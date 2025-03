Horóscopo de hoy sábado 11 de mayo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy sábado 11 mayo de tu signo del zodiaco. Adelántate y averigua qué te preparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo se mantendrá sin cambios? Y el dinero… ¿cambiará mi situación?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Explora si la suerte está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no arriesgar y andarse con diligencia. Según parece, la jornada de hoy puede venir algo complicado para algunos signos zodiacales. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Los problemas que te preocupan no son tan serios como piensas. Simplemente aléjate un poco de ellos y conseguirás una perspectiva que te dará tranquilidad para afrontarlos con garantías. Los sueños que estás teniendo últimamente se parecen demasiado a la realidad. Apunta todo lo que veas mientras duermes, si puedes acordarte, y verás que tienen algo de premonitorio. Tendrás todas las ventajas en el terreno amoroso. Hoy serás el centro de atención del grupo en el que te mueves, y te sentirás un líder arropado. La salud acompaña sin fisuras tu ascenso.

Tauro

No es momento de inversiones. A tu alrededor hay demasiados pescadores que tratan de llevarse al cesto algún buen negocio a tu costa. Sé cortante con los que se muestran pesados. Buenas fechas para el aspecto económico. Los ingresos serán más copiosos de lo que esperabas y el presupuesto se verá muy desahogado. Date a ti y a los tuyos un pequeño regalo. Tómate tu tiempo para organizar tu vida, tu futuro profesional y sentimental. Las prisas sólo conseguirán que llegues antes, pero en peores condiciones. Calma, sobre todo, mucha calma.

Géminis

¿Cuánto tiempo hace que no le dedicas a tu pareja una noche romántica? La rutina se ha terminado por comer gran parte de las sensaciones mágicas que siempre te han unido a ella. Tu sensibilidad te jugará hoy una mala pasada. Un problema de una persona cercana te afectará de tal manera que te paralizará e impedirá llevar a cabo un trabajo importante. Tu capacidad para dirigir a los demás sin que se den cuenta te fallará de forma estrepitosa. Procura pedir las cosas a la cara, porque si vas por detrás y te descubren, saldrás perdiendo.

Cáncer

No des nada por hecho hoy ante una situación que parece no tener salida. La solución la encontrarás revisando cada uno de los detalles, incluso los que parecen más difíciles de cuestionar. A pesar de que en el pasado te ha ayudado mucho, una persona de más edad que tú empieza a ser una rémora en tu desarrollo. Parece que quisiera convertirte en una fiel imagen suya. Los problemas de los demás, especialmente las disputas de pareja, no son asunto tuyo. Si tomas parte, perderás alguna amistad. Tu salud está amenazada por el exceso de actividad.

Leo

La acción te rodea. Parece como si el mundo hubiese pisado el acelerador sin avisar y apenas has tenido tiempo de ponerte el cinturón de seguridad. La vida se pone interesante. La intuición es muy buena herramienta en casi todas las facetas de tu existencia, pero tiene que estar acompañada de una cierta precaución a la hora de meterte de lleno en aventuras. Tu obsesión por la perfección te impide coger la velocidad que necesitas. Sin dejar de lado tu meticulosidad y siendo consciente de ello, pasa por alto algunos errores.

Virgo

La madurez que has alcanzado a través de las últimas experiencias vitales por las que has atravesado te hace afrontar la vida con más humildad. Empiezas a ser mejor persona. Define bien tus próximos objetivos profesionales y procura romper con vicios adquiridos en los últimos años en tu forma de trabajar. Ganarás más así que metiendo más horas. Corren tiempos de inicio de nuevas relaciones. Puede que incluso se te presenten las oportunidades a pares y eso te creará problemas a la hora de decidir. Vive a tope.

Libra

Los celos pueden causar una situación muy incómoda. Procura no suscitar sospechas en tu pareja, porque su situación emocional es delicada y podría tener una reacción exagerada. Tu mente se muestra últimamente más receptiva a aceptar ideas nuevas. Te preocupa quedarte atrás en la carrera por la innovación y eso te abre a nuevas posibilidades. Los complejos que arrastras desde hace años limitan cada vez más tu capacidad para relacionarte con los demás. Procura liberarte de ellos y piensa que tus probabilidades son infinitas.

Escorpio

Es época de descansar, de olvidarte de las decisiones y vivir los días sin preocupaciones. Libera todas las tensiones emocionales y cárgate de energía, ofrece a tu cuerpo todo lo que te pida. Una persona que se muestra extremadamente fría contigo esconde en realidad una profunda atracción hacia tí que trata de reprimir para no arriesgarse a sufrir. Resuelve cuanto antes las dudas que mantienes sobre tu pareja y su actitud de las últimas semanas. Si hace falta, pregúntaselo directamente, no puedes pasar más tiempo dándole vueltas.

Sagitario

Vives momentos de fuerte atracción sexual hacia una persona que, por las relaciones que te unen a ella, nunca podrás tener. Al menos es lo que tú crees. Te conviene romper moldes. Tus sentimientos más profundos luchan por salir a la luz, pero tus miedos les impiden hacerlo. Busca a alguien de toda confianza para contarle tus preocupaciones, te sentirás muy aliviado. Cada día se te hace más difícil atravesar la puerta para ir a trabajar. Es una sensación pasajera que pronto superarás. Una buena medicina puede ser hacer planes para las vacaciones.

Capricornio

A veces, disponer de tanto tiempo libre te crea ansiedad. No sabes cómo ocupar las horas y tienes la misma sensación de agobio que cuando estás trabajando. Queda con los amigos. No te fíes de las propuestas que parecen maravillosas, porque pueden esconder compromisos difíciles de cumplir. Asegúrate de que las cosas son como te las pintan y no hay letra pequeña. La lectura puede ser hoy para ti una buena medicina. Te relajará y mantendrá tu espíritu un poco alejado de las cosas que te preocupan. Que eso no signifique quitar horas al sueño.

Acuario

Te preocupa mucho la imagen que los demás tienen de ti. No está de más tenerla en cuenta, pero que eso no te condicione a la hora de desarrollarte como persona. Vence los prejuicios. Entran en contradicción grandes posibilidades de triunfar con sentimientos personales muy arraigados en tu espíritu. Tendrás que hilar muy fino para salir adelante. Quizá hoy o acaso mañana recibirás una muy buena noticia con implicaciones económicas. Puede que respondan a tus envíos de currículo o que alguien te ofrezca un negocio rentable.

Piscis

Plantéate dedicar parte del tiempo del que dispones para tomar una nueva línea de estudio o investigación que en este periodo te ronda por la cabeza. Te reportará satisfacciones. Aprende de la experiencia de los que saben más que tú. No la desaproveches por un sentido mal entendido de la autosuficiencia. Mucho cuidado con caídas y golpes fortuitos. No es el mejor día para realizar compras importantes, al menos aquellas que supongan aplazar pagos o endeudarte. Los problemas de salud desaparecen y vuelves a sentirte fuerte.

