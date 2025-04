Horóscopo de hoy sábado 4 de enero de 2025

Hoy sábado 4 de enero los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo la pujanza de movimientos astrales categóricos que van a influir en algunos aspectos del día de hoy. Averigua la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sustos. A continuación, echa un vistazo los pronósticos para cada uno de los signos del horóscopo:

Aries

Tendrás hoy la necesidad de reflexionar sobre tus verdaderos sentimientos hacia una persona que siempre ha estado muy cerca de ti. Busca la soledad. Surgen serias dudas en lo que se refiere a lo que sientes, pero no te conviene tomar decisiones apresuradas, porque es demasiado lo que te juegas. Un encuentro inesperado con alguien que habías casi olvidado te abrirá una puerta a un posible amor. En el trabajo, busca el bien común, no seas egoísta.

Tauro

En el horizonte se prevén vínculos sentimentales serios, que podrían estar relacionados con el amor. A nivel laboral, sorpresas desagradables estos días. La gran cantidad de problemas a los que te has enfrentado en los últimos tiempos han perjudicado seriamente a tu salud, y ahora lo estas pagando. Empieza a cuidarte desde hoy. Una cierta libertad en las relaciones vendrá muy bien para mantener el equilibrio, si la cuerda es demasiado corta puede llegar a ahogar. Relájate o acabarás por perderlo todo.

Géminis

Vas cerrando asuntos abiertos con más pena que gloria. Lo único positivo es que podrás olvidarte de ellos y emprender nuevas ideas que podrían ser mejores. Se un poco más realista a la hora de invertir tu dinero, no conviene que te dejes llevar por las ilusiones porque estás jugando con el futuro de los tuyos. Huye de las cóleras repentinas, cuenta hasta diez antes de elevar la voz en una situación que te sacará de tus casillas. Movimientos extraños en tu cuenta bancaria.

Cáncer

Trata de no tomar hoy iniciativas que puedan perjudicarte en el futuro. No es el mejor momento para comenzar caminos que no sabes hacia donde conducen. Los problemas que sufres provienen de los excesos y si te controlas no tendrás por qué pasar por ninguna experiencia desagradable. En el amor, pasión. Este es una buena ocasión para tomar esas decisiones importantes en el terreno económico que has estado aplazando. Los astros te enseñarán el camino de la consolidación.

Leo

Los logros de una persona que quieres mucho, quizás un hijo, hacen que te sientas orgulloso hoy. Sufrirás las consecuencias de ciertos retrasos. No optes por el conformismo en un asunto en el que puedes conseguir muchos beneficios. En este caso debes dejar un poco más de margen a la ambición. Los celos que sientes son una prueba de amor, pero si se vuelven persistentes y frecuentes, harán pensar a tu pareja que no confías en ella. Modérate.

Virgo

Tus propósitos se encontrarán hoy de frente con una férrea oposición por parte de personas que tienen demasiado poder. Tendrás que buscar nuevos aliados. Algunos de tus proyectos más importantes sufren retrasos inesperados. Sin embargo, aparecen ingresos por otra parte que tampoco estaban planificados. Afrontarás discusiones familiares que no tienen ninguna importancia, pero que te dejarán un mal sabor de boca por el tono que alguien empleará. No se lo tengas en cuenta.

Libra

La tranquilidad se ha instalado en tu vida y pasará tiempo antes de que te encuentres con una preocupación importante. Incluso podrías llegar a aburrirte. Los conflictos van desapareciendo poco a poco y la paz reina ahora en la relación de pareja. En cambio en el trabajo te tocará enfrentarte con algún superior. Tus días están marcados actualmente por asuntos del pasado, es necesario que borres de tu memoria ciertos capítulos, o no conseguirás avanzar nada.

Escorpio

Tu vida esta atravesando por momentos muy felices en tu relación amorosa. El equilibrio emocional hace que el resto de tus ámbitos vitales también mejore. Las preocupaciones constantes y los cambios de humor pueden llegar a afectar directamente en tu salud en forma de irritaciones o incluso inflamaciones. Tus ideas son buenas, pero no consigues ordenarlas en torno a un proyecto central sólido y con futuro. Tus esfuerzos deben ir todos en esa dirección ahora.

Sagitario

Tienes que seguir unas reglas dietéticas que eviten los trastornos en tu salud y que te permitan el máximo de vitalidad. En el trabajo te adjudican responsabilidades. El panorama se complica y se oscurece por momentos, tendrás que esperar un tiempo hasta que empiecen a aclararse algunos asuntos que están pendientes. Hoy tendrás que enfrentarte en el ámbito laboral con una persona incoherente, que no responde a los planteamientos lógicos, pero que tiene una gran potencia.

Capricornio

Tu atención se centra hoy especialmente en el hogar, donde encontrarás el descanso que necesitas después de muchos días de esfuerzos en el trabajo. Conseguirás mucho más a través de la colaboración que individualmente. Aparece una persona en tu vida que hará que vuelvas a pensar en la pasión. Demuestra tus sentimientos con naturalidad, es la manera más sencilla y directa de acercarte a la persona que quieres. En el terreno de la salud, mejor que nunca.

Acuario

Las relaciones afectivas comienzan a cambiar y eso te sitúa ante una decisión complicada. Piensa bien qué es lo que te conviene y no dudes en dar el paso. Conseguirás resolver un dilema que te tenía muy preocupado en los últimos tiempos, aunque el descubrimiento de la solución no será de tu agrado. Las relaciones afectivas inician un cambio, pero eso no quiere decir que todo tenga que ser diferente. Acepta esas modificaciones y verás que todo se adapta a ellas perfectamente.

Piscis

No te dejes confundir ni abrumar por sensaciones hasta ahora desconocidas para ti, tómate tu tiempo para analizarlas e incorporarlas a tu funcionamiento normal. Trata de encontrar las palabras adecuadas para expresar tus sentimientos, no han de ser demasiado directas, pero tampoco tienen que dejar lugar a la duda. Concéntrate en tu media naranja, deja de lado los compromisos y comparte con ella experiencias inolvidables. Te esperan momentos de placer muy intensos.

