Horóscopo de hoy sábado 13 de julio de 2024

Hoy sábado 13 de julio los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el peso de movimientos astrales definitivos que van a supeditar algunos aspectos del sábado. Sumérgete en la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sobresaltos. A continuación, consulta los pronósticos para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries

La dieta alimenticia que te has auto-impuesto es muy beneficiosa para tu organismo, pero no resultará definitiva si no la combinas con un poco de ejercicio moderado diario. Hay muchas más opciones de las que tú piensas a la hora de afrontar un problema con el que te peleas estos días. Investiga un poco y se te abrirá un mundo de oportunidades. Los asuntos terrenales hace mucho tiempo que han dejado de interesarte y sólo lo que toca tu lado más espiritual es capaz de realizarte como persona. Sigue buscando, encontrarás la paz.

Tauro

Pasarás una jornada difícil en las primeras horas del día, pero más relajada a partir de la tarde. Puedes tener oportunidades de diversión si consigues dejar toda tu labor cerrada. La fe mueve montañas, no pierdas la esperanza y trabaja duro para conseguir lo que hasta el momento no es más que un sueño, pero que al final se convertirá en realidad. Hoy tendrás que enfrentarte a alguien con un carácter dominante, pero a la vez depresivo, lo que complicará mucho la relación entre ambos. Debes dejar las cosas claras desde el principio.

Géminis

A veces tenemos que estar dispuestos a realizar sacrificios con el fin de ayudar a las personas que queremos. Cuidado con las comidas fuertes y las bebidas con demasiado alcohol. Tras los fracasos sentimentales recientes, el trabajo toma mucha importancia en tu vida. Es una buena opción enfrascarte en tu profesión, pero esa actitud no puede ser para siempre. Aunque las cosas no van todo lo bien que a ti te gustaría, tampoco están nada mal. Especialmente en el campo sentimental, has ganado mucho terreno en el camino de la felicidad.

Cáncer

La relación con tu pareja marcará hoy el devenir de la jornada, con puntos de desencuentro que deberías solucionar. Son cuestiones domésticas, pero no debes restarles importancia. Si buscas a personas que puedan servirte de apoyo para pasarlo en grande, hazlo entre las que sean de tu mismo signo. Si pretendes objetivos más intelectuales, dirígete a un amigo íntimo. Debes bajar cuanto antes de la nube en la que te has subido en los últimos días. Si no lo haces poco a poco, la realidad te obligará a hacerlo de golpe. Atento al trabajo, puedes fallar.

Leo

No encuentras la inspiración que te hace falta en tu faceta creativa y eso te acerca a la desesperación. En casa, te muestras irascible, ten en cuenta que los demás no tienen la culpa. Una vez que has resuelto la mayor parte de tus retos económicos, es el momento de afrontar los problemas sentimentales que habías dejado aparcados de manera provisional. Después de una temporada de sosiego, hoy te encontrarás con la otra cara de la moneda. Las complicaciones se amontonan ante tu puerta y deberás pasar un buen tiempo solucionándolos.

Virgo

Si no quieres caer en los errores de siempre, tendrás que cambiar los itinerarios que eliges. Si sigues por el mismo camino, no te podrás librar de los desastres. Animo, si quieres, puedes. Aparecen nuevos retos vitales que deberás afrontar muy pronto. Te asaltarán dudas sobre si estás preparado para lo que se te viene encima, pero enseguida verás que todo está en orden. Tu situación económica está bien canalizada, así que puedes dejar de pensar todo el tiempo en clave económica y dedicarte a otros asuntos. Eso no te da barra libre para derrochar.

Libra

Romper con la rutina no es labor fácil, al contrario, generalmente te sientes cómodo haciendo siempre las mismas cosas a las mismas horas. Valóralo todo, pero te conviene un cambio. No te preocupes demasiado por los problemas que tienes que afrontar en los próximos días, porque al final las cuestiones van a ser más fáciles de lo que se prevén a priori. Evita los riesgos inútiles, no debes poner en peligro por unos cuantos céntimos lo que tanto te ha costado conseguir en los últimos años. Modera tus impulsos hoy y anda con pies de plomo.

Escorpio

Hoy tendrás una buena oportunidad para demostrar que estás suficientemente preparado para desarrollar un trabajo difícil pero muy prestigioso. No pierdas la ocasión. El camino que has emprendido está, de momento, plagado de problemas. No te preocupes, una vez que superes los difíciles pasos iniciales, las cosas mejorarán sensiblemente. En los últimos tiempos has diversificado mucho tu ámbito laboral y eso ha enriquecido tus capacidades, pero ha llegado la ocasión de que te centres en una sola disciplina.

Sagitario

Pierdes demasiado tiempo en detalles que no van al fondo de la cuestión. Debes concentrarte en lo importante y dejar para más tarde lo accesorio. Pequeños problemas de salud. Pronto tendrás que encontrarte con una persona a la que preferirías no ver, pero te llevarás una sorpresa porque la experiencia no será tan negativa como tú piensas. Muy al contrario. Has pensado mucho en darle un giro a tu vida en el corto plazo, pero no te atreves por las implicaciones familiares que ello significaría. Explica bien tus intenciones, y las comprenderán.

Capricornio

Debes ser un poco más discreto en los asuntos que se refieren a tu economía, a nadie tiene por qué interesarle cuáles son tus problemas financieros excepto para aprovecharse de ellos. Novedades importantes en lo que se refiere a cuestiones de orden legal o institucional te devuelven a estados de tranquilidad que hace tiempo que no disfrutabas. Será algo breve. Lo que buscas está mucho más cerca de ti de lo que crees, así que no te canses en rebuscar en sitios extraños, cuando menos te lo esperas te caerá como llovido del cielo.

Acuario

Busca hoy los pensamientos positivos, especialmente en situaciones negativas. Si ves las cosas con optimismo podrás desarrollar mayores esfuerzos que si te hundes en el desánimo. No pierdas la esperanza de recuperar la amistad de una persona que se ha alejado de ti por razones laborales importantes. En el futuro, vuestros caminos se volverán a encontrar. Las ganas de estar solo te llevarán a rechazar invitaciones interesantes. Este no es el momento de encerrarte en ti mismo, debes procurar resolver los problemas y volver a la normalidad.

Piscis

Especialmente a causa de las prisas, das un paso hacia adelante y luego dos hacia atrás. Te conviene pensar más las cosas y avanzar de una manera más lenta pero segura. Si tu dieta no funciona tal y como tú quisieras puede ser que contenga algún error de armonización con las características de tu metabolismo. Revisa todos los detalles. Haces muy bien en no desaprovechar ninguna de las oportunidades que te da la vida para disfrutar. Cada día te sientes mucho mejor contigo mismo y esa es la prueba del éxito de tu filosofía.

