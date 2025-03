Horóscopo de hoy sábado 20 de mayo de 2023

Ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy sábado 20 mayo de tu signo del zodiaco. Anticípate y descubre qué te deparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá su curso? Y el dinero… ¿cambiará mi tesitura?, ¿es buen momento para jugar a la lotería? Averigua si la suerte está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no jugársela y andarse con cuidado. Según parece, el día puede presentarse algo complicado para algunos signos del zodiaco. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

No dudes en gastar lo que haga falta en cuestiones de seguridad, porque si escatimas puedes arrepentirte. En el trabajo te esperan sorpresas desagradables, evita deslumbrarte por cosas que prometen resolverte la vida y resulta que sólo son vicios que solamente consiguen aligerarte la cartera. Sé prudente con las compras. No debes dejarte llevar por tu temperamento, es mejor que optes por la moderación hoy ante una situación que amenaza con superarte. Si te enfadas, perderás las riendas.

Tauro

Procura no jugar con los sentimientos de los demás, no son muy apropiadas las bromas cuando el corazón de una persona está herido. En el trabajo no habrá respiro y hoy conocerás un dato relacionado con tu economía que te colocará al borde de un ataque de nervios. Debes reaccionar cuanto antes y ponerte manos a la obra para corregir la situación. Te sientes con fuerzas para afrontar cualquier reto que se ponga delante, eres capaz de aceptar trabajos con los que antes no te atrevías y además tendrás éxito en tu empeño.

Géminis

Las relaciones laborales serán hoy de carácter tormentoso, pero al final conseguirás que tus criterios se impongan. Por la noche procura descansar más horas. No tomes represalias demasiado inmediatas con respecto a personas que crees que te han fallado, puede que las cosas no tengan la importancia que tú les has dado desde el primer momento. Una sucesión de acontecimientos marcados por la intervención del estamento público, cambiará a partir de hoy tu vida. Todo depende de cómo afrontes la situación.

Cáncer

Una persona de tu entorno familiar te brinda consejos que debes tener en cuenta, no los desprecies sin haberlos analizado. Con tu pareja recobras la armonía. Necesitas urgentemente conseguir un hábito diario que incluya el ejercicio físico, si sigues con las mismas costumbres sedentarias que hasta ahora pronto tendrás problemas de salud. No te dejes llevar por la envidia a la hora de realizar inversiones o compras, céntrate en lo que necesitas y no te salgas de esa pauta. En caso de duda, consulta con tu pareja.

Leo

Sientes tus obligaciones en el trabajo como una losa de grandes dimensiones. Debes ver con más optimismo tu futuro laboral, si no corres el riesgo de hundirte. Las sorpresas sacuden tu vida, parece que atraviesas por una zona sísmica en plena actividad y no tienes espacio para el respiro. La única tranquilidad está en el terreno sentimental. Es posible que llegues tarde a un cita por razones ajenas a tu voluntad, lo único que puedes hacer es salir antes de lo previsto. En casa están ocurriendo cosas de las que tú ni te enteras.

Virgo

Todo lo que tú hagas en los próximos días influirá en el futuro de la empresa, así que concéntrate al máximo y no te dejes superar por la fuerte carga de trabajo. La cara: las ganancias económicas; la cruz: una sorpresa negativa relacionada con tu familia, en la que las cosas se tuercen sin que tú puedas hacer nada para enderezarlas. No des nada por seguro, colócate en una situación de duda permanente que evitará que cometas errores por confiarte demasiado. Si sigues comiendo tanto, tu salud lo va a pagar.

Libra

Buen día para todo aquello que se relaciona con la Tierra, como dedicarte a tus plantas o al cultivo de frutos... etc. Te servirá para aliviar el peso del estrés. Tu presencia es muy importante en una reunión que se planea para los próximos días, especialmente para tus intereses sentimentales. Debes hacer un esfuerzo por acudir a la cita. Tu formación académica o profesional te facilitará mucho destacar hoy en el ambiente laboral, especialmente porque resolverás un problema que nadie sabía cómo atajar.

Escorpio

Las decisiones que adoptes en compañía de tu pareja estarán abocadas al éxito. Si tomas caminos en solitario, las dificultades serán mucho mayores. No seas demasiado orgulloso y deja que los demás te echen una mano, no siempre puedes hacerlo tú todo y que las cosas te salgan bien al cien por cien. Luego, devuelve el favor. Si estás soltero y llevas mucho tiempo echando de menos el amor en tu vida, eso va a cambiar en muy poco tiempo. Se prevé una relación novedosa y profunda que comenzará casi sin darte cuenta.

Sagitario

Enfrentarte a los demás no será hoy la estrategia más adecuada para afrontar problemas. Es recomendable remar a favor de corriente, conseguirás mejores resultados. La moderación es la palabra clave hoy en las relaciones con las personas que te rodean en el trabajo, no seas riguroso o te tomarán por un ogro, pero tampoco demasiado indulgente. Ha llegado el momento de que presiones a las personas que tienen deudas contigo, cuanto más tiempo pasa, más difícil se te hace reclamar lo que te deben, no te dejes engañar.

Capricornio

No te canses de decir la verdad, por mucho que los demás no quieran escucharla. Tu determinación terminarán por dar frutos y aparecen nuevas responsabilidades. Tienes ahora la oportunidad de trabajar en común con personas de tu familia, y eso te traerá grandes beneficios, pero también un fuerte riesgo de que la relación se vicie. Mucha cautela. Estás más acorde que nunca en tu relación con la realidad social, eres capaz de analizar las cosas que ocurren en el mismo momento que pasan y realizas proyecciones con un alto nivel de acierto.

Acuario

No tienes prisa, es más, lo mejor que puedes hacer es tomarte las cosas con mucha calma. En el trabajo encontrarás instrumentos que hasta ahora no conocías. No temas nada a la hora de expresar todas tus ideas, porque encontrarás una especial predisposición a aceptarlas entre las personas que te escuchen. Es el momento de lanzarte. Tu estabilidad económica ha dejado de ser una asignatura pendiente y actualmente puedes vivir de una manera desahogada sin preocuparte demasiado por los números rojos.

Piscis

Atraviesas por un momento de tu vida en el que las creencias del pasado, los idearios que siempre has abrazado con fuerza, pierden peso frente a nuevos puntos de vista. Llevas un tiempo como aletargado, dormido de una manera permanente. Debes despertar antes de que tus adversarios te coman la tostada en las facetas importantes de tu vida. No obstante, la paciencia te llevará al éxito, aunque te cueste mucho esfuerzo. Debes aguantar lo inaguantable, porque al final obtendrás el premio que tanto deseas.

Horóscopo

Astrología