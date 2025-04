Horóscopo de hoy sábado 2 de diciembre de 2023

Hoy sábado 2 de diciembre los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el poder de movimientos astrales determinantes que van a restringir algunos aspectos del día de hoy. Averigua la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sorpresas. A continuación, consulta los augurios para cada uno de los signos zodiacales:

Aries

Sigue apostando por esa persona que te merece toda la confianza, a pesar de que últimamente hayas escuchado algunos chismes que pretenden desacreditarla. Te entusiasmarás demasiado deprisa con una propuesta que puede esconder gato encerrado. Analiza bien lo que te están vendiendo, puede ser una trampa. Organizar y prever los posibles problemas que pueden surgir no es perder el tiempo, sino invertirlo. Aunque tengas mucho trabajo, te conviene planificarlo.

Tauro

Las relaciones familiares se fortalecen y suponen para ti un descanso con respecto a las complicaciones que tienes en el trabajo. Pronto las cosas mejorarán mucho. Día muy favorable para encontrar a esa persona especial que buscas desde hace tiempo, podrías toparte con ella en un viaje o desplazamiento corto. Te puedes olvidar por el momento de los problemas económicos, así que no sería descabellado que te dieras un pequeño lujo, te lo tienes muy merecido.

Géminis

No magnifiques demasiado los problemas que amenazan a tu proyecto profesional, si te pones manos a la obra conseguirás superar los obstáculos sin dificultades. Mucho cuidado con los excesos en cualquiera de sus variantes, tu aparato digestivo puede resentirse mucho y mañana te tendrás que enfrentar a una jornada complicada. Tienes la capacidad suficiente como para afrontar las complicaciones que se te vienen encima, no hace falta que recurras a nadie. Si pides favores, tendrás que devolverlos.

Cáncer

En el aspecto económico las cosas mejorarán muy poco a poco, darás dos pasos adelante y uno hacia atrás. No te lances a aventuras en las que puedes estrellarte. Te sientes muy complacido con el nuevo pulso que ha tomado tu relación amorosa. En el ámbito económico surgen complicaciones moderadas que no esperabas. Tienes en tus manos agilizar las negociaciones para sacar adelante un asunto del que dependen otras personas. Sólo tienes que esforzarte un poco más y lo lograrás.

Leo

Noticias que aparecen inicialmente como muy graves pronto se descubren como simples problemas que no tendrán demasiado impacto en el futuro. No te alarmes. Gozas de muy buen estado de salud, tus energías te acompañarán durante toda la jornada y podrás abordar cualquier reto, especialmente físico, que te propongas. Si te has planteado arriesgar en el terreno económico, este puede ser el momento más adecuado, siempre que antes hayas analizado bien los riesgos.

Virgo

Los negocios serán hoy fuentes de satisfacciones, aunque también de algún que otro dolor de cabeza. En el amor las cosas se endulzan y como consecuencia, pasión. Tus amigos te apoyarán en una situación difícil, con alguna excepción que en el futuro deberás tener en cuenta. Pasarás este trago mejor de lo que esperabas. No te dejes llevar por los impulsos a la hora de gastar, ahora tienes muchos ingresos, pero eso puede cambiar dentro de poco. Si adquieres compromisos, te puedes ahogar.

Libra

No dudes en salir de fiesta una vez que hayas acabado la jornada laboral, te lo has ganado a lo largo de los últimos días. Necesitas liberar ciertas tensiones y cargas. Tienes luz verde para proponer cosas delicadas a tu pareja, es el momento de lanzarte porque conseguirás resultados que hasta ahora se te habían negado. Mide bien las palabras a la hora de tratar un tema espinoso en tu relación sentimental, aunque no lo quieras podrías provocar un problema importante. Da pasos cortos y seguros.

Escorpio

Buen día para abrir tu corazón y expresar tus sentimientos a la persona que amas. Conseguirás más de lo que crees, hoy puede ser un día importante en tu vida. Las experiencias arriesgadas pueden ponerte en una situación embarazosa, aunque en realidad no demasiado peligrosa. No trates de librarte del estrés con la comida. No dudes en prestar ayuda a quien te lo pida, aunque te cueste esfuerzo y tiempo que no tienes. Disfrutarás plenamente del amor, entrégate a él sin miramientos.

Sagitario

No te deprimas por cosas que todavía no han sucedido, la vida da muchas vueltas y mañana todo lo que hoy piensas puede haber perdido todo el sentido. Anímate. Encuentros románticos y apasionados serán hoy el principal referente. Se abre un nuevo ciclo en tu vida sentimental, marcado por experiencias muy intensas. Tienes delante de ti la oportunidad de iniciar una relación que, al menos de momento, te proporcionará mucho placer sin comprometerte excesivamente.

Capricornio

Tienes una decisión pendiente que no puedes posponer: la de atacar de una vez por todas el sobrepeso. Trata el tema con seriedad, no te pongas en manos de charlatanes. Piensa antes de actuar, si reflexionas un poco evitarás hacer o decir cosas de las que te puedes arrepentir. La cautela te librará de meter la pata en un asunto delicado. No mires hacia atrás, comparar el presente con el pasado no es una buena estrategia. Libérate de las cadenas que te atan a cosas que ya no existen ni nunca existirán.

Acuario

Iniciar una relación sentimental con alguien del trabajo te va a traer bastantes dolores de cabeza, pero pueden merecer la pena si estás seguro de lo que sientes. Es momento para planear, para diseñar grandes proyectos que te pueden consolidar en el terreno profesional. Deberás invertir mucho tiempo en preparar todos los detalles. Controla más tu apetito, o en poco tiempo verás cómo reaparecen los kilos que tanto esfuerzo te ha costado perder. Regresa pronto a las buenas costumbres alimenticias.

Piscis

La unión que hace poco has sellado se consolida, las cosas marchan incluso mejor de lo que nunca hubieras esperado. No pienses en los problemas, es tiempo de gozar. Los objetivos, especialmente los más importantes, son los más complicados de conseguir. No te desanimes si, antes de ver resultados, pasas algún tiempo en blanco. No es un buen momento para sacar punta a las complicaciones, es mejor resolverlas con tranquilidad, sin sacar las cosas de quicio. Buenas perspectivas en el amor.

Además del horóscopo diario, en ABC también puedes averiguar la predicción mensual para tu signo zodiacal. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su predicción mensual disponible para explorar al instante sus sobre la salud, los asuntos del corazón, vida profesional o el dinero. Y si también quieres explorar cómo será este año, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.

Más temas:

Horóscopo

Astrología