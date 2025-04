Horóscopo de hoy sábado 12 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy sábado 12 de abril para tu signo del zodiaco. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

No te dejes engañar por los espejismos. Si realmente conoces bien a la gente que te rodea te darás cuenta de que ciertas actitudes son interesadas, sólo una ilusión. Hay cosas que ni siquiera tú puedes cambiar, a pesar de que lo deseas con intensidad. Ten fe, sé paciente y verás cómo consigues lo que de momento te parece imposible. Debes enfrentarte con valor a la necesidad de cambiar, de abandonar costumbres arraigadas desde hace tiempo, pero que no son compatibles con tu actual vida.

Tauro

Si hoy estás dispuesto a alcanzar algún acuerdo importante en el que te juegas dinero, no te lo pienses dos veces. Si has llegado hasta este punto por algo será. No te dejes llevar por el rencor a la hora de valorar varias propuestas relacionadas con tus negocios. Cuando tengas que consolidar tus ingresos, lo sentimental sólo es un estorbo. Aunque tus amistades no son una de tus prioridades, deberás dedicarles más tiempo, porque pueden ayudarte a ampliar tu círculo social y acercarte a metas profesionales.

Géminis

Buen tiempo para estrechar los lazos afectivos y experimentar las satisfacciones de la vida familiar. Cualquier aniversario puede ser ocasión para celebrar una fiesta. Atraviesas una época favorable para reclamar las cosas que te corresponden en el trabajo, quizá un aumento de sueldo, o una mejora en las condiciones laborales. Los retos que te has planteado de cara a los próximos meses tienen que empezar a fraguarse desde ya mismo, no puedes dejarlo para más tarde o te olvidarás pronto.

Cáncer

Aunque todavía puede que esté muy lejos, una oportunidad en el ámbito laboral se está fraguando en un terreno en el que podrás triunfar porque se ajusta a tus capacidades. El momento es excelente para establecer nuevos objetivos en tu vida, planificar el futuro y dar rienda suelta a la imaginación. Prepárate para recibir buenas noticias. La necesidad de estar continuamente tomando decisiones está terminando con tus escasas fuerzas. Procura liberarte de esa presión con ayuda de tu pareja.

Leo

Encontrarás mucha demanda por las cosas que haces y eso te permitirá aumentar tu nivel de ingresos con muy poco esfuerzo. No te acomodes, podría ser pasajero. Atraviesas una época favorable para reclamar las cosas que te corresponden en el trabajo, quizá un aumento de sueldo, o una mejora en las condiciones laborales. Antes de poner en marcha tu gran proyecto, asegúrate de tener un plan B. Por muy seguro que estés de triunfar, las circunstancias pueden cambiar y lo podrías necesitar.

Virgo

Empeora por momentos tu relación con los superiores, de manera que llegaréis a un punto crítico en el que tendrás que tomar una decisión muy importante. Si hoy estás dispuesto a alcanzar algún acuerdo importante en el que te juegas dinero, no te lo pienses dos veces. Si has llegado hasta este punto por algo será. La persona que conociste hace unos días parece haberse olvidado de ti. Prueba a ponerte en contacto con ella para saber a qué atenerte. Tienes oportunidades.

Libra

Poco a poco estás llegando hasta donde te habías propuesto. Pronto verás cómo los resultados de tus esfuerzos son mucho mejores de lo esperado. Aunque creas que todo el mundo se ha olvidado de ti, la situación es precisamente la contraria. En breve recibirás propuestas muy interesantes, se avecinan buenas noticias. Cuando más débil te encuentres aparecerá una persona que te cuidará y te atenderá. En todo caso, no confundas agradecimiento sincero con amor. No es lo mismo.

Escorpio

Aunque te sientas muy bien en lo que toca a la salud, es mejor que evites exponerte a situaciones de riesgos, como los contagios. En el amor, grandes pasos. Debes tener un poco de paciencia, lo que estás esperando llegará más pronto que tarde. Si te precipitas lo puedes echar todo a perder. Refrena impulsos negativos. Aunque a los ojos de los demás has cambiado radicalmente en tu forma de ser, tú sabes que ahora es cuando te estás comportando de acuerdo con tu personalidad.

Sagitario

Tienes la rara capacidad de convertir las dudas en apoyos, de conseguir con poco esfuerzo que quienes no se fían de ti cambien de opinión en poco tiempo. Tu confianza en ti mismo te está llevando a terrenos que lindan con la despreocupación, y eso puede traerte más problemas de lo que te puedes imaginar. No te desanimes al primer tropezón. Lo más normal es que las cosas no salgan a la primera. Con un poco de constancia, los resultados serán excelentes.

Capricornio

No vayas contracorriente, deja que las cosas ocurran y al final verás cómo todo sale mejor de lo que esperabas. No vaciles y acepta una propuesta de diversión. La meditación puede ser un buen recurso para recobrar el equilibrio perdido en un enfrentamiento personal. Busca soluciones poco convencionales al problema. Desde hace tiempo le estás dando vueltas a la posibilidad de cambiar de trabajo, pero no encuentras el momento. Puede que se presente uno de estos días y debes aprovecharla.

Acuario

Aparece alguien con una personalidad tan fuerte que deberás tener mucho cuidado para no dejarte arrastrar. Si lo haces podrías perder tú el equilibrio. Una situación profesional aparentemente compleja en el fondo es más sencilla de lo que crees. Actúa con sentido común y acertarás sin esfuerzo. Te apasiona el mundo de lo secreto, de lo oculto y te acercas a los sucesos que no tienen explicación. Para seguir por ese camino vete de la mano de un experto.

Piscis

El ritmo que llevas en el trabajo va a terminar por agotarte. Es imprescindible que establezcas unas pautas de descanso muy estrictas. No te las saltes. Toma la iniciativa en lo que se refiere al amor, aunque te cueste vencer la timidez. En cuanto des el primer paso verás cómo las cosas van por sí solas. Tu existencia se caracteriza en las últimas semanas por los movimientos pendulares. Las circunstancias pueden ir como la seda y de repente torcerse y convertirse en un infierno.

Ten en cuenta que en ABC también puedes explorar las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si prefieres, también puedes echar un vistazo a tu animal del horóscopo chino y consultar cómo te va a ir este año 2025 según el animal que seas (de los 12 que existen en la mitología china).

