ocio y diversión. No obstante, ten cuidado con caer pronto en la adicción.

Libra

No te dejes llevar por el entusiasmo y analiza bien los tratos que te propongan, porque las cosas pueden no ser tan bonitas como pintan a primera vista. Trata de ser un poco más práctico en tu vida doméstica. No te compliques con las tensiones por cuestiones sin importancia y pon un poco más de tu parte para que todo vaya bien. A veces muestras demasiada avaricia con tus conocimientos. Piensa en compartirlos con los demás, aunque creas que te ha costado mucho adquirirlos. Encontrarás en ello satisfacción.

Escorpio

Ten cuidado con la obsesión por el ejercicio. En forma moderada es una buena idea, pero llevado a extremos poco razonables te puede dar un susto importante. Los que estáis estudiando tenéis hoy una jornada con buena predisposición al trabajo en equipo, que os durará toda la semana. Lo negativo es que quizá vuestros compañeros no os sigan. Hoy seguirás notando un recorte en tu autonomía, en tu capacidad para tomar decisiones por tu cuenta. Alguien está controlando de cerca tus movimientos e iniciativas en el trabajo.

Sagitario

Si vas a practicar algún deporte, especialmente si es de equipo, ten cuidado con las lesiones. Evita los contactos y calienta bien las articulaciones. Conducir con prudencia es siempre un buen consejo, pero en especial hoy para los de este signo. Las prisas y preocupaciones te podrían hacer perder la concentración al volante. Prometer mucho y dar poco es una conducta que a la larga puede traerte problemas. Haz menos promesas y cúmplelas. A lo largo de la jornada te aparecerá un dolor de cabeza.

Capricornio

Si sientes que te menosprecia o te insulta alguno de tus amigos o amigas, no dudes en imponerte y dejar las cosas claras, aunque ello te cueste un enfrentamiento. Procura poner orden hoy en tu sistema de control financiero. En caso contrario, te puedes ver pronto desbordado por los últimos gastos. Estás predispuesto a coger catarros. Hoy conocerás a una persona en algún lugar público que te resultará tan interesante como inquietante. Averigua si se trata de un Leo y, en tal caso, ten cuidado con las propuestas que te haga.

Acuario

A veces sientes cierto cansancio cuando estás con tus amigos. Últimamente casi siempre te encuentras en el medio de las peleas. Plantéate un cambio. Aunque parezcan reñidas, pasión y equilibrio emocional van habitualmente de la mano. No te refrenes si sientes deseos de lanzarte, pero pon los medios de seguridad necesarios. Te costará mucho recuperar la marcha de la actividad diaria, especialmente si estás estudiando o preparando algún trabajo. No te obsesiones y trata de coger el ritmo poco a poco.

Piscis

No te conviene ser tan crítico con tu pareja sólo porque no comparte tus intereses al cien por cien. Si vas a comer fuera, elige un restaurante de confianza. No está mal ayudar a los demás y poner en ello todo el empeño, pero piensa que hoy quien más va a necesitar tu ayuda vas a ser tú. Decir no a algunas cosas es a veces decirte sí a ti mismo. Si buscas empleo, hoy encontrarás al menos una oferta. Si fueran más de una, trata de buscar a un Virgo detrás de alguna de las opciones y, si las condiciones son buenas, decídete por la suya.

