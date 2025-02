Horóscopo de hoy miércoles 31 de julio de 2024

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 31 de julio para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para hoy miércoles: ¿será un buen día en el trabajo o será mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a las predicciones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Evita tu tendencia a controlarlo todo en el ámbito laboral, te exige demasiado tiempo y eso es precisamente lo que no te sobra. Has de aprender a confiar en el trabajo de los demás. Aprovecha que los astros te apoyan para mantener una conversación con tus superiores o con algún cliente importante, podrás sacar mucho beneficio de esta iniciativa. Los cambios que amenazan con desestabilizar tu existencia se retrasan y te dan un poco de espacio para prepararte para lo que se te viene encima. No desperdicies esta oportunidad.

Tauro

Estos son días poco apropiados para disfrutar de la vida, porque las obligaciones se comen todo tu tiempo. Piensa que es algo pasajero y que pronto volverás a la normalidad. Aunque la jornada comenzará bastante flojo, irá ganando enteros a medida que pase. Por la noche, tendrás oportunidades de conocer a gente interesante y atractiva. Tras un fin de semana complicado, tienes que pagar ahora la cuenta de los excesos, y eso se notará especialmente en tu rendimiento en el trabajo. Procura hacer poco, pero bien.

Géminis

Se inicia una semana muy poco favorable en el trabajo, en el que te pesarán mucho los errores cometidos otras jornadas. Te costará mucho darle la vuelta a la situación. Obtienes en la cama una satisfacción que hasta ahora no habías conseguido con una persona que, además, significa mucho para ti. Cuidado con los desengaños. Tus hábitos de fin de semana se alejan mucho de las pautas de higiene mental que aplicas durante el resto de días. Te dejas llevar demasiado por lo que dicen los demás.

Cáncer

A poco que te cuides, notarás una gran mejoría en tu estado de salud. Tu fortaleza natural es grande, lo que ocurre es que maltratas tu organismo demasiado y muy a menudo. Tu estado de ánimo es muy favorable para conocer a nuevas personas y establecer amistades que pueden tener mucho peso en el futuro. Te sientes con ganas de abrirte al mundo. Se prevé un bajón en tu estado anímico, provocado por la ansiedad fundamentalmente. Procura pensar en cosas positivas, y alejarte de quienes te puedan ayudar a deprimirte.

Leo

Tu mal humor va a provocar situaciones de tensión en tu círculo de amigos. Tendrás que hacer un esfuerzo por cambiar de actitud y mostrarte más receptivo con los demás. Si trabajas de manera autónoma, recibirás hoy una buena noticia que puede significar un incremento de los ingresos que se notará muy pronto. También significará un esfuerzo. El destino es obstinado y te enfrentarás hoy a un problema que creías superado, pero que regresa con más fuerza que en el pasado. No te servirán las viejas recetas, se imaginativo.

Virgo

El trabajo será, paradójicamente, la solución a un problema personal que te preocupa y que tiene que ver con la familia. Te encontrarás en la calle con alguien que no quieres ver. Tienes que ser un poco más discreto en el ámbito profesional si no quieres que los demás te pisen el terreno. En unas ocasiones eres demasiado inocente y en otras, muy fanfarrón. Agradar al resto no siempre es sinónimo de hacer lo que se espera que hagas, a veces una actitud sorpresiva es muy conveniente para destacar. En el amor, pocas novedades.

Libra

Ármate de paciencia a la hora de hablar con tus hijos o con tus padres, no pretendas que todo se solucione a la primera y sobre todo no caigas en la tentación de imponer tus opiniones. Tu obstinación te facilita las cosas en el trabajo, podrás hacer muchas cosas en poco tiempo, a pesar de las dificultades. En casa, las cosas mejoran ellas solas, no hay que forzar la situación. El ambiente sentimental es un poco tormentoso, pero no tanto como para que al final no consigáis hacer las paces con un poco de paciencia. Por la noche, la fiesta será tu mejor baza.

Escorpio

Atraviesas ahora una mala racha en las relaciones sentimentales, pero pronto te recuperarás y conseguirás avanzar con paso firme en el terreno de la estabilidad emocional. Con un poco de mano izquierda podrás resolver un asunto delicado que afecta a tu relación de pareja. Si optas por el enfrentamiento directo tendrás menos posibilidades. Una cosa es confiar ciegamente en tus propios criterios y otra que siempre desprecies los de los demás, entre ambas opciones hay un amplio margen. Escucha otras opiniones, te ayudarán.

Sagitario

Debes procurar que en tu dieta sean mayoría los alimentos naturales y evitar aquellos platos demasiado condimentados. Tu estómago primero y tu salud después te lo agradecerán. A pesar de que hay una persona que te ha fallado recientemente, puedes apreciar en ella el arrepentimiento y las ganas de recobrar tu confianza; dale una segunda oportunidad. Estás ganando más peso del que le conviene a tu organismo, a pesar de que sabes perfectamente cómo evitarlo. Intenta seguir al pie de la letra las recomendaciones del médico.

Capricornio

Aunque el buen humor que habitualmente guía tu existencia no está en su mejor momento, procura ponerle buena cara al mal tiempo, las cosas serán un poco más llevaderas. Buena ocasión para profundizar en una relación amorosa que acaba de comenzar, los lazos afectivos se refuerzan y el fuego de la pasión lo arrasa todo. Vive estas ocasiones sin miedos. Tienes muy poco espacio para resolver demasiados asuntos, lo más acertado será que hagas una lista de prioridades para que se queden sin resolver aquellos temas menos urgentes.

Acuario

Tu espíritu se abre ahora a nuevos puntos de vista, eres más tolerante con quienes no piensan exactamente como tú y tienes la paciencia suficiente como para escuchar con atención. Te verás muy beneficiado por el ambiente de compañerismo que se respira en tu trabajo, las cosas te van sobre ruedas porque trabajas con confianza y apoyándote en quienes te rodean. Sigues disfrutando de un periodo dulce en la relación sentimental con tu pareja. Os ilusiona de manera especial hacer planes para las próximas fechas. Pasaréis juntos mucho tiempo.

Piscis

No pierdas la cabeza por problemas de orden económico, no merece la pena porque las complicaciones actuales son pasajeras. No tomes decisiones que no tengan marcha atrás. Es posible que en el trabajo las cosas se atraviesen un poco más de la cuenta, pero al final tendrás la oportunidad de resolver el problema con un poco de sentido común. Tu atrevimiento es bienvenido en los ámbitos laborales en los que te mueves, pero ten en cuenta que algo arriesgas cada vez que das un paso al frente por delante de los demás.

