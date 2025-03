Horóscopo de hoy sábado 29 de marzo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Hoy sábado 29 de marzo los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales definitivos que van a influir en algunos aspectos del sábado. Comprueba la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sobresaltos. A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos zodiacales:

Aries

La condescendencia no es una actitud que tenga muy buena fama entre tus compañeros, así que trata de evitarla al máximo. Cuidado con los golpes inesperados. Un suceso que está a punto de ocurrir va a liberarte de una carga importante en tu vida. Al principio no verás las ventajas de la nueva situación, pero pronto caerás en la cuenta. No debes mortificarte sólo porque una cosa no te haya salido bien del todo. Si has aprendido la lección, debes sentirte satisfecho y actuar la próxima vez con anticipación.

Tauro

Si no andas con cuidado, puedes cometer un grave error de cálculo en una de tus operaciones bancarias de hoy. Pon atención a lo que habitualmente haces casi sin pensar. No confíes demasiado en los plazos que hoy te den, a no ser que éstos sean por escrito. Lo mejor es que hagas tus cálculos pensando que todo se va a retrasar unas semanas. Procura distinguir entre los consejos que te convienen y los que son interesados. Ten en cuenta que los primeros suelen venir de aquellos que te han mostrado lealtad.

Géminis

Atraviesas un mal momento en el terreno sexual. La escasa o nula actividad en este campo te empieza a preocupar, pero no debes obsesionarte. Tómatelo con filosofía. Tu economía da los primeros pasos hacia su estabilización, pero no lo hará sola. Necesita de toda tu atención y de ciertas decisiones acertadas a la hora de realizar inversiones. Tus ansias por divertirte son hoy el principal motor vital. Te lo has ganado, pero no olvides que antes de comenzar la fiesta has de cumplir con algunas obligaciones.

Cáncer

Esta será una jornada muy propicia para perder los estribos por una cuestión de celos profesionales. Procura no caer en las trampas que te tienden tus oponentes. Es el momento de replantearte todos tus objetivos, porque algunos de ellos han caducado y dejan al conjunto un poco cojo. Debes actualizar tus metas a corto y largo plazo. Adaptarte a lo que no puedes cambiar será una solución para no perder la cabeza o enfermarte de los nervios. Deja que todo siga su rumbo, y rema a favor en todo caso.

Leo

Días de conflicto con figuras que signifiquen para ti el papel de la superioridad. Tus padres o tus jefes te pondrán a prueba para ver cómo reaccionas. No inviertas de momento en nuevos negocios, preocúpate de hacer sólidos los que ya estás desarrollando. Cuidado con las picaduras o las mordeduras de animales. Las tentaciones llaman a tu puerta en forma de aventuras sexuales con una persona que te atrae. Si ya estás comprometido, resiste la tentación, no merecerá la pena.

Virgo

Procura marcarte metas un poco más realistas, si subes mucho el listón, te va a costar mucho saltarlo. Es más eficaz avanzar poco a poco, pero seguro. Tienes grandes posibilidades de conseguir un premio. Puede que signifique una pequeña entrada de dinero, pero no adelantes acontecimientos todavía. En estos días se presentan retos importantes, pero todos a la vez. Procura establecer un plan de trabajo adecuado, para que puedas afrontarlos de manera eficaz.

Libra

Esa persona que tanto deseas estará hoy más cerca de ti que nunca. Aprovecha la ocasión para entablar conversación, puede que tengas posibilidades de comenzar una relación. Es importante que tus movimientos sean hoy más ágiles de lo normal. Incluso si no tienes las cosas claras, no dudes en lanzarte a por lo que buscas. No es el momento para profundizar en tus relaciones sentimentales ni para compromisos duraderos. Te conviene un periodo de libertad para encontrarte a ti mismo.

Escorpio

Estos son momentos para afrontar los retos profesionales que te has marcado a corto plazo. No debes posponer decisiones importantes que pueden cambiar tu signo. Tu vida amorosa y de pareja está en una ocasión álgida y para tu felicidad es suficiente con estar al lado de tu amado o amada. Esta situación enriquece tu alma. Tienes demasiado idealizada a una persona y eso no es bueno para ninguno de los dos. Nadie es perfecto, lo mejor es sustentar la relación en el respeto mutuo.

Sagitario

Controlarlo todo es una obsesión y una actitud que tienes que revisar. Te supone demasiado esfuerzo y no te deja espacio. Permite que los demás tomen responsabilidades. Es más fácil que el resto te ayude si tú estás dispuesto a implicarte sin pedir nada a cambio. Aplica este principio, aunque te encuentres con caraduras. Debes intentar mantener bajo control tu lado posesivo, puede provocar que tomes una mala decisión. Podrías sentir frustración porque hay que posponer algunas compras.

Capricornio

Date el capricho de hacer hoy lo que te dé la gana, sin depender de los demás y tu espíritu se llenará, al menos por unas horas, de libertad. Necesitas relajarte más a menudo. Si eres demasiado exigente a la hora de elegir a tus posibles parejas, vas a estar mucho tiempo solo. Da alguna oportunidad a aquellas personas que se muestran sinceras. El dinero se te ha ido de las manos y no sabes cómo. La buena noticia es que este es un buen momento para resolver un conflicto con una solución satisfactoria.

Acuario

Si estás pensando en cambiar de piso no pierdas más el tiempo y empieza a mirar, porque uno de estos días se puede presentar una oportunidad que luego no tendrás. Sentimientos contradictorios sobre tu futuro cercano te envuelven en una especie de zozobra de la que debes salir cuanto antes. Tu fortaleza vital te ayudará. Aunque mantienes diferencias con las personas con las que tienes que compartir trabajos, debéis daros cuenta de que lo más importante es defenderos de la competencia.

Piscis

Tendencia hoy a dudar en los momentos más determinantes, así que procura evitar decisiones importantes. Controla los gastos de algún miembro de tu familia. Nunca has sabido muy bien decir que no. Además, cuanto más tiempo pasa, más presuponen los demás que jamás vas a decirlo y se crea sobre ti una obligación. Los cambios que se han producido en tu vida te han dejado bastante débil en algunos aspectos, pero en otros has salido fortalecido. Apuesta por tus valores.

