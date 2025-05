Horóscopo de hoy sábado 19 de octubre de 2024

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy sábado 19 de octubre para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en la empresa o será mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Tus recientes compromisos laborales van a incidir en tu vida personal más de lo que habías imaginado. Puede que tu familia empiece a quejarse. Para que las cosas salgan tal y como tú quieres, tienes que implicarte del todo. Si dejas asuntos en manos de otros, éstos impondrán su estilo propio. Evita durante todo el mes los gastos que no sean estrictamente necesarios. En el amor, conseguirás una cita que podría ser el inicio de algo muy interesante.

Tauro

No te dejes llevar por modas pasajeras, debes apostar por valores que no cambien demasiado con el tiempo. Procura no hacer caso de promesas demasiado ligeras. Una persona que quieres ha levantado entre vosotros una barrera que en esta ocasión no vas a poder franquear. Es mejor que, de momento, no insistas. Si te dejas llevar por el calor de ahora saldrán de tu boca palabras poco afortunadas que te colocarán en una situación embarazosa. Mide tus expresiones al milímetro.

Géminis

Llegan noticias de una persona que hace tiempo que se alejó de ti de una manera que no te gustó nada. Olvida los rencores, pero no vuelvas a caer en el mismo error. Tu estado de ánimo sufre ahora constantes cambios que se deben principalmente al cansancio y a la saturación. Tómate un respiro en tus obligaciones, te lo mereces. No puedes demorar más el momento de tomar una decisión con respecto a un asunto doméstico que está interfiriendo seriamente en tu relación de pareja.

Cáncer

No es tiempo de aventuras, tienes que procurar centrar tus apuestas lo más posible y huir de los consejos que prometen mucho pero no garantizan casi nada. No consigues apartar de tu mente una idea que se está convirtiendo en obsesiva. Analízala bien. Si es factible, ponte manos a la obra. Si no, olvídala para siempre. Algunos de tus deseos más profundos se hacen realidad esta semana. No obstante, tendrás que saber gestionar el éxito, que no se te suba demasiado a la cabeza.

Leo

Los caprichos de una persona que quieres están empezando a ser demasiado cargantes, se impone una conversación franca en la que aclares bien las cosas. Te adentras tú solo en territorios de conocimiento en los que nadie te puede seguir ni te puede guiar. Encontrarás respuestas a preguntas que siempre te has hecho. Los aciertos en el terreno económico son cosa del pasado, últimamente no consigues acertar en tus apuestas. Es posible que te hayas relajado demasiado.

Virgo

Los intentos por divertirte con tus amigos serán hoy poco menos que un fracaso. La mayor parte de ellos están pensando en otras circunstancias, pronto todo cambiará, debes tener paciencia. No te sientas responsable por todas las cosas que les ocurren a las personas que están cerca de ti. A veces sobredimensionas tu influencia en el entorno en el que te mueves. Tiendes a exigirle demasiado a tu cuerpo sin darle la más mínima tregua, y eso te puede conducir al agotamiento. En el amor, roces continuos y desagradables.

Libra

Los cambios que te habían prometido no parecen llegar nunca, pero eso no debe hacer que bajes la guardia. En cualquier momento te pueden sorprender. Se te presenta la oportunidad de asumir responsabilidades que habitualmente no son de tu competencia. Puede ser el primer paso hacia un ascenso, hazlo bien. Ahora debes tender a lo sencillo, no te compliques con personas desequilibradas o con ganas de removerlo todo. Necesitas más tranquilidad que nunca en tu vida.

Escorpio

Tu principal reto ahora es limpiar el camino que te puede llevar al éxito profesional. Debes separar lo importante de lo accesorio para ganar tiempo. Cuida tu alimentación. Procura aclararte tú mismo antes de mezclar a los demás en tus proyectos. Para contar con el apoyo ajeno tienes que saber muy bien qué es lo que necesitas de los otros. Un viaje corto pero muy intenso hará que incorpores a tu vida nuevos personajes, con los que intentarás mantener el contacto a pesar de las distancias.

Sagitario

Detrás de la actuación de una persona cercana se esconden sentimientos muy profundos hacia ti. No debes despreciarla, comprueba que tú no sientes lo mismo. No hagas caso a aquellos que te acusan de estar fuera de la realidad, tu felicidad depende de que sigas ahora el dictado de tus sentimientos más profundos. No cambies de posición, al menos no de manera constante, porque los demás perderán la confianza que han depositado en ti. Tu imagen externa mejora.

Capricornio

La desmoralización ronda cerca de tu existencia. La causa puede ser la decepción por la falta de éxitos a corto plazo, debes confiar más en el futuro. No descuides tu relación de pareja. No descartes las críticas de los demás sólo por orgullo. Algunas de las opiniones de quienes te rodean pueden ser muy valiosas para corregir errores involuntarios. Debes centrarte cuanto antes en recuperar el gran terreno perdido en el aspecto amoroso. De tu estabilidad emocional depende que todo vaya bien en tu vida.

Acuario

Tus ansias de progreso rápido pueden conducirte por caminos nada recomendables. Apuesta por lo seguro, aunque sea más lento de lo que tú habías planeado. La intervención de una tercera persona, un rival, hace que se desbaraten los planes para acercarte a alguien que amas, procura que no te gane demasiado terreno. Encuentras dificultades para realizar trabajos diarios por culpa de la debilidad física. Además del descanso, necesitas el consejo de un médico para solucionar el problema.

Piscis

Tu confianza en ti mismo hace que los demás te vean con mejores ojos. Si potencias tu autocontrol, conseguirás controlar también las situaciones en las que te mueves. Tus planteamientos encuentran por fin el eco que estabas esperando desde hace tiempo. Es el momento de poner toda la carne en el asador, las brasas están a punto. Te enfrentarás hoy a una situación confusa en la que no sabrás cómo actuar. Pon atención en los detalles más obvios, en ellos encontrarás el hilo del que tienes que tirar.

