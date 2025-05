Horóscopo de hoy sábado 26 de octubre de 2024

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy sábado 26 de octubre para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para el día de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

La razón debe imponerse sobre el corazón en un problema de tinte económico. Si quieres regalar el dinero, hazlo, pero no te engañes, porque no lo recuperarás. Tus ideas y propuestas para el tiempo libre no tienen demasiado eco entre tus amigos, pero eso no te tiene que desanimar. Puede que no lo estés explicando bien. Apunta sin desviarte ni un ápice hacia donde se dirigen tus sueños, estás en un buen momento para conseguir alcanzar metas que antes parecían imposibles.

Tauro

La intuición suele ser una buena herramienta, pero trata de apoyarte hoy en elementos más concretos que tus corazonadas, te podrías equivocar mucho. Te conviene bastante más la calidad que la cantidad. La abundancia puede llevarte a confusiones y a excesos que pueden complicarte demasiado la vida. No descuides tu salud, cuando menos te lo esperes puede darte un buen susto. En tu vida familiar surgen problemas que no está en tu mano resolver, de momento.

Géminis

Aléjate de las personas pesimistas que no hacen otra cosa que quejarse por casi todo y realizar dudosas reivindicaciones, porque te puedes contagiar del espíritu negativo. No es éste el momento de las lamentaciones, sino el de las soluciones. Tienes que ser un poco más positivo si quieres que la suerte no te dé la espalda. Nadie te va a solucionar tus problemas, y ellos solos tampoco van a desaparecer. No te fíes en absoluto de quien trata de quitarle importancia a los asuntos.

Cáncer

Te conviene soltar tensiones, desahogarte con alguna actividad que requiera esfuerzo y sudor. Utiliza todo el tiempo que haga falta para cubrir este hueco. El camino que sigues es ahora el más adecuado, no lo dudes aunque se te haga al principio un poco duro. Con el paso de algunas semanas te darás cuenta. No te preocupes ni te obsesiones con una cita que te está esperando, sin duda estarás a la altura de las circunstancias porque te has preparado bien para ello.

Leo

Día muy propicio para nuevas aventuras sexuales, sobre todo si buscas un encuentro placentero que no traiga aparejado un compromiso de relación duradera. No es conveniente que trates de cambiar a las personas que necesitas. Debes aceptarlas tal y como son, si es que esperas que los demás hagan lo mismo contigo. Atraviesas momentos de debilidad física que te dificultan llevar adelante los trabajos que tienes pendientes. Es muy interesante que cuides mucho tu salud.

Virgo

Te enfrentarás a un día agotador, no sólo por el trabajo, sino por las tensiones a las que tendrás que hacer frente. Tómatelo con calma, pero no te pares. Tienes que iniciar cuanto antes una dieta sana, si sigues castigando tu estómago tu salud puede resentirse mucho en general. Modera los vicios más nocivos. Intercambiar ideas te traerá las soluciones que necesitas. Tu punto de vista es bueno, pero a veces es insuficiente para afrontar los retos que se presentan.

Libra

Tu falta de precauciones puede provocar hoy que otras personas se cuelen en aspectos privados de tu vida sin tener ningún permiso. Ten mucho cuidado. Te hacen mucha falta el reposo y la recuperación tanto física como intelectual. Procura encontrar pronto el tiempo y el espacio adecuados para hacerlo. Algunos de los hábitos que has cogido en la última época son muy perjudiciales para tu salud. Procura apartarte de ellos antes de que sea tarde.

Escorpio

Días propensos a los pensamientos negativos, a la desconfianza y a los celos. Trata de controlar tus reacciones en este sentido, porque pueden minar la relación. Tu familia es ahora lo más importante, que no te preocupe dejar de momento a un lado algunas de las obligaciones de tu trabajo. Merecerá la pena el esfuerzo. Darle vueltas a las cosas que no tienen solución no es una buena estrategia. Procura aprender la lección y pasar página cuanto antes, liberarás tensión.

Sagitario

Cerrar los ojos ante los problemas es una actitud que deberías desechar hoy ante un asunto que se presentará de improviso. No te lo pienses y actúa con decisión. Incluso toda tu energía será poca para luchar hoy contra elementos de mucha fuerza que te rodearán. Trata de jugar con inteligencia y, si es necesario, no dudes en retirarte. Comienza una etapa de tu vida en la que las ilusiones crecen y algunos de tus sueños empiezan a hacerse realidad. Has tomado el buen camino y se nota.

Capricornio

Muestras demasiado tu lado más caprichoso y eso está haciendo que algunos de tus amigos y amigas empiecen a cansarse de ti. Trata de corregir ese comportamiento. Intenta sintonizar tus sentimientos y tus intuiciones con la realidad del mundo exterior. No te puedes permitir vivir aislado más tiempo en tu propio mundo. Puede que el camino para enderezar tus relaciones sentimentales sea el perdón sincero. Sólo así conseguirás liberarte de todos los sentimientos negativos.

Acuario

Te sentirás culpable de una situación negativa ocurrida cerca de ti. Piensa que no todo lo que pasa tiene que ver contigo y que los factores son muy diversos. Es hora de proponerte en serio dar un paso adelante en la relación sentimental. Vuestras vidas necesitan un cambio cualitativo para seguir avanzando. Tarda en llegar una cosa que desde hace tiempo estás deseando, pero no te preocupes porque al final la espera habrá merecido la pena. Comparte lo que tienes con los demás.

Piscis

Tienes que ser un poco más espontáneo. Tu tendencia a planificarlo todo y a controlar hasta la más mínima reacción te da un aspecto demasiado frío. No dejes que la sensación de angustia te estropee el día, hay muchas cosas que puedes hacer para salir de la monotonía y sacarle partido a la jornada. Tienes todo a tu favor, no lo estropees por desidia. Si dedicas tiempo y esfuerzo conseguirás que tus proyectos se conviertan en dinero muy pronto.

