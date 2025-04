Horóscopo de hoy sábado 23 de septiembre: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Hoy sábado 23 de septiembre los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales categóricos que van a influir en algunos aspectos del día de hoy. Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sorpresas. A continuación, echa un vistazo los pronósticos para cada uno de los signos del horóscopo:

Aries

Los problemas de pareja comienzan a desaparecer poco a poco y la paz regresa a vuestra relación. Tendrás que someterte a un análisis médico muy pronto. No pierdas ninguna de las oportunidades que te da la vida para pasártelo bien, no puedes estar siempre trabajando. Sé un poco más realista a la hora de invertir tu dinero, no conviene que te dejes llevar por las ilusiones porque estás jugando con el futuro de los tuyos.

Tauro

Encuentras la solución a un problema mucho antes de lo que pensabas, y eso te anima para afrontar nuevos retos, incluso mayores. Cuidado con las torceduras. No te preocupes por cosas insignificantes, prepara las cosas importantes y una vez terminado el trabajo descansa o dedícate a cosas que te relajen. Conseguirás mucho más a través del trabajo en equipo que individualmente. Aparece una persona en tu vida que hará que vuelvas a pensar en la pasión.

Géminis

En tu ámbito laboral aparecen oportunidades que hasta ahora no se te habían presentado. Cambiará pronto todo tu mundo profesional, y mejorará mucho. En el horizonte se prevén vínculos sentimentales serios, que podrían estar relacionados con el amor. En el trabajo, sorpresas desagradables estos días. Un encuentro inesperado con una persona que habías casi olvidado te abrirá una puerta a una posible relación. En el trabajo, busca el bien común, no seas egoísta.

Cáncer

Revisa los proyectos profesionales que tienes en marcha, puede que alguno de ellos no tenga demasiado futuro y estés invirtiendo más de lo que merece la pena. Vas cerrando asuntos abiertos con más pena que gloria. Lo único positivo es que podrás olvidarte de ellos y emprender nuevas ideas que podrían ser mejores. Demuestra tus sentimientos con naturalidad, es la manera más sencilla y directa de acercarte a la persona que quieres. En el terreno de la salud, mejor que nunca.

Leo

Surgirá hoy algún problema con un colega de profesión, seguramente porque ambos creéis que el otro está invadiendo su espacio. La solución será pactar. Aparecen en tu vida sentimental obstáculos que os costará mucho superar. Si el amor es fuerte, al final lo superaréis. Cambios profundos en el trabajo. Estos días tendrás la posibilidad de retomar una amistad perdida hace muchos años por el alejamiento y el paso del tiempo. Momentos de mucho romanticismo hoy.

Virgo

En estos días se puede cumplir uno de tus sueños, relacionado con la compra de algo importante. Además, la relación amorosa sube mucho de nivel. Probables ataques en el terreno profesional pueden hacerte perder dinero. Pon mucha atención a tus movimientos, si pisas en falso se aprovecharán. Tus deseos de emprender nuevas aventuras profesionales están respaldados por los astros, pero tendrás que poner mucho esfuerzo por tu parte para triunfar.

Libra

Elementos ajenos a la pareja se interponen últimamente entre vosotros, o al menos lo intentan. Si mantenéis vuestra unión, pronto pasará el peligro sin daños. No te pongas a la defensiva demasiado rápido, es un signo de debilidad. Aparecerá una persona que hará que tus creencias se pongan en duda. La imaginación te lleva en ocasiones por senderos muy agradables, pero has de saber cuándo bajarte de la nube y poner los pies en el suelo para no caerte.

Escorpio

La mejor manera de crecer es creer en ti mismo, en tus posibilidades de éxito en aquellos retos que te marques. Antes tendrás que resolver viejos conflictos. Si mezclas tus deseos con la realidad no harás más que confundirte más con tus fantasías. No dudes en salir en defensa de los tuyos en un conflicto. Vivirás momentos muy especiales en el terreno sexual, te entregarás totalmente a una pasión que le vendrá muy bien a tu espíritu. Pon las precauciones necesarias.

Sagitario

Te toca ahora asumir algunas responsabilidades que hasta el momento no te habían correspondido. Como todo en la vida, tendrás sus cosas buenas y malas. Una cierta libertad en las relaciones vendrá muy bien para mantener el equilibrio, si la cuerda es demasiado corta puede llegar a ahogar. Relajate o acabarás por perderlo todo. Tendrás hoy la necesidad de reflexionar sobre tus verdaderos sentimientos hacia una persona que siempre ha estado muy cerca de ti. Busca la soledad.

Capricornio

Más horas de descanso conseguirán que te sientas mejor durante más tiempo a lo largo de la jornada. Lo necesitarás estos días, tendrás mucho trabajo. Huye de las cóleras repentinas, cuenta hasta diez antes de elevar la voz en una situación que te sacará de tus casillas. Movimientos extraños en tu cuenta bancaria. Tu atención se centra hoy especialmente en el hogar, donde encontrarás el descanso que necesitas después de muchos días de esfuerzos en el trabajo.

Acuario

Te encontrarás ante la obligación de afrontar una decisión importante, y no estás preparado para ello. Consulta con personas que hayan pasado antes por lo mismo. Surgen serias dudas en lo que se refiere a tus sentimientos, pero no te conviene tomar decisiones apresuradas, porque es demasiado lo que te juegas. Una propuesta muy brillante llegará a tus manos hoy. Ni siquiera por un momento pienses en apropiártela, simplemente haz lo que puedas por apoyarla.

Piscis

Tu capacidad de trabajo parece no agotarse nunca. Aprovecha la buena racha para apuntalar aspectos flojos de tu economía. En el amor, como hasta ahora. La gran cantidad de problemas a los que te has enfrentado en los últimos tiempos han perjudicado seriamente a tu salud, y ahora lo estas pagando. Empieza a cuidarte desde hoy. Día favorable para sentarte a organizar y a planificar lo que harás el resto del mes. Cuantas menos cosas dejes al azar, mejores serán luego los resultados.

