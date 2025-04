Horóscopo de hoy sábado 18 de febrero: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy sábado 18 de febrero para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Reflexiona y analiza bien tu comportamiento en relación con tu pareja, porque es posible que, sin ninguna intención por tu parte, te estés aprovechando demasiado de ella. Últimamente tiendes a ver problemas donde no los hay, y los perjudicados por esta actitud están empezando a cansarse y a dudar de tus intenciones. Analiza mejor las cosas. Hoy descubrirás que tienes un talento innato que hasta ahora desconocías y que te puede reportar muchos ratos agradables. Dedícate a él, pero no te obsesiones demasiado.

Tauro

No te dejes deslumbrar hoy por una persona que aparenta tener mucho y dar aún más, porque puede ser un fraude y afectarte tanto anímica como económicamente. La vida raramente regala nada a quien no sabe ganárselo. No te sientas tentado por los atajos y ten presente que los chollos suelen ser para los que venden, no para los que compran. Tu mente será incapaz de apartar su atención de una persona que has conocido hace poco. Analiza bien lo que sientes si tienes una relación estable, porque puede afectarla negativamente.

Géminis

Alguna persona que en las últimas fechas se había mostrado indiferente cambiará ligeramente de actitud. Ten cuidado, porque el giro puede deberse a intereses meramente económicos. Las ideas parecerán fluir hoy en tu cabeza como un manantial tras la lluvia. Trata de ordenarlas y, si hace falta, apúntalas para que no se pierdan. Tu creatividad puede darte muchos réditos. Tu jefe o quizá un profesor se está enamorando de ti. Si te atrae, déjate tentar para ver qué es lo que hay detrás de su interés. Pero ten cuidado, porque podría reducirse a algo sexual.

Cáncer

Uno de estos días tendrás noticias de una persona que tuvo un papel importante en tu vida en el pasado y que tenías olvidada. El encuentro será agradable aunque no tendrá consecuencias. Trata de optimizar tus esfuerzos en el trabajo poniendo un poco de orden. A veces es mejor perder media hora en planificar los objetivos. Tu salud será buena y te permitirá hacer esfuerzos. Aunque no te encuentres bien por los excesos de los últimos días, hoy será el peor día para tratar de escapar de las obligaciones. Haz un esfuerzo, porque si no tu imagen personal perderá.

Leo

A pesar de que tienes una fuerte predisposición al compromiso sentimental, pones demasiadas pegas a cada pretendiente. Baja un poco el listón y trata de conocer a las personas que se te acercan. Aléjate de las personas pesimistas que no hacen otra cosa que quejarse por casi todo y esgrimir falsas reivindicaciones, porque te puedes contagiar de este talante negativo. Cuando las cosas estén en su peor momento, surgirá un elemento que lo cambiará todo de forma radical, pero tendrás que saber aguantar el tipo hasta que ocurra lo inesperado.

Virgo

Vivirás una jornada propensa a la melancolía y a la inseguridad en el terreno afectivo. Lo mejor es que trates de distraerte y alejar pensamientos poco edificantes de tu cabeza. Vete al cine. Es posible que una decisión importante que has tomado hace poco no haya sido nada acertada. Piensa en ello y, si estás todavía a tiempo, procura rectificar antes de que los daños puedan ser mayores. Hoy te encontrarás con una situación que te demostrará la necesidad de renovar o poner al día tus conocimientos. El tiempo no pasa en vano y te puedes estar quedando atrás.

Libra

Necesitas buscar un mayor equilibrio entre lo interior y lo exterior, entre tus necesidades y las relaciones con lo que te rodea. Cuanto mejor estés tú, mejor estarán quienes se relacionan contigo. Últimamente muestras demasiado a menudo tu lado más caprichoso y eso está haciendo que algunos de tus amigos y amigas empiecen a cansarse de ti. Trata de reprimir esa faceta. La seguridad que sientes en las relaciones con los demás te hace a veces parecer prepotente, aunque no sea ésa tu intención. Prueba a suavizar tus modales para parecer más amable.

Escorpio

Hoy te sentirás a tus anchas con tu familia y no necesitarás nada más para pasar un día agradable. No dejes que alguna llamada te amargue la jornada y pospón todas tus preocupaciones. Revisa aquellos objetos que protejas bajo llave, porque quizá te pueden estar desapareciendo poco a poco. No olvides tus cuentas o cosas que proteges con clave y mucho cuidado con internet. Si tu situación económica no es la mejor de los últimos tiempos, ten paciencia y no tomes decisiones radicales. Cuando menos lo esperes llegará una oportunidad, aunque te dará trabajo.

Sagitario

Los astros te ayudarán hoy a penetrar en ámbitos intelectuales profundos, así que puedes dedicar la jornada a este campo, leyendo o estudiando materias de especial dificultad. Trata de mejorar tu relación con las nuevas tecnologías, porque si te quedas atrás, tardarás mucho en coger luego el ritmo y pronto notarás cómo para ti un ordenador es imprescindible. La persona que quieres pasa por un mal momento y lo último que le hace falta es que tú le hagas ver las cosas que hace mal o los problemas que no consigue superar. Trátala con cariño.

Capricornio

Tu vida necesita un cambio urgente y para conseguirlo tienes que empezar a relacionarte con personas más activas, con ritmos más altos y más acordes con tus actuales necesidades. Llevas un tiempo posponiendo una conversación importante, en la que puedes ganar o perder mucho. Afróntala hoy, pero juega con sinceridad porque en el menor descuido te pueden pillar. Los próximos días se presentan tormentosos en las relaciones familiares. Un conflicto larvado saldrá hoy y en días sucesivos y pondrá a prueba tu capacidad para hacerte respetar. Mantén la firmeza.

Acuario

Hoy aparecerá en tu vida, aunque casi rozándola, una persona que puede cambiar todos tus esquemas. Si consigues reconocerla, trata de entablar una relación duradera que te ayudará mucho. Aunque los criterios estéticos no son los principales en tus negocios, tampoco tienes por qué menospreciarlos. Préstales un poco de atención, porque pueden ser de ayuda. No busques fantasmas de grandes traiciones donde no los hay. Analiza bien los hechos que te preocupan y hallarás una explicación razonable a lo que hasta ahora veías como una conspiración.

Piscis

Nada más descansado para la mente que cansar un poco al cuerpo. El sudor le vendrá bien tanto a tus músculos como a tus neuronas, fatigadas ya de tanto darle vueltas a los mismos asuntos. Es posible que en el trabajo o en un ambiente relacionado con él te encuentres con una persona que te persigue rozando el acoso. Déjale las cosas claras y si no renuncia, toma medidas severas. Es imposible que consigas poner en marcha a la vez todos los proyectos que te rondan por la cabeza. No tienes la capacidad ni el tiempo suficiente, y quienes trabajan contigo se quejarán con razón.

