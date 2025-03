Horóscopo de hoy sábado 17 de febrero: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 17 de febrero para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

El amor se acerca a ti de una manera casual, sin que lo esperes. Es una buena noticia, pero la mala es que podría no ser la clase de relación que tú deseas en este momento. Tu imagen se proyecta estos días a un ámbito más amplio de lo habitual y eso te pone nervioso. No temas, tienes los deberes hechos y nadie podrá echarte en cara nada. No agotes hoy todas tus energías a lo largo de la mañana y procura dejar algo para la noche. Será entonces cuando se produzcan los momentos más interesantes de la jornada.

Tauro

La autocrítica es un ejercicio muy saludable en cualquier momento, pero trata de evitarlo hoy porque tu nivel de autoestima no está muy alto y puedes hundirte. La energía que derrochas apenas te deja notar el enorme esfuerzo que estás realizando. Cuida tus hábitos de salud, porque con el bajón pueden llegar las enfermedades. Todo no puede ser. O limitas tus actividades nocturnas o te olvidas de hacer grandes planes para las horas de luz. Las fuerzas no te dan para estar a todo en plenas condiciones.

Géminis

No te sometas al dictado de nadie, actúa por tu cuenta. En todo caso, si dependes directamente de alguien, procura que la relación esté basada en el más estricto respeto. Nubes de dudas se ciernen sobre tu futuro sentimental. Piensa que cambiar no es la peor opción, pero tampoco la única. A veces, sólo es necesario renovar compromisos. En ocasiones sientes deseos de jugar sobre seguro, aunque sea por una sola vez, pero te puede la curiosidad y al final te metes por caminos muy arriesgados.

Cáncer

Personas que hace tiempo no ves, regresan a tu lado para compartir contigo algún tipo de evento social que te dejará satisfecho. Te recuperas en el aspecto financiero. Tú sabes que te mereces un descanso. Y si eso supone un gasto aparentemente excesivo, míralo como si fuese una inversión en tu futuro. Lo necesitas de verdad. Buenos tiempos para los logros profesionales. Parece que no exista cosa que puedas hacer mal o hilo del que no puedas tirar para crear valor. Estás en muy buena racha.

Leo

Tu atractivo físico aumenta y una persona que no esperabas se sentirá atraída por esa sensualidad que proyectas. Puede convertirse en un gran problema si le das pie. No dudes en enfrentarte a alguien si es parte de tus responsabilidades profesionales. No puedes rehuir siempre la pelea, porque en ocasiones resulta inevitable. Tu alimentación no es la más apropiada estos días, procura mejorarla a pesar de las dificultades. Si comes fuera de casa, huye de las salsas y los picantes sobre todo.

Virgo

Busca en tu interior y encontrarás lo que durante tanto tiempo has estado buscando en los demás. Vive el presente, olvida el pasado y confía en tu propio futuro. La conversación sincera y sosegada con tu pareja es la mejor terapia. No busques cosas raras y simplemente desahógate con quien te entienda mejor. Es mejor que aprendas por ti mismo, aunque te cueste alguna equivocación que otra. Si tratas de hacer tuyas las experiencias de los demás nunca lo conseguirás bien.

Libra

Diviértete, disfruta al máximo de la vida junto a aquellos que amas, porque estás pasando por una racha en la que los cambios están a la orden del día. Huye de la autocomplacencia como de la peste. Procura mantener la tensión y no te des por satisfecho con una pequeña victoria. Sigue adelante. Hace tiempo que no te dedicas a reflexionar. La rutina te arrastra y la rueda cotidiana te impide manejar bien la dirección en la que navegas.

Escorpio

Si no tienes un poco más de responsabilidad en el terreno de las relaciones sentimentales, no puedes esperar que éstas prosperen. En el aspecto económico, estás de suerte. Ante las dudas que aparezcan en un negocio importante, pide consejo a quienes tienen experiencias en ese campo. Puede ser un amigo o familiar, pero mejor un profesional. Estos días disfrutarás de una especial habilidad para adelantarte a las iniciativas de los demás. Aprovecha esa ventaja para colocarte en una posición cómoda para el futuro.

Sagitario

Todo lo que sea elegante, con clase y estilo llamará tu atención de forma poderosa. Perfeccionas tus relaciones en el terreno profesional, conociendo a gente influyente. Las cosas están mejorando mucho para ti en los últimos tiempos. Pese a cierta debilidad física, eres una fuente inagotable de poder creativo capaz de hacer lo que te propones. Sólo tú tienes las claves para solucionar tus problemas, búscalas con cuidado y acabarás resolviendo los asuntos más importantes. Tu salud es cada día más sólida.

Capricornio

Por fin vuelve a reinar la paz en tu círculo familiar. Tu hogar será ahora un lugar en donde se pueda conversar y llegar a acuerdos sin problemas. Cuidado con las caídas. Has conseguido acertar en tus últimas decisiones y todo el mundo está empezando a darse cuenta de ello. Eso te plantea nuevos retos para mantener el nivel tan alto. El día estará marcado por un encuentro romántico, muy esperado por ti. Estarás todo el día pendiente de que llegue la hora. No descuides detalles como la ropa o el olor.

Acuario

El buen humor inunda tu existencia y sientes la necesidad de compartir tu energía positiva con los demás. Hoy te enterarás de algo que te sorprenderá mucho. Procura mantenerte alejado de las personas que no soportas o con las que tienes tendencia a discutir por casi todo. No te conviene la tensión gratuita ni los roces. El ejercicio físico, sobre todo si es en contacto con la naturaleza, le viene tan bien a tu espíritu como a tu cuerpo. Trata de salir más a menudo, sólo o también en compañía.

Piscis

Vuelves hoy a la normalidad después de un tiempo marcado por la revolución, por los cambios continuos y profundos en tu forma de vida. El regreso a la rutina te reconfortará. No te engañes a ti mismo pensando que las cosas se pueden arreglar. A veces es mejor cortar por lo sano y tomar nuevos caminos que tratar de resucitar lo que ya no es. Sufres una fuerte tendencia a distraerte, a perder el tiempo con tonterías como juegos de ordenador o revistas del corazón. Vale para un rato, pero no te enganches.

