Horóscopo de hoy sábado 19 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy sábado 19 de abril para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para hoy: ¿será un buen día en la oficina o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

En el terreno sentimental te llegan oportunidades de rehacer tu vida, de encontrar tu alma gemela. Además, espera pronto grandes sorpresas en el sector económico. No dudes en decir lo que piensas, en expresar las cosas que sientes, especialmente si se trata de sentimientos amorosos. Pon en marcha ideas creativas y novedosas. Este no será uno de tus mejores días. Sigues preocupado por un asunto familiar y esa preocupación no te permite integrarte en el ambiente en el que te mueves.

Tauro

Busca distraerte hoy, salirte de la rutina sin que eso afecte a tu trabajo o a tus responsabilidades. Un viaje corto promete ser divertido y hay un romance en el ambiente. Sentirte mejor contigo mismo tiene que ver mucho con la salud física, con un estado de bienestar que salga de unas costumbres moderadas y adecuadas a tus necesidades. Hay ocasiones en las que no te debe importar tanto el final del camino como la calidad del viaje. No pierdas energía y tiempo en planificar el futuro y cuídate del presente.

Géminis

No necesitas pedir permiso ni opiniones a los demás. Tu criterio será por lo menos tan válido como el que más y no te servirán experiencias de amigos con buena intención. Tienes la capacidad y la intuición suficientes como para saber elegir las personas que te convienen y además cuentas con la suerte infinita de encontrarlas a mano. Conseguirás hoy un ambiente inmejorable para el estudio. Aprovéchalo para avanzar en tus objetivos a corto plazo. Por la tarde, dedícate a la diversión.

Cáncer

Tu carácter alegre y sociable se enfatiza mucho en el día de hoy. Todo el mundo se alegra de tu presencia por las grandes dosis de humor y optimismo que siempre destilas. Las inexactitudes te ponen de los nervios, y en los últimos tiempos estás junto a una persona que desprecia los detalles. Vuestra relación nunca podrá llegar a ser buena. En ocasiones se te va la mano en las comidas y hoy puede ser uno de esos días de excesos que más tarde se pagan con el arrepentimiento y un buen dolor de estómago.

Leo

Estás muy satisfecho porque cada vez tienes más ingresos, pero no te das cuenta de que el dinero se marcha casi en el mismo momento en el que llega. Controla los gastos. La búsqueda de la independencia y de la libertad personal, te aconseja la creación de un negocio. Tus deseos de ser libre te darán la energía que necesitas para triunfar. Aunque a veces tus reacciones parezcan tajantes y radicales, están respaldadas por la razón. No dudes en defender tus posiciones, aunque te cueste enfrentamientos.

Virgo

Quizá hoy las cosas se tuerzan a media mañana, pero pronto volverán a su cauce. Por la noche trata de divertirte al máximo y busca la oportunidad de conocer a gente nueva. Enseguida dispondrás de la capacidad de decidir en las cuestiones que te importan. No dependerás de los demás para seguir tu propio rumbo, pero te traerá dolores de cabeza. Se acerca el momento de la verdad y pronto sabrás con certeza si tus esfuerzos han sido suficientes para conseguir lo que tanto tiempo y con tanto esfuerzo has perseguido.

Libra

Debes revisar tu opinión sobre una persona a la que hasta ahora has marginado, porque puede que te hayas formado una imagen falsa de su personalidad. Si aplicas un poco de flexibilidad a tus relaciones con los demás cosecharás mejores resultados que por el camino de la rigidez. Firmeza no siempre es intransigencia. No hay peor sorpresa que encontrarte con trabajos que creías terminados y que lo están solamente a medias. Puede pasarte hoy. Cuida un poco más la limpieza de tu boca.

Escorpio

Tu relación sentimental se está transformando y debes ser consciente de ello. A ambos os toca analizar si la nueva fase requiere un compromiso definitivo. Debes estudiar muy bien una propuesta que llegará a tus manos a lo largo del día de hoy. Las relaciones amorosas siguen algo turbias, pero muy pronto regresará la paz. A la hora de tomar decisiones importantes es fundamental que estés de acuerdo al cien por cien con tu pareja, si no, podrías poner en riesgo el vínculo.

Sagitario

No dudes en rebelarte ante situaciones que consideras injustas y que afectan a tus personas queridas. Si tragas una vez, puede que la próxima no puedas ni alzar la voz. El incremento de la tensión en el ambiente familiar te impide descansar con tranquilidad en casa. Piensa en buscar alternativas tranquilas mientras dure esta cuestión. Tu intuición está al máximo, haciéndote más fácil cualquier labor. Se exalta tu creatividad en el ámbito de los placeres, el arte y la belleza. Ajústate a tu presupuesto.

Capricornio

Si te gusta el mundo de la naturaleza, tu espíritu necesita estos días fundirse con elementos naturales como el agua, el bosque o el aire. Te sentirás lleno de vida. Te resulta muy difícil librarte de las presiones emocionales a las que estás sometido toda la semana. Procura abstraerte y liberar tu mente, que llegue oxígeno a tu alma. Intenta dormir un poco más, o al menos descansar y contar con espacios de relajación más amplios. El estrés llama a tu puerta y si le dejas pasar puede hacerte mucho daño.

Acuario

Si arrastras desde hace tiempo problemas graves en tu relación de pareja y no los habéis podido resolver, este será un día propicio para la comunicación. Las dudas sobre tu compañera de vida que aparecieron en las últimas semanas desaparecen, las cosas quedan claras y ahora te toca a ti reaccionar. No lo dejes para más tarde. Si te vas a embarcar hoy en una pelea que amenaza con ser muy larga, hazlo con el convencimiento de que al final saldrás victorioso. Las estrellas te apoyan.

Piscis

No es aconsejable desvelar tus planes, evita cantarlos a los cuatro vientos. Eso puede dar bazas decisivas a tus enemigos o a gente que te envidia o te odia. Contarás con el apoyo de las personas que te quieren en los momentos difíciles. Pronto te enfrentarás a problemas difíciles de solucionar. Quizá sea imprescindible romper. No repitas chismes ni des pábulo a rumores, especialmente en tu lugar de trabajo. Aléjate de quienes sabes a ciencia cierta que juegan con dos barajas.

Recuerda que en ABC.es también puedes echar un vistazo a las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si lo prefieres, también puedes echar un vistazo a tu animal del horóscopo chino y consultar cómo te va a ir este 2025 según el animal que seas (de los 12 que existen en el zodiaco chino).

Más temas:

Horóscopo

Astrología