Horóscopo de hoy miércoles 7 de mayo: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 7 de mayo para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o es mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Los cambios en tu entorno laboral están afectando a tu vida personal y no de forma positiva. Tienes que hacer un esfuerzo por redefinir todas las inercias. Organiza bien tu dinero y tu tiempo para que te sientas más tranquilo. Sientes muchas responsabilidades en este momento y eso te genera demasiado estrés. Tendrás mucha suerte, pero deberás gestionarla de la manera más adecuada para conseguir los mejores resultados de cara al futuro. Vivirás cambios importantes.

Tauro

Lo que parece una reunión sin demasiada importancia a priori, se convertirá en una sorpresa muy favorable a tus intereses. Procura no airear los secretos de los demás. Las alergias te pueden empezar a causar más problemas de lo que hasta ahora habían hecho. Tendrás que mejorar mucho tu alimentación y evitar los tóxicos. Etapa de cambios bruscos pero muy favorables para ti. La suerte está de tu lado, si lo que quieres es comprar una vivienda o un vehículo. Ahorrarás dinero.

Géminis

Hoy estarás especialmente capacitado para el razonamiento y para analizar los problemas en toda su magnitud. Eso te ayudará a tomar decisiones difíciles. En todo lo que hagas, por muy controvertido que sea, contarás con el apoyo de tu familia. No te conviene comer más de la cuenta, tu salud se resentirá. Un hombre mayor te causará disgustos, pero no lo hará de forma voluntaria. En el hogar hay que ponerse de acuerdo con las obligaciones para evitar conflictos.

Cáncer

No dejes pasar por alto en el trabajo algunos detalles que pueden parecer insignificantes, pero que con el tiempo podrían convertirse en fundamentales. La mala cabeza de una persona a la que quieres mucho le hará pasar un rato desagradable a tu familia. En lo económico te espera un buen golpe de suerte. Mira siempre el lado positivo de las cosas, por difíciles que sean las circunstancias por las que estás atravesando. Nadie te dijo nunca que fuera fácil la vida.

Leo

Estarás a merced de los dolores de cabeza, ocasionados principalmente por tu estrés. Si tienes que resolver trámites legales, hazlo rápido, no te descuides. Te encuentras bien donde estás, pero en el trabajo hay algunos detalles que te incomodan mucho últimamente; habla claro para que se solucionen cuanto antes. Nunca te has preocupado demasiado por el dinero, pero en los últimos tiempos comienzas a hacerlo porque te das cuenta de que gastas más de la cuenta.

Virgo

Las molestias en la espalda pueden empezar a ser preocupantes, sobre todo si te impiden conciliar el sueño por las noches. Tendrás que consultar al médico. Si te sientes aparte en los planes de tu pareja es porque nunca das pie a que te incluya en ellos. Tienes que mostrarte más interesado para que te invite. Debes esforzarte por cambiar radicalmente tu estado de ánimo, el derrotismo no te traerá más que nuevos problemas. No pagues el estrés con tu pareja, no lo merece.

Libra

Tienes que poner orden en tu entorno, pierdes demasiados minutos buscando cosas una y otra vez solamente porque no inviertes un poco de tiempo en organizarte. Semana de buenas noticias, los astros te dan su energía para evolucionar y proponerte nuevas metas. Tendrás una conversación muy interesante con una mujer. La desconfianza se adueña estos días de tu vida en pareja, procura no precipitar acontecimientos, date espacio para ver qué pasa. Cuídate mucho el estómago.

Escorpio

Tu vida está dando un giro de 180 grados a favor de tus intereses. Muy pronto verás tus deseos cumplidos, tanto en el terreno laboral como en el sentimental. Día propicio para los negocios y para alcanzar acuerdos con contenidos económicos relevantes. No olvides asesorarte convenientemente antes de firmar contratos. Todo lo que se relaciona con el amor tiene hoy muy buenas expectativas. Deseas más que nada pasar las horas con la persona amada y sólo eso te hace feliz.

Sagitario

Mucho cuidado con la forma en la que afrontas tus problemas, las apariencias engañan. Tendrás noticias alentadoras en relación con la salud de un familiar. Los riñones te pueden dar problemas hoy. Procura evitar los esfuerzos y observa con atención las normas de salud laboral para evitar riesgos innecesarios. En casa, paz. Los excesos no te favorecen nada. Aunque de momento comer o beber más de la cuenta pueda parecer un calmante para los males del alma, a la larga te pasan factura.

Capricornio

Modera un poco tu carácter y trata de hacer cosas que te relajen. Aparecen oportunidades de invertir en un negocio que te traerá muchos beneficios a corto plazo. Si tienes pensado comprar vehículo dispondrás de una buena oportunidad antes de lo que te imaginas. Se abren caminos para lograr lo que quieras, no tendrás límites. No juzgues a nadie hoy antes de tiempo, sin saber las circunstancias que lo condicionan. Mantén los ojos bien abiertos, no confíes en las primeras intenciones.

Acuario

Luchas para entenderte con tu pareja, porque crees que es posible salvar vuestra relación. Olvida los caprichos y céntrate en lo realmente importante. Te esperan buenas noticias en el terreno económico. Los ingresos vendrán de los resultados favorables de inversiones arriesgadas. No conviene cambiar de estrategia. Termina un período marcado por los cambios y todo empieza a estabilizarse de nuevo. Tendrás tiempo para echar raíces y diseñar tu vida como siempre has deseado.

Piscis

Mucho cuidado a la hora de manipular documentos, podrías traspapelar alguno que te hará mucha falta. No tengas dudas del amor de tu pareja, te quiere. Es preciso que prestes más atención a las necesidades que tiene tu relación. Aunque el trabajo no te deje mucho margen, debes hacer esfuerzos por dedicarle más tiempo. La persona que menos esperas te puede traicionar. Podría hacerlo obligada por las circunstancias, pero debes mantenerte alerta para que los daños no sean irreparables.

Recuerda que en ABC.es también puedes consultar las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si te gusta más, también puedes revisar las predicciones de tu animal del horóscopo chino y consultar cómo te va a ir este año 2025 según el animal que seas (de los 12 que existen en la mitología china).

Más temas:

Astrología

Horóscopo