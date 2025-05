Horóscopo de hoy sábado 24 de mayo de 2025

Hoy sábado 24 de mayo los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo los influjos de movimientos astrales decisivos que van a afectar en algunos aspectos del día de hoy. Averigua la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sorpresas. A continuación, echa un vistazo los pronósticos para cada uno de los signos del horóscopo:

Aries

Hoy se acercará a ti una oportunidad para demostrar lo que vales realmente ante tus superiores. Aunque te pille un poco de sorpresa, no la dejes pasar. Tardaría en volver. En los últimos días no te has encontrado bien del todo, y eso se debe principalmente al estrés que acumulas desde hace mucho. Con el buen tiempo las cosas cambian. No tardes en ponerte en contacto con una persona que te quiere y que trata de comunicarse contigo en los últimos días. Te espera una muy buena noticia.

Tauro

No hay duda de que algo está ocurriendo en tu interior y tú lo sabes. Lo que debes analizar es qué es lo que está cambiando y cómo afecta eso a tu vida y a los que te rodean. Semana propicia para todo lo relacionado con los negocios si éstos están vinculados al comercio. Podrías recibir un regalo inesperado de alguien que te quiere. Tu estabilidad económica ha dejado de ser una asignatura pendiente y puedes vivir de una manera desahogada sin preocuparte demasiado por los números rojos.

Géminis

El bienestar físico y anímico del que disfrutas te empuja a realizar trabajos en casa que habitualmente se te resisten por su laboriosidad. Avanzarás mucho en poco tiempo. En el amor sé algo más receptivo, todo el mundo sufre desengaños y las heridas se curan. Si te cierras a nuevas experiencias te estarás perdiendo cuestiones importantes. Enfrentarte a los demás no será hoy la estrategia más adecuada para hacer frente a tus problemas. Es mejor remar a favor de la corriente, conseguirás mejores resultados.

Cáncer

No reprimas tus sentimientos y tampoco digas mentiras para resolver los problemas relacionados con una relación que no va por buen camino. Recurre a la sinceridad. Tu pareja te puede echar en cara que no le estás prestando la suficiente atención a vuestro vínculo y puede que en el fondo tenga razón. Cuida más la alimentación. Se presentan situaciones que escapan a tu control, y eso te deja indefenso. Lo mejor es que procures mantenerte al margen para no salir muy perjudicado.

Leo

Comenzarás el día un tanto decaído, con el ánimo tocado y pocas ganas de trabajar. Conseguirás levantarlo todo con un poco de esfuerzo y el apoyo de tu pareja. Hoy puede ser una buena jornada para hacer un repaso profundo a los hechos ocurridos en los últimos tiempos. Después de la sorpresa, necesitas una dosis de reflexión. Trata de reflexionar y de analizar tus sentimientos con mucha calma. No te precipites a la hora de tomar decisiones que podrían ser irrevocables. Debes relajarte algo.

Virgo

Si no consigues que la persona que quieres te haga caso, ten paciencia, no tomes atajos ni provoques situaciones delicadas. Te puede salir mal y ponértelo aún más difícil. Algo que hasta ahora ha sido un pasatiempo para ti y en lo que has invertido buena parte de tu tiempo libre se puede convertir en un negocio si tú así lo quieres. Pon toda la carne en el asador mirando al futuro, si apuestas con la vista en el pasado no conseguirás lo que pretendes. Tu dieta necesita equilibrarse ya.

Libra

No te pases en tus intentos por impresionar a la persona que quieres conquistar, porque podrías caer en el esperpento y eso hará un flaco favor a tus pretensiones. Sé natural. Responde con indiferencia a los ataques verbales de alguien que ni te importa ni te interesa. Si caes en provocaciones te verás obligado a decir cosas que no te convienen. Tienes dificultades para conciliar el sueño, pero la solución no es recurrir a los medicamentos, y menos sin el asesoramiento de tu médico. No te precipites.

Escorpio

Tienes que aprender a valorar más tus propias ideas y tomar las de los demás sólo como una aportación. De lo contrario nunca llegarás a realizarte del todo. A la hora de hacer balance de las cosas que estás haciendo, ten en cuenta un plazo amplio, si sólo analizas las últimas semanas puedes caer fácilmente en el pesimismo. Te conviene ir cerrando algunos capítulos de tu vida, dejar muchas puertas abiertas puede crearte problemas de inseguridad y estrés. Sin prisa, pero sin pausa.

Sagitario

Sigue tu instinto, te advertirá de situaciones difíciles. Es un buen momento para situar las cosas en una balanza y tomar las decisiones que sean necesarias Hacer las cosas bien a la primera es en ti una práctica habitual, pero las prisas pueden hoy llevarte a más de una equivocación que luego te costará solucionar. Llegar sin problemas económicos al final de mes depende de una gestión adecuada de los gastos. No hagas ahora compras superfluas para luego pasarlo mal.

Capricornio

Estás logrando más comunicación con tu pareja, y te sientes más a gusto; todo marchará bien. Buenas noticias, tu optimismo te abrirá nuevas puertas. Debes poner un poco de orden en tu vida, y eso incluye una profunda limpieza de las cosas que no te sirven, y de las personas que frenan o impiden tu desarrollo intelectual. El bloqueo de las comunicaciones en la relación sentimental está llevando a un punto peligroso. Tenéis que hacer lo imposible para romper ese bloqueo y decir lo que queréis.

Acuario

Te pasas el día discutiendo con personas que no merecen la pena. Procura buscar tu camino y apartar de él a quienes no aportan nada a tu crecimiento personal. Tu tendencia al aburrimiento es fruto de una actitud poco positiva. En cualquier actividad se pueden encontrar aspectos atractivos si nuestra predisposición es buena. Si tienes que viajar hoy puede que sufras importantes retrasos, así que no te marques horarios estrictos. Buen momento en las relaciones de pareja y en el ámbito económico.

Piscis

Todo transcurre con normalidad en tu vida, tanto que empiezas a echar de menos un poco de movimiento. En el trabajo tendrás que esforzarte algo más ahora. La calma regresa hoy lentamente a tu espíritu, después de las convulsiones de los días pasados. Ahora te queda la resaca y la necesidad de interiorizar todo lo sucedido. Cuando ves una injusticia se te ponen los pelos de punta y eso demuestra que tu sensibilidad sigue viva, pero no puedes arreglar tú solo todos los entuertos.

