Horóscopo de hoy sábado 17 de agosto de 2024

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy sábado 17 de agosto para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Aparecen conflictos en tu vida que pueden causarte cierta desesperación, pero ten en cuenta que mantener la serenidad será la única manera de resolver las situaciones complicadas. Aunque en este momento tu situación económica es saludable, debes preservar un colchón de ahorro porque puedes sufrir un tropezón que podría amenazar tu liquidez. Aunque tus habilidades con los números no son demasiado grandes, tienes que poner atención en un asunto de dinero en el que puedes ganar o perder mucho en los próximos días.

Tauro

Mucho cuidado con lo que haces en el trabajo, no están las cosas como para permitirte alegrías o errores sin justificación. La tensión hará que luego, en casa, lo pagues con inocentes. Si quieres que las cosas te salgan como has planeado, tienes que ponerte en marcha desde primera hora de la mañana, porque de lo contrario no tendrás tiempo para hacer bien las cosas. Te sientes bloqueado en un asunto que requiere mucha concentración, es imprescindible que busques la solución en soledad, sin interferencias exteriores. Cuidado, puedes equivocarte.

Géminis

Ya tienes tú bastantes problemas como para además preocuparte de los de los demás, especialmente si nadie te ha pedido tu ayuda. Te vendría bien un cambio de imagen. Es posible que en el último momento cambien los planes que tienes para el fin de semana. Alguien fallará a su compromiso y te verás afectado por una decisión repentina. La rivalidad que mantienes con uno de tus amigos puede ser interesante si no la lleváis demasiado lejos. No merece la pena que os enfadéis. Cuidado con las picaduras de insectos.

Cáncer

Sólo el presente es importante para ti ahora, no puedes mirar atrás y el futuro es demasiado incierto. Vive el día a día y olvídate de todos los problemas. Pronto te recuperarás. Para conseguir más éxito que hasta ahora, tienes que buscar nuevos caminos en el amor. Échale un poco de imaginación y lograrás oportunidades muy interesantes. No descuides la salud, no estás muy sobrado y las tentaciones de cometer excesos te asaltan por todas las esquinas. Puedes hacer excepciones, pero la norma debe ser una vida saludable.

Leo

Pensar en las cosas que podían haber sido y no han resultado como tú querías es un ejercicio de autocastigo que no mereces. Ni siquiera está en tus manos manejar las circunstancias. Ahora que has conseguido tu principal objetivo y te sientes satisfecho, es hora de acordarse de las personas que te han estado ayudando en el camino. Debes mostrarte agradecido. Tu intuición te puede jugar hoy una mala pasada, más vale que pongas en duda tus corazonadas o que, al menos, no apuestes demasiado por ellas. Por la noche te costará dormir.

Virgo

Estarás hoy expuesto a una gran tentación de gastar más dinero del que puedes disponer. Rechaza ofertas que pueden ser muy atractivas, pero que están lejos de tus posibilidades. Sentirás deseos de huir ante una situación complicada a la que crees que no eres capaz de enfrentarte. Eso no te servirá de nada, lo mejor es que hagas frente a la situación con valor. La intensidad de tu vida social es casi agotadora, no te deja ni un respiro para estar a solas contigo mismo. Baja un poco el acelerador y busca espacios de soledad reparadora.

Libra

Surgen problemas relacionados con la salud que es posible que te compliquen un poco las próximas semanas, pero no te preocupes que no tardarás en recuperarte del todo. Tu habilidad con las palabras te granjeará muchos apoyos en el día de hoy, especialmente en el terreno laboral. Por la noche no te conviene salir, es mejor que reserves fuerzas. Aprende a reírte de tus errores y también de tus fracasos, así vivirás la vida con más tranquilidad y, sobre todo, con más salud. Preocuparte en exceso no te va a servir de casi nada.

Escorpio

No dejes que te vuelvan a engañar, por lo menos no la misma persona. A veces se nos olvidan ciertas cosas demasiado rápido, y eso nos hace tropezar dos veces con la misma piedra. En estas fechas los cambios son muy peligrosos, debes esperar un poco a que el ambiente sea más propicio para emprender nuevas aventuras, especialmente en el terreno sentimental. Toma muchas precauciones en lo que se refiere a contagios, en cualquier faceta en que puedan producirse. Estos días puedes lograr una de las metas que llevas persiguiendo desde hace tiempo.

Sagitario

Vives momentos de fuerte expansión personal en los que conoces a mucha gente y dispones de oportunidades que hasta ahora ni siquiera habías soñado. Aprovecha la racha. Sientes hoy la necesidad de buscar el afecto en las personas que te rodean, estás muy escaso de cariño y cualquiera que te lo ofrezca puede convertirse en algo así como un héroe para ti. Si te empeñas en poner en la balanza lo que das y lo que recibes, te llevarás muy malos ratos que en realidad no merecen la pena. Alguien de tu entorno familiar se aleja de ti y lo sientes.

Capricornio

Es conveniente que reavives la llama de la pasión en el seno de la pareja, o la persona con la que tantas cosas has compartido puede empezar a distanciarse de ti muy pronto. Tienes que aprender a relacionarte con más facilidad en sociedad, si no estableces contacto con las personas que te rodean con un poco más de soltura, seguirás estando solo en una esquina. Ya has demorado demasiado tiempo el momento de decirle a tu pareja lo que de verdad piensas con respecto a sus planes de futuro. Cuanto antes lo hagas, menor será el daño a la relación.

Acuario

Puedes notar que tu moral se desploma por momentos hoy, debes hacer esfuerzos por levantar tu ánimo pensando en cosas positivas y realizando labores que te son agradables. Las oportunidades de diversión son tantas que dudas a la hora de elegir la más apropiada. Opta por aquella que te mantenga la mayor parte de tiempo al aire libre. Siempre eres el primero en llegar y el último en marcharte, es posible que te estés pasando en la dedicación al trabajo. Tanto esfuerzo se te puede atragantar, dosifica las energías.

Piscis

No te faltará el amor y el cariño de los tuyos a la hora de enfrentarte a un examen o a una prueba que puede resultar crucial para tu futuro. Con el ánimo muy alto, lo tendrás más fácil. Tu curiosidad te lleva por derroteros que pueden complicarte la existencia. En cuestión de amores, tendrás oportunidad de probar ciertas cosas que hasta ahora no conocías. A pesar de que dispones de mucha fuerza, paradójicamente puedes caer en la frustración si no consigues canalizar tus energías hacia objetivos inmediatos y realizables.

