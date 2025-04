Horóscopo de hoy miércoles 3 de abril de 2024

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 3 de abril para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y averigua qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la oficina o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Con demasiada frecuencia reaccionas a tus inseguridades tratando de controlar a quienes te rodean. Cuidado, porque se puede descubrir tu estrategia con el tiempo. Dejarte llevar por la furia te traerá más problemas que beneficios. Aunque para ti es un consejo difícil de aceptar, trata de moderar tus prontos y cuenta hasta diez antes de reaccionar. No es mala idea ordenar tu alimentación. Esto influirá, entre otras cosas, en la mejora de tus relaciones sexuales. Hoy puedes sentir la amenaza de un desconocido.

Tauro

Recibirás un dinero que no por esperado será menos gratificante. El consejo es que lo pongas a buen recaudo y no te apresures a gastarlo porque luego lo necesitarás. Esa persona que se ha acercado a ti de forma inesperada te puede ayudar a mejorar tu imagen personal ante los demás. No la rechaces por pequeños detalles. Te sorprenderá el grado de aceptación que consiguen tus propuestas. No es casualidad sino el resultado de la combinación doble de tu buen momento intelectual y tu trabajo.

Géminis

Dedica algunas horas a poner orden en tus herramientas de trabajo o en tu ordenador. Una pequeña inversión de tiempo te ahorrará después más problemas de los que crees. Invitar a todos o pagar la ronda de toda la cuadrilla es algo que se puede hacer de vez en cuando, pero que tu bolsillo puede notar si lo repites con frecuencia. Verás cómo te llega una buena noticia desde lejos, relacionada con el regreso de alguien que aprecias. En la ciudad, trata de conducir hoy con mucho cuidado.

Cáncer

Es tiempo para relaciones amorosas intensas en el terreno sexual. Si las pasiones te van, enhorabuena, lo pasarás en grande. En caso contrario, nunca viene mal probar cosas nuevas. Parece que tu vida hubiese cambiado totalmente de rumbo, pero es tan sólo una impresión. No olvides tus metas de siempre y aún menos tus convicciones. ¿Has pensado alguna vez en cambiar tus rutinas en el ocio? Hazlo y descubrirás nuevas oportunidades, sólo tienes que decidirte. El chocolate no te conviene.

Leo

Es probable que hoy tengas una fuerte discusión con alguien cercano, aunque seguramente no será con tu pareja sentimental. Intenta no decir cosas de las que luego te arrepientas. Si piensas en comprar ropa, inclínate por los tonos claros y por las prendas de aspecto deportivo, le convienen a tu estado de ánimo. Cambiar de imagen te ayudará. Hay ciertos papeleos que tienes pendientes y que estás posponiendo por pura desidia. Haz un hueco hoy en tu agenda y ocúpate de estos asuntos, porque luego te sentirás mucho mejor.

Virgo

Hoy comprobarás que dispones de una asombrosa capacidad para hacerte entender, para que los demás comprendan y acepten tus propuestas y opiniones con facilidad. Amanece un día en el que te costará mucho tomar algunas decisiones trascendentes. Si finalmente te lanzas, te verás inmerso en proyectos que cambiarán tu vida. Los que sois padres tenéis que intentar contener vuestra forma de ser, excesivamente posesiva y controladora en ciertos aspectos. No está de sobra dejar más libertad a los hijos.

Libra

Si piensas en hacer cambios en tu vivienda, piensa en estructuras que comuniquen mejor las estancias. Hoy podrás ver a esa persona que tanto deseas, si la buscas. Se cruzarán en tu camino muchos intereses. No podrás atenderlos todos, decide por cuáles apostarás a corto plazo y cuáles se quedarán para más tarde. Las grandes diferencias en tus estados de ánimo, tus fuertes enfados y tus euforias sin límites dan una imagen de ti muy cercana al desequilibrio. Buen día para una fiesta.

Escorpio

Cuando más arrecien los problemas y los enfrentamientos, apuesta por el consenso, por el diálogo. Estás en una situación favorable que te permitirá salir reforzado. El espejo no es tu enemigo, sólo un amigo demasiado sincero que no se calla ni a tiros. No te agobies y pon los medios para sentirte más a gusto contigo, es parte de la felicidad. Acabas de tener una idea que crees genial. No obstante, más te vale madurarla y no dejarte llevar por el entusiasmo, porque podrías perder el tiempo y el dinero y malograr una oportunidad.

Sagitario

El cansancio puede influir en tu salud. Bajan las defensas y eres excelente caldo de cultivo para bacterias, virus y otros bichos sólo apreciables a vista de microscopio. Este mes promete ser muy bueno en el terreno económico y eso te dará una buena dosis de seguridad. Procura evitar la tentación de gastos innecesarios. No te conviene adentrarte en terrenos que no controlas, especialmente si con ello arriesgas algo. Tu signo no es hoy en absoluto favorable a tentar lo desconocido. Juega sobre seguro.

Capricornio

Te conviene caminar durante al menos una hora al día. No sólo porque le viene bien a tu salud, sino porque te da la oportunidad de pensar y de ordenar tus ideas. Por tu cabeza pasan ideas poco afortunadas. Si te ronda el fantasma del fracaso, trata de relativizar la situación y no optes por tomar medidas drásticas. El enfrentamiento no siempre es el mejor camino para resolver los problemas. Es preferible ceder posiciones sin valor para no desgastarte en broncas inútiles.

Acuario

Hoy conocerás a una persona en algún lugar público que te resultará tan interesante como inquietante. Averigua si se trata de un Leo y, en tal caso, ten cuidado con sus propuestas. Día propicio para las sorpresas, aunque el ámbito en el que aparecerán no está muy definido. Un viejo amigo, un ingreso repentino o quizá una mala noticia. Todo lo relacionado con el dinero vendrá marcado por un optimismo exagerado. No obstante, las actitudes positivas te ayudarán a superar situaciones comprometidas.

Piscis

Los problemas del mundo no son todos tuyos. Está bien contribuir a mejorar ciertas situaciones injustas, pero trata de huir hoy de batallas perdidas de antemano. En los próximos días algún problema familiar importante reclamará toda tu atención y te impedirá concentrarte en los demás asuntos. Cuidado con los resbalones. Tienes pendientes algunos compromisos familiares. Aprovecha el día para atenderlos o para prepararlos si aún no han llegado. No muestres tacañería, merece la pena gastar algo de dinero.

