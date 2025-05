Horóscopo de hoy sábado 2 de noviembre de 2024

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy sábado 2 de noviembre para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos astrales para hoy sábado: ¿será un buen día en el trabajo o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Huye de las imprudencias, pueden ser el origen de un error muy importante. Cuanta más cautela, menor posibilidad de que metas la pata hasta el fondo. No te conviene hacer nada que necesite de una alta concentración, tu cabeza está ahora en otro sitio y no es capaz de trabajar con claridad. Procura posponer trabajos. Desaparece de la escena de tu vida una persona que siempre ha significado mucho para ti, aunque en los últimos tiempos estuvieseis más separados.

Tauro

Tu imaginación te permite adelantarte a las iniciativas de los demás. Puede surgir algún problema en casa, una discusión con palabras demasiado duras. No dudes en pedir lo que necesitas para que tu trabajo salga adelante en buenas condiciones. Quienes tienen que atender tus peticiones no dudarán en hacerlo. Problemas de salud, leves pero molestos, te harán muy difícil seguir con tu ritmo habitual de vida. Lo mejor será que te tomes un tiempo de descanso.

Géminis

Si no tienes trabajo, búscalo hoy en lugares cercanos a tu lugar de residencia, es muy posible que tengas pronto una oportunidad, aunque será modesta. Las cuentas no te cuadran y no encuentras la manera de solucionar tus problemas de liquidez. La solución sólo puede venir de aumentar tus ingresos cuanto antes. Esta puede ser una muy buena jornada para recuperar una amistad deteriorada o simplemente abandonada por el paso del tiempo. Utiliza el teléfono.

Cáncer

Debes aceptar el trabajo que te han impuesto y llevarlo a cabo de una manera lo más llevadera posible, estar todo el tiempo protestando no será nada positivo. Cuando menos lo esperes, los problemas en el terreno profesional desaparecerán o, más bien, pasarán a las espaldas de otro compañero. Ayúdale en lo que puedas. Si vas a salir de tu ámbito habitual, ten en cuenta que puedes necesitar cosas que ahora no te llaman la atención. Entérate de todos los detalles del viaje.

Leo

El comportamiento de tu pareja esconde cierto resquemor por la falta de atención por tu parte. Se impone la necesidad de un diálogo tranquilo y muy sincero. Estás atravesando una racha de buena suerte, y eso repercute claramente en tu economía. Toma importancia una persona que hasta ahora ignorabas. No te faltarán apoyos en tu nueva apuesta profesional, que se presenta muy complicada. Contarás con una mano amiga que te ayude en los momentos difíciles.

Virgo

Los acontecimientos se precipitan, y aquello que estaba escondido aparece ante tus ojos de repente. Tardarás en asimilar lo que está ocurriendo, pero lo superarás. Te favorece hoy todo aquello que tenga que ver con el agua. Si tu trabajo está relacionado con el mar, puede ser una jornada muy provechosa. En el amor la suerte también te sonríe. No te comprometas ahora a cosas que no sabes si vas a cumplir en el futuro. Más vale dejar decisiones para más adelante, para cuando tengas clara tu situación.

Libra

Las claves para sacar adelante la difícil situación laboral las encontrarás en tu interior, en tus capacidades. No mires a los demás, busca tu propio camino. Las diferencias de opinión alcanzan un punto de difícil retorno en la relación profesional con una persona que hasta ahora había sido tu colaboradora. Conocerás hoy a una persona de contrastes, que en algunos aspectos coincide contigo, pero en otros estáis a años luz. Será una relación que se presentará difícil.

Escorpio

Seguir utilizando técnicas desfasadas supone un gran riesgo para tu trabajo, e incluso para ti. Es urgente que te pongas al día, acude a un profesional. Sólo a ti te corresponde poner los plazos y los ritmos a tu vida, no dejes que otros te marquen las pautas. Sufrirás hoy un serio contratiempo en casa. Algunos asuntos de los que depende mucho tu economía familiar llevan un tiempo abandonados. Párate a revisar facturas y consumos, te conviene mucho.

Sagitario

En el terreno sentimental avanzas hacia un compromiso que todavía no sabes muy bien si te conviene. Debes frenar un poco la marcha y reflexionar a fondo. No dejes de sembrar, porque al final conseguirás recoger lo que tanto deseas. En materia de salud, te sientes más fuerte que nunca, pero no debes abusar. No te deben doler prendas a la hora de pedir disculpas por algo que no has hecho como debías. Mejor pedir perdón que quedar como un mentiroso.

Capricornio

Tu salud no te preocupará, pero sí la de una persona que está muy cerca de ti. Disputas en el terreno económico, posiblemente con tu empleado de banca. No estás obligado a llevar siempre la iniciativa, en ocasiones es más interesante dejarse llevar para disfrutar con más calma del trayecto. Prueba hoy mismo. Si tienes una cita pendiente, puede que hoy tengas noticias de ella. En el terreno sentimental, mejoran tus relaciones de pareja, aunque muy poco a poco.

Acuario

Los celos no te van a conducir a nada bueno, si no puedes controlar esos sentimientos poco racionales, te encontrarás con lo peor de tu personalidad. Comienzan a unirse las piezas del rompecabezas que desde hace tiempo te trae por la calle de la amargura. Las cosas se clarifican, pero no están nada fáciles. Tu imaginación desborda y te lleva a terrenos muy interesantes en el campo de la creación. Aprovecha los momentos de soledad para escribir o pintar.

Piscis

Día muy apropiado para recuperar posiciones perdidas en las últimas semanas. Tendrás la suerte de cara y eso te animará a seguir apostando con decisión. Estás más acelerado que de costumbre, trata de recuperar la tranquilidad que habitualmente conduce tu comportamiento. Te enfrentas a rivales desconocidos. No temas al futuro, preocúpate más bien del presente y de aprovechar las oportunidades que te da la vida de disfrutar a fondo, especialmente con tu familia.

