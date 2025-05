Horóscopo de hoy sábado 17 de mayo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Hoy sábado 17 de mayo los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el peso de movimientos astrales definitivos que van a influir en algunos aspectos del día. Averigua la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sustos. A continuación, consulta los vaticinios para cada uno de los signos del horóscopo:

Aries

Eres prisionero de obligaciones que adquiriste en el pasado, y que en estos momentos casi no puedes afrontar. Trata de renegociar los términos de algunos contratos. Se te presenta la oportunidad de dar los primeros pasos en un trabajo que siempre te ha atraído. Lo que comenzará como una afición puede pasar a ser tu forma de vida. La inteligencia y la palabra son tus principales armas. Puede que no seas emocionalmente una roca, pero lo compensa tu capacidad para analizar y convencer.

Tauro

Tendencia a recuperar el tiempo perdido, de la mano de adelantos técnicos que hasta ahora ni siquiera habías sospechado. Buenos contactos para comunicar información. A veces deseas oír cosas con tanta energía que llegas a escucharlas incluso cuando nadie las ha dicho. Ten cuidado con esta clase de fantasías, pueden meterte en problemas. A pesar de tu optimismo y tus ganas de hacer cosas, te encontrarás con que los ritmos que te rodean son más pausados. Trata de agilizar, pero no desesperes si no lo logras.

Géminis

Muchas tentaciones te salen al paso, procura evitarlas en lo que se refiere a la pareja. No te conviene jugar con cosas que te pueden salir demasiado caras. Todo sucede con mucha velocidad a tu alrededor y no eres capaz de controlarlo al mismo tiempo. Procura centrarte en pocas cuestiones para que no se te escapen muchas. Cualquier relación basada en la pena o en la lástima está abocada al fracaso. La sinceridad puede ser a veces dolorosa, pero tiene el poder de curar las heridas.

Cáncer

Sientes la necesidad de explorar todo lo que te rodea y eso te puede empujar a situaciones comprometidas que no buscabas, pero que te vienen dadas por tu actitud curiosa. Si tienes que cambiar porque te lo pide el cuerpo, hazlo, pero huye de las exageraciones. En el ambiente se notan aires de reconciliación con los seres queridos. La improvisación te dará hoy buenos resultados. No tengas miedo a dejar volar la imaginación, los aciertos serán mejores de lo que podrías esperar. Sorprenderás.

Leo

Resulta inaplazable incrementar la actividad física de forma periódica para que tu organismo retome la vitalidad habitual. Últimamente andas un poco atascado. Buscas el placer sobre todo lo demás, y eso te puede meter en situaciones caricaturescas. Debes ser un poco más racional o quedarás en evidencia por tus ansias de disfrutar. Pronto caerás en la cuenta de que una persona en la que confías y de la que esperas mucho, no es lo que parece y te va a decepcionar. Ha sido un error de percepción tuyo.

Virgo

Tienes a tu favor muchos factores en el ámbito profesional, pero también encontrarás serias dificultades que pueden poner en peligro los resultados finales. Afina al máximo. Lo físico ha perdido su papel primordial en tu búsqueda de relaciones y diriges más tus necesidades a lo espiritual. Necesitas compartir sentimientos con la persona amada. Procura no desvelar secretos relativos a terceras personas ni siquiera a tu familia. Si has empeñado tu palabra, no la rompas o perderás la confianza de los demás.

Libra

No evites el acercamiento con personas que tratan de ponerse en contacto contigo, ellos esperan conseguir tu apoyo y a cambio están dispuestos a ser generosos. Preocupación por algún enredo familiar, que al final quedará en nada. El ejercicio se convierte en algo indispensable para ti y el deporte te proporcionará mucha salud. Hoy se te hará muy difícil soportar a alguien que está abusando de su posición de poder, y que te obliga a hacer trabajos que no te corresponden. Ármate de paciencia.

Escorpio

Desconfía de la amabilidad desmesurada de una persona que no conoces mucho, y que en los últimos días parece tu propia sombra. Párale los pies enseguida. Se producen cambios obligados por las circunstancias, a los que te será difícil adaptarte. Debes prepararte para cierta dosis de frustración en tus principales proyectos. Te convienen los deportes que no impliquen violencia, tu cuerpo podría resentirse de una antigua lesión al menor contacto. Sé más amable con quienes te rodean.

Sagitario

Tienes todo el derecho de exigir a tu pareja que respete tu espacio personal, porque no todo se puede compartir. Aconséjale que haga lo mismo que tú y os irá mejor. Sentirás una fuerte atracción por una persona muy activa, pero piensa que una hipotética relación con ella podría desencadenar serios cambios en tu forma de vida actual. Estás atravesando una época estresante y muy complicada, en la que se te hace muy difícil avanzar. Te conviene asociarte con gente que pueda desarrollar mucho trabajo.

Capricornio

Tu capacidad para pensar está especialmente activa y reaccionas ante los retos intelectuales con una rapidez inusitada. Tu ambición te guía por caminos demasiado rápidos. Es importante que sigas un régimen adecuado a tus intereses, de esta manera evitarás serios problemas de circulación. No hagas caso a los que te desaniman sin razón. Los esfuerzos por ocultar los propios defectos no siempre dan resultado. Es mejor ir de cara y demostrar sinceridad, que tratar de engañar a quien, al final, te va a descubrir.

Acuario

Algunas de las puertas que tradicionalmente has tenido cerradas se abren de pronto para ti. No te precipites a la hora de cruzarlas y asegúrate de elegir bien cuál atraviesas. Conseguirás hoy una información muy interesante en el terreno profesional. Tendencia negativa en las cuestiones relacionadas con las relaciones sentimentales. A pesar de que eres cariñoso y apasionado en el amor, en ocasiones caes en el error de considerar a la persona que quieres como un objeto de tu propiedad.

Piscis

Tienes ante ti la oportunidad de mostrar al mundo cuáles son tus potenciales. Aprovéchala aunque para ello tengas que sacrificar algunas cosas. Es tu futuro. Se dan las condiciones para que consigas el amor que buscas, y la persona que necesitas está más cerca de ti de lo que tú crees. Aprovecha una fiesta para abrir los ojos. No te dejes llevar por los celos, especialmente en el primer momento. Lo que te puede parecer evidente, con el paso de poco tiempo se revelará como intrascendente.

