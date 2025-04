Horóscopo de hoy miércoles 9 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 9 de abril para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para hoy: ¿será un buen día en el trabajo o será mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

En la jornada de hoy estarás abocado a la resolución de problemas que se crean a tu alrededor, y no defraudarás a nadie. Ten cuidado con agotarte espiritualmente. Dile lo que sientes a una persona a la que quieres, pero a la que raramente se lo demuestras. Regálate el tiempo necesario para disfrutar de momentos románticos. Te asalta el deseo irrefrenable de disfrutar de la vida. No lo dudes y lánzate, pero evita los excesos en las comidas y la bebida, así como también el tabaco y la cafeína.

Tauro

Los golpes que te ha dado la vida te hacen ponerte siempre a la defensiva y desconfiar, pero ése no es el camino para recomponer lo que está fracturado dentro de ti. La buena suerte continúa a tu lado en el día de hoy tanto en el aspecto sentimental como en lo económico. Advertirás mayor estabilidad y paz que en días precedentes. No aceptes todos los trabajos que te ofrezcan. Primero, porque terminarás agotado en el intento de terminarlos. Y, segundo, porque podrías no poder cumplirlos.

Géminis

Te esperan cambios importantes en tu existencia. Un amigo te hará ver las cosas de otra manera y empezarás a dudar de aquello en lo que confiabas ciegamente. Tu salud, tu autoestima y la seguridad que sientes son ahora muy sólidas. No necesitas pedir permiso ni opiniones ya que tú sabes lo que quieres y cómo conseguirlo. Hoy te ofrecerán algo que te parecerá insuficiente. No te conformes y reclama lo que crees que es justo en relación con tus esfuerzos. No renuncies a lo que es sólo tuyo.

Cáncer

Las situaciones inesperadas siguen alterando tu existencia y estás aprendiendo a mentalizarte de que muchas veces no queda más remedio que adaptarse a lo que hay. El hogar se convierte ahora en lo más importante para ti. Alguien que no pertenece a tu ámbito cercano se pondrá en contacto contigo para proponerte un negocio. Surgirán hoy pequeños conflictos de pareja que no llegarán a mayores, pero que crearán tensión. Evita parecer caprichoso imponiendo tus ideas o gustos a otras personas.

Leo

Cuida tu salud física, mental y emocional. Es más una obligación que una prioridad en estos momentos, porque de ella no sólo dependes tú, sino también los que te rodean. Si estás pensando en adoptar a una mascota, recuerda que contraerás una responsabilidad en la que hay muchas satisfacciones, pero también sacrificios. Un asunto que tenías prácticamente olvidado te traerá ingresos que no esperabas y que te evitarán compromisos que no deseabas. Busca más allá de las apariencias.

Virgo

Todo lo que tenga que ver con los estudios tiene hoy muy buena pinta para ti. Tu mente absorbe con gran rapidez los conceptos. Quizá debas trabajar más la memoria. Estás en un momento excelente para sumar fuerzas y emprender algún tipo de negocio junto a otros socios. Si ponéis interés por igual, las ganancias son seguras. Hasta lo más difícil te parecerá hoy una tontería. Estás repleto de energía que se canaliza especialmente en tu capacidad de comprensión y resolución de problemas.

Libra

Los problemas que has tenido últimamente con tu familia tienden a desaparecer. Eso te devolverá parte de la tranquilidad perdida en las últimas semanas. Ten cuidado a la hora de expresar lo que sientes, puedes elegir el momento y la persona equivocada. En materia de salud, estás adquiriendo vicios muy perjudiciales. Estás en una muy buena racha económica y eso se notará en todo lo que hagas. A poco que te esfuerces y que lleves las cosas en orden, el dinero te lloverá como aguacero.

Escorpio

Procura incrementar la fe que tienes en ti mismo, es la única manera de que los demás te apoyen sin dudar. Si emanas inseguridad, perderás los apoyos enseguida. Cuando las cosas no te salgan como esperas, no dejes que el pesimismo y el sentido de derrota invadan tu mente. Confía en tu persona y en lo que puedes hacer o resolver. No pierdas el tiempo tratando de imponer tu voluntad y procura dejar ciertas ambiciones para más tarde. Debes atender prioritariamente tus deberes y obligaciones.

Sagitario

No pongas límites a la creatividad, ni siquiera aquellos que marcan las buenas costumbres o los cánones establecidos por la sociedad. No tengas miedo de romper moldes. Las cosas comenzarán hoy muy bien para ti en el terreno laboral y así se mantendrán todo el día a no ser que se mezclen con el ámbito sentimental. Separa ambos campos. Las envidias y la competencia mal entendida te causarán un problema. Procura llevar las discusiones al terreno del entendimiento para sacar algo en limpio.

Capricornio

Demuestra lo que sientes directamente, sin dar rodeos. Interpreta las cosas que suceden a tu alrededor de una manera optimista, porque tienden a ir bien. Aunque tu principal prioridad es mostrarte sincero, también debes tener en cuenta las consecuencias de soltar verdades que pueden hacer mucho daño. Aunque no has tomado aún una decisión, sentirás mucha presión para dar respuestas concretas a preguntas complicadas. Procura ganar un poco más de tiempo.

Acuario

Si reaccionas a tiempo conseguirás muchos avances en el terreno sentimental. Lograrás una buena oportunidad, no la dejes escapar por desidia o pronto te arrepentirás. Tienes muchas posibilidades de triunfar en el terreno deportivo, pero dependerás mucho de tus compañeros. Debes potenciar el buen ambiente al máximo. Una simple mirada puede disparar la pasión, estás en un momento beneficioso en lo que se refiere al amor. El deseo gobierna en tu vida y te proporciona ocasiones gratificantes.

Piscis

Se avecina un profundo cambio en tu vida que vendrá después de que abras tus ojos a otras formas de existir radicalmente diferentes a la tuya. Tendrás suerte. Los problemas económicos de las últimos tiempos empiezan a desaparecer. Por fin los frutos de tu trabajo se reflejan fácilmente en tu cuenta corriente. Si tienes problemas con tu pareja y te propone solucionarlos, no pierdas la oportunidad. Pon todo lo que haga falta para recuperar el equilibrio, porque ahora estás muy tocado.

