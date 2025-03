Horóscopo de hoy sábado 24 de agosto de 2024

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 24 de agosto para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la oficina o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

No debes pedirle a tu pareja más de lo que te puede dar, o la relación puede enrarecerse. En tu ámbito laboral el trabajo desciende mucho y llegas incluso al aburrimiento. Atraviesas un periodo emocional caracterizado por la inestabilidad y por los cambios de humor constantes. Podrás sobrellevarlo si recurres a la sensatez y, sobre todo, a la reflexión. No te rindas a la primera de cambio en tu pretensión de conquistar a la persona que amas, si perseveras se dará cuenta de que tus intenciones son honestas y no pasajeras.

Tauro

Problemas importantes en todo aquello que se relacione con la vida pública. Si tienes que hacer una comparecencia o hablar para mucha gente, más vale que te prepares a fondo. Una persona que se ha comprometido contigo para llevar adelante un plan que a ti te interesa y te hace mucha ilusión se echará para atrás hoy y te quedarás un poco decepcionado. Los gestos sólo son eso, gestos, fíate más de los hechos comprobables y no de las promesas o los indicios porque pueden inducirte a errores muy graves. En la salud, come menos dulces.

Géminis

Los asuntos relacionados con la familia cobran mucha importancia en estos días, estarás muy pendiente de lo que pase en este ámbito y fortalecerás mucho los lazos. Debes poner tu salud en primer plano, cuidarte un poco más de lo que acostumbras. Pronto notarás que te sientes mucho mejor que en los últimos meses. Prívate de alimentos nocivos. La mejor manera de defenderte de los ataques que vas a recibir es conocer a fondo la naturaleza de tus enemigos y las estrategias con las que suelen desenvolverse. Anticípate.

Cáncer

Sólo si aprendes de la experiencia conseguirás las claves necesarias para afrontar nuevos e interesantes retos. No trates de inventar cosas que no sabes cómo van a resultar. Tu pareja se muestra un poco distante en estos últimos días, procura acercarte tú para averiguar qué es lo que está pasando, te agradecerá el interés y podréis colaborar en la solución. Cuando las cosas no van como a ti te gustaría lo peor es limitarte a lamentarte todo el tiempo. Busca soluciones a corto, medio y largo plazo. Por la tarde te llegará una buena noticia.

Leo

Ha llegado el momento de romper ataduras emocionales con personas que hasta ahora han sido mucho para ti, pero que ahora te impiden seguir creciendo como tú quieres. La familia cobra mucha importancia estos días porque vuelves a ver a personas con las que no tenías contacto en los últimos meses. Recordarás momentos muy entrañables. La persona que has conocido y con la que has entablado una relación muy agradable te va a proporcionar unos ratos muy amenos, pero eso no quiere decir que ella pretenda algo más.

Virgo

Este día te depara emociones intensas muy relacionadas con las aventuras, y en ese contexto conocerás a una persona que en el futuro puede significar mucho para ti. No demores más los trabajos pendientes y sobre todo no busques excusas increíbles para no afrontarlos cuanto antes. Te costará, pero cuando hayas terminado estarás muy tranquilo. No te conviene en exceso ir contra la corriente, te puede suponer un esfuerzo que difícilmente podrás asumir de una manera tolerable. Procura adaptarte a las circunstancias.

Libra

Evita distraerte cuando estás haciendo cosas delicadas, incluso en el hogar, podrías sufrir un pequeño accidente no muy grave para tu integridad, pero que hundirá tus planes. El alejamiento físico de la persona de la que estás enamorado te hace sentir mal, pero a la vez te abre puertas que hasta ahora desconocías. Puedes encontrar cosas interesantes. Estás cargado de energía positiva que te empuja a disfrutar del día desde primera hora de la mañana, hazlo por tu cuenta si es que los demás no están dispuestos a seguirte.

Escorpio

No temas a las novedades, serán favorables a tus intereses si las afrontas con valentía y responsabilidad. En la pareja se abre una pequeña crisis que terminará reforzando la relación. Presta un poco más de atención a los asuntos relacionados con el lugar en el que vives, o algún día de estos te vas a encontrar con una sorpresa que no te va a gustar nada en absoluto. El ejercicio físico es muy importante para evitar problemas de salud, pero debe ser moderado, si llevas tu cuerpo hasta el límite puedes crearle problemas innecesarios. Anda con prudencia.

Sagitario

Todavía estás a tiempo de rectificar en una decisión reciente que ya se está empezando a demostrar que era errónea. No dejes de dar marcha atrás sólo por cabezonería. Está todo listo para que puedas dar carpetazo a un asunto que te ha traído de cabeza en los últimos meses, no debes esperar más para tomar una decisión importante en este sentido. Todo lo que ocurre a tu alrededor te afecta y te causa impresión, estás demasiado receptivo y eso a veces te provoca dolores de cabeza que no te corresponden. Procura centrarte en lo tuyo.

Capricornio

Todo indica que las cosas van a seguir como están por un espacio de tiempo prolongado, así que no esperes mejoras inmediatas, pero tampoco grandes desastres. Vives con tranquilidad. Se adivinan cambios importantes en el futuro de tu relación, que puede dar un giro hacia una estabilización duradera. Al principio te asustará, pero luego te dará tranquilidad. No trates de abordar los problemas todos a la vez, aparca los menos importantes y céntrate en los que son más relevantes a corto plazo, de lo contrario solo conseguirás estresarte.

Acuario

Te sientes demasiado presionado por la responsabilidad ante una cita familiar que se acerca. Las cosas irán como tienen que ir, no te agobies y céntrate en los preparativos sin más. Un asunto muy relacionado con la política te traerá algún que otro dolor de cabeza, pero al final sabrás resolverlo con garantías. No renuncies en ningún caso a tus creencias. Una persona que siempre has respetado cuestiona ahora tu forma de comportarte y puede que en el fondo tenga algo de razón. Sus palabras tienen que ser para ti motivo de reflexión.

Piscis

Se te presenta la oportunidad de aceptar un trabajo extra que te traerá unos ingresos muy jugosos. Si aceptas pasarás los próximos meses muy desahogado en el plano económico. Un despiste puede complicarte la existencia este fin de semana, pon mucho cuidado en todos los detalles para que las cosas salgan de la forma que las has planeado. No te metas en discusiones sobre asuntos de los que no tienes la información más adecuada, podrías hacer el ridículo. Más te vale escuchar y aprender para la próxima vez.

