Horóscopo de hoy sábado 3 de mayo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 3 de mayo para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos de los astros para hoy sábado: ¿será un buen día en el trabajo o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Pronto dispondrás de la capacidad de decidir en las cosas que te importan. No dependerás de los demás. Eso, no obstante, te traerá algunos dolores de cabeza. El dinero puede ser hoy la causa de una fuerte discusión en tu casa. Procura que la sangre no llegue al río, pero de ninguna manera permitas que te engañen. Te conviene ahora una buena dosis de reflexión en profundidad sobre lo que eres, lo que quieres ser y lo que estás dispuesto a pagar por llegar a conseguirlo.

Tauro

El rencor es uno de los principales problemas de tu pareja. Procura hacerle ver que apuntar todos tus fallos y luego recordártelos en las discusiones no es justo. Intenta dormir un poco más y contar con espacios de relajación más amplios. El estrés llama a tu puerta y si le dejas pasar puede hacerte mucho daño. Te ha llegado el tiempo de mirar en el fondo de las cosas, de buscar el origen de las circunstancias que te rodean. Puede que tu edad te esté llevando hacia la paz.

Géminis

Buscar pareja es complicado. No se trata de probar y comparar en decenas de tiendas. La ocasión se presentará cuando menos lo esperes y el amor te sorprenderá. A pesar de la decepción inicial que te causará una persona que se ha metido en tu vida, pronto verás que la primera impresión no valía y hay grandes posibilidades de conectar. Son necesarias todas las precauciones en el caso de que te vayas a embarcar en una aventura que te atrae mucho, pero de la que desconoces casi todos los detalles.

Cáncer

Si aplicas un poco de flexibilidad a tus relaciones con los demás cosecharás mejores resultados que por el camino de la rigidez. Firmeza no siempre es intransigencia. Mientras las circunstancias se agitan a tu alrededor, tú permaneces inmutable como si nada ocurriese. ¿Eres consciente de todo lo que está pasando, o es que pasas? Si le sigues buscando defectos a las cosas y las personas terminarás frustrado. Procura fijarte más en lo bueno que en lo malo. No juzgues ni critiques a la ligera.

Leo

La creatividad será hoy tu principal fuerte. Las ideas fluyen de tu cabeza sin cesar y necesitarás de la ayuda de los demás para poder plasmarlas en algo más práctico. Encontrarás el amor en donde menos te lo esperas. Las horas de la mañana serán las más productivas en el trabajo, pero las de la tarde dedícaselas a tu espíritu. Hoy te encontrarás con una conversación que te hará abrir los ojos con respecto a una persona que será precisamente tu interlocutor. Te decepcionará mucho.

Virgo

Una noticia inesperada hace que todos tus planes se adelanten y te verás en la obligación de acelerar todos los procesos. Eso incrementa mucho la probabilidad de errores. ¿Te has parado a pensar que a menudo vives por encima de tus posibilidades económicas reales? Reduce ese ritmo tan acelerado de vida y estarás más tranquilo. No hay peor sorpresa que encontrarte con trabajos que creías terminados y que no lo están o lo están a medias. Puede pasarte hoy. Cuida más la limpieza de tu boca.

Libra

No te fíes de las promesas que te hagan hoy, porque aunque se hagan con buena intención, al final no se cumplirán. Mejor no arriesgar, especialmente si se trata de dinero. En las últimas fechas sientes de forma cada vez más frecuente deseos de lanzarte a aventuras que no te convienen si mantienes una relación de pareja estable. La paciencia es el arma que más falta te hace y, sin embargo, la que más a desmano tienes. Procura que los enfrentamientos sean muy limitados, para no tener que estallar.

Escorpio

Se fortalecerán mucho a lo largo del día de hoy los lazos afectivos gracias a tu equilibrio emocional. Aprender a reconocer tus errores te está ayudando bastante. Cuídate de ir más allá de lo que deberías en cuestiones de amor ya que puedes perder mucho del terreno ganado por meterte donde no corresponde ahora mismo. Estás a punto de reconciliarte con tu pareja, y lo conseguirás si tomas la decisión de ceder a algunos de tus intereses por preservar la relación de una manera más duradera.

Sagitario

Si tienes cosas sin terminar, es hora de que vayas agilizando el trabajo. Si lo sigues dejando no vas a poder terminarlo a tiempo. Antes de comprar algo, piensa si lo necesitas. Una persona muy dominante, seguramente de tu entorno familiar, está afectando a tu salud mental. Debes plantarle cara. Únete a los que te aprecian por lo que eres. Considera ser un poco más flexible en el terreno profesional y adaptarte a los cambios que se puedan producir. Si te adelantas, estos pueden ser una oportunidad.

Capricornio

Sientes una gran satisfacción por los logros que has conseguido en el terreno laboral y eso te reporta la fortaleza intelectual que te lanza a nuevos retos y triunfos. Una persona que te prestará su ayuda de manera desinteresada y sin haberla pedido te demostrará así que te ama. Piensa bien si te conviene iniciar una relación ahora. Pronto estarás en disposición de realizar los proyectos que siempre has deseado. Se acerca uno de los momentos más sólidos en tu vida, aprovéchalo. No temas al éxito.

Acuario

Te hace falta romper con la rutina, pero no debes hacerlo creando nuevas, sino improvisando y aplicando a tu vida sorpresas. La sangre correrá mejor por tus venas. Considera tener muy claros tus objetivos laborales, porque cada paso que des debe estar encaminado en la misma dirección. No confíes en quien te adula sin razón aparente. Todo lo estable se sacude. Es posible que se acerque un cambio de domicilio o acaso una modificación en las relaciones que mantienes con tu familia o con tu pareja.

Piscis

Es tiempo de romper ataduras negativas para tu desarrollo personal. No tengas miedo de afrontar algunas incertidumbres, al final todo saldrá mejor de lo esperado. Cambia el miedo y la inseguridad por el amor y la confianza. Concentra todo tu esfuerzo en aquellas cosas que puedan brindarte auténtica felicidad. ¿Estás conforme con el rumbo que ha tomado tu vida? Antes de seguir por el camino que has emprendido, debes aclarar esa cuestión, porque el viaje es muy largo.

Recuerda que en ABC también puedes consultar las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si te gusta más, también puedes revisar las predicciones de tu animal del horóscopo chino y consultar cómo te va a ir este año 2025 según el animal que seas (de los 12 que existen en la mitología china).

