Horóscopo de hoy sábado 25 de febrero: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy sábado 25 de febrero para tu signo del zodiaco. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Buscar pareja a toda costa no es la solución a tus problemas personales. Es mejor que trates de vivir a gusto en soledad y esperar a que la persona adecuada llegue. Lo hará antes de lo que piensas. Si has prometido algo y ahora te lo reclaman, cúmplelo aunque te pese, porque es la única manera de que te respeten en el futuro. La próxima vez piénsatelo mejor antes de empeñar tu palabra. Hoy será un duro día de negociaciones, así que prepárate para sacar tus mejores armas. En el fragor de la batalla podrías perder los nervios, y eso sería fatal para tus intereses.

Tauro

Trata de despejarte y ponte en funcionamiento, porque estar todo el día tumbado te provocará al final del día una sensación negativa de abandono y pérdida del tiempo. Te deprimirás. Debes hacer que una persona que se ha comprometido contigo cumpla su palabra, porque de lo contrario tu imagen aparecerá ante los demás como débil y maleable. Firme pero educado. Trata de comprender o al menos tolerar la postura de una persona que siempre ha sido de tu confianza y que en estos días se ha distanciado de ti por una serie de peleas irracionales.

Géminis

Hay una persona cercana que está a punto de decirte que siente algo especial por ti. Piensa bien la respuesta si no tienes interés en una relación, para evitar daños emocionales. Necesitas reorganizar tus horarios para poder llegar a todo. Aprovecha mejor los ratos muertos, porque así tendrás luego tiempo libre para poder dedicarlo a la familia o el ocio. A veces eres incapaz de calibrar qué importancia tienen las cosas que haces cada día. A pesar de que algunas de ellas parezcan aburridas o rutinarias, son fundamentales para tu futuro.

Cáncer

Insistir en ver un punto y seguido donde hay un punto final no te valdrá más que para perder el tiempo. Pasa página y vuelve tus ojos hacia nuevos horizontes y encontrarás lo que buscas. Sólo desde la reflexión llegarás a un punto de encuentro contigo mismo. Últimamente has dudado mucho de tus propias capacidades, pero pronto volverá la confianza. Mucho mejor que intentar adivinar lo que piensan los demás es preguntarlo abiertamente, aunque con tono de respeto. Todo lo demás son boletos para equivocarte.

Leo

Pasarás buena parte del día preocupado por una cita, reunión o examen que te espera en breve plazo. Busca la soledad para poder aclarar tus ideas y hallar seguridad en tu interior. Más vale que te tomes hoy las cosas con calma, porque nada o casi nada te va a salir bien. Procura no elegir bocados grandes, porque cuanto mayores sean, peor te irá. Reconocer tus propias limitaciones, enumerar tus puntos débiles te ayudará a mejorar. Ignorarlos sólo hará que repitas tus errores una y otra vez, por puro orgullo mal entendido.

Virgo

La música, la lectura o la escritura serán hoy tus medios de expresión preferidos, en los que encontrarás mayor satisfacción. Dedícate de lleno a una de estas actividades. Nuevas expectativas sentimentales amenazan tu valiosa estabilidad emocional. Una fuerza muy potente te arrastrará a una aventura poco recomendable pero muy tentadora. Deja ya de buscar fantasmas donde no los hay en el terreno laboral. Analiza bien los hechos que te preocupan y hallarás una explicación razonable para lo que está ocurriendo.

Libra

Hoy se te presentará una buena ocasión para hacer una confesión que hace tiempo que te come por dentro. No dudes en hacerlo, porque tendrás el perdón inmediato. Después de la tormenta, hoy llegará la calma. Una vez más, verás cómo las cosas siempre terminan por volver a su cauce, por difíciles que puedan parecer los problemas. Una oportunidad profesional que parecía haberse escapado de tus manos regresará con nuevas características que podrían darte opciones muy valiosas. Aprovéchalas.

Escorpio

Mal día para los compromisos, porque tenderéis a dejaros llevar sin analizar y sopesar las consecuencias futuras. Cuidado con el alcohol y sus negativas consecuencias. El prestigio no lo es todo. A veces hay que sacrificarlo por valores más importantes en el terreno sentimental o para ser consecuente con tus ideales de siempre. No lo olvides hoy. De vez en cuando, piensa que estás en elecciones y haz campaña a tu favor, porque si no vendes tus cualidades nadie lo va a hacer por ti. Sin falsas modestias y sin fanfarronería.

Sagitario

La pasión desaforada en una nueva relación sentimental te está llevando por derroteros complicados y a veces difíciles de comprender por los demás. Piénsalo y si te gusta, sigue adelante. Si no consigues conciliar el sueño, trata de hacer algún tipo actividad relajante antes de dormir, porque necesitas descansar. Sobre todo, olvídate de los programas de televisión. Hoy tendrás el don de aplacar los ánimos entre personas que protagonizarán un violento enfrentamiento. Tu papel es mediar, no ponerte del lado de ninguna de las partes.

Capricornio

No cedas ante las ofertas amorosas de un pretendiente a la primera de cambio. Hazte desear y conseguirás que su interés por ti se multiplique. Suerte moderada con los juegos de azar. No des por buenas todas las informaciones que te lleguen hoy en el terreno profesional, porque alguna de ellas podría estar viciada por algún interés y perjudicarte mucho. Ten en cuenta hoy que en el trabajo no siempre podemos hacer lo que más nos gusta, y que en algunas ocasiones debemos asumir papeles que no nos corresponden, pero solo si es temporal.

Acuario

Día propenso a la desesperación, porque no consigues que tu pareja entienda algunas cosas que para ti son tan claras como fundamentales en la relación sentimental. Se producirán cambios a tu alrededor que superarán con creces tus previsiones e incluso tus intereses. Trata de adaptarte a la nueva situación, porque será inevitable. Cuantas más decisiones tomes hoy, mejor te irán las cosas, porque los astros guiarán tu mano a la hora de firmar acuerdos. Confía únicamente en tus criterios personales.

Piscis

No tengas en cuenta las acusaciones que una persona de tu entorno ha hecho hacia tu persona en un momento de acaloramiento o afección alcohólica. Trata de serenar los ánimos. No te prestes a juegos de manipulación contra terceras personas, porque lo único que conseguirás es ganar enemigos que no te hacen falta. Olvídate de intrigas e inquinas. Hoy crecerá tu popularidad en el ámbito más amplio de tu profesión. Quizá una aparición en un medio público o la concesión de algún premio o reconocimiento serán las causas.

