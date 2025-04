Horóscopo de hoy sábado 26 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Hoy sábado 26 de abril los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el peso de movimientos astrales determinantes que van a condicionar algunos aspectos del sábado. Averigua la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sobresaltos. A continuación, consulta las predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries

Conocerás a una persona que te embrujará con su personalidad. Podrías tener serios problemas si ya tienes pareja, la relación puede ponerse al borde del abismo. Si tienes que enfrentarte a una decisión de todo o nada, elige la opción que te asegure el afecto de quienes siempre te han apoyado. No arriesgues. Se está produciendo en tu interior un profundo cambio de personalidad, no se trata de capítulos pasajeros, sino de una verdadera revolución en tu existencia.

Tauro

Se resolverá, con dificultades, un antiguo problema que afecta a tu familia y que tiene que ver con el dinero. Acaso una herencia. Problemas en la piel estos días. Una persona con malas intenciones penetra en tu entorno cercano, y conseguirá que te enfrentes a tus propios amigos si no actúas con mucha precaución. No permitas que los celos te hagan reaccionar de forma exagerada con tu pareja, pronto te darás cuenta de tu error y puede que entonces sea demasiado tarde.

Géminis

Tu relación amorosa no te satisface totalmente, y eso te enfrenta a la necesidad de adoptar una decisión complicada. Puede que aún os quede una oportunidad. Tu trabajo te está exigiendo tanto que terminarás por desatender algunos asuntos privados muy importantes, especialmente los que se refieren a la familia. Las conquistas amorosas del pasado regresan a la actualidad y podrían crearte algún problema. Procura diferenciar milimétricamente el presente de lo ya ocurrido.

Cáncer

Tu lugar de trabajo se está convirtiendo en una especie de infierno y sólo depende de ti darle la vuelta a la situación. Si te esfuerzas mucho lo conseguirás. La confianza en ti mismo te dará la fuerza que necesitas. Con muy poco empeño lograrás lo que te propones. Además, tus amigos te apoyan y te ayudan. Aparecen conflictos en temas que pensabas que estaban resueltos desde hace tiempo. Posiblemente, alguno de los cabos no quedó lo suficientemente atado.

Leo

Mucho cuidado hoy con aquellas actividades que entrañen riesgos físicos, podrías encontrarte con problemas inesperados. Debes tener más paciencia con tu pareja. Tienes que procurar mantenerte hoy al margen de asuntos turbios, que pueden afectar negativamente a tu vida profesional. En el seno de la pareja, pasión. Actitudes poco claras de alguno de tus amigos provocan malentendidos que podrían afectarte. Procura exigir a quienes te rodean que no sean ambiguos.

Virgo

Deberías aprovechar esta jornada para disfrutarla tranquilamente en casa, en solitario, no necesitas de nadie para conseguir que el día de hoy sea perfecto. Es más importante prevenir las enfermedades que tener que curarlas. Ten cuidado con los excesos, porque te pueden pasar factura antes de lo previsto. Distánciate de las personas que te empujan a distraerte de tus obligaciones profesionales y laborales. En este momento no te convienen aventuras de esa clase.

Libra

Te verás en la obligación de enfrentarte a una persona que te está haciendo la vida imposible por envidia, no es el momento de mostrarse excesivamente tolerante. Las ocasiones de estabilidad que hasta ahora has vivido comienzan a ponerse en duda de cara al futuro. Las circunstancias cambian y eso te afecta mucho. La soledad es un estado muy beneficioso cuando es elegido como forma de cultivar el espíritu. Pero no siempre es buena. Si no se controla, puede llegar a colapsar tus sentidos.

Escorpio

Aparta las dudas que tienes sobre la relación que acabas de empezar, si no apuestas decididamente por ella nunca va a consolidarse. Debes confiar en tu pareja. Surgen proposiciones profesionales muy poco claras, que tendrás que analizar con mucho cuidado, porque pueden esconder trampas que te perjudicarán. Gozas de gran cantidad de magnetismo personal y eso te convierte en la compañía preferida de los demás. Aprovecha para divertirte y conocer a personas interesantes.

Sagitario

Los nervios están a punto de adueñarse de ti. Procura mantenerte alejado de los conflictos y de las personas cargadas de energía negativa. Relájate. Una buena racha se pasea por tu vida y parece que todo empieza a salirte como siempre has querido. Aprovéchala para tomar iniciativas que te consoliden para el futuro. Los temas en los que surgen conflictos son los que más deben reclamar tu atención. Procura hablar de frente incluso con quienes has de criticar.

Capricornio

Se presentan oportunidades muy importantes, procura prestar mucha atención a lo que ocurre a tu alrededor. Se prevén fuertes movimientos a tu favor. Por mucho que te esfuerces, hoy no será tu mejor día. Sería conveniente que no malgastes tus fuerzas, porque los resultados van a ser muy parecidos. Tómatelo con calma. Actitudes poco claras son el origen de malos entendidos que pueden poner en peligro una amistad. Huye de la desconfianza, no te llevará a nada bueno.

Acuario

Las responsabilidades te acercan al agotamiento y hoy será uno de esos días. La preocupación hará mella en tu entereza y llegarás al final de la jornada con las fuerzas al límite. Te propondrán un negocio en el que puedes ganar bastante dinero, pero que exige cierto riesgo. Piénsatelo bien y desconfía más si quien te lo propone es un Libra. Cada vez te afectan menos las críticas de los demás, especialmente las de las personas por las que no sientes afecto. Ábrete a puntos de vista más dinámicos.

Piscis

No tires todo por la borda a la primera de cambio, ten un poco de paciencia y da tiempo a que las cosas se asienten. Una vez pasado ese momento podrás tomar una decisión. El trabajo que has iniciado te trae muchos problemas y te exige esfuerzos a los que no estás acostumbrado, pero en el fondo supone para ti una fuente de satisfacciones. Una contradicción está haciendo estos días que todos tus planteamientos se vuelvan especialmente débiles. Tendrás que encontrarla y resolverla cuanto antes.

