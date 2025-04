Horóscopo de hoy miércoles 23 de abril: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 23 de abril para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos de los astros para hoy miércoles: ¿será un buen día en el trabajo o será mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Si te alimentas sabiamente y llevas a cabo el ejercicio físico adecuado no tendrás luego que lamentarte de los muchos y variados problemas que están asociados al sobrepeso. La suerte te está rondando en el día de hoy, así que aprovecha la buena racha. Si consigues frenar a tiempo en las apuestas, conseguirás saldar las viejas deudas. Hoy te espera alguna sorpresa desagradable en casa. Quizá alguna avería o una mala noticia relacionada con uno de tus hijos. Afronta lo que sea con serenidad y eficacia.

Tauro

Todo lo que sea elegante, con clase y estilo llamará tu atención de forma poderosa. Mejoran mucho tus relaciones en el terreno profesional, conociendo a gente influyente. Diviértete, disfruta al máximo de la vida junto a aquellos que amas, porque estás pasando por una racha en la que los cambios están a la orden del día. Huye de la tentación de asumir el papel de víctima en la relación amorosa. Es mejor aclarar cuáles son los sentimientos de ambos y jugar de cara. Las cosas saldrán bien al final.

Géminis

Por fin vuelve a reinar la paz en tu círculo familiar. Tu hogar será ahora un lugar en donde se pueda conversar y llegar a acuerdos sin problemas. Cuidado con las caídas. Si no tienes un poco más de responsabilidad en el terreno de las relaciones sentimentales, no puedes esperar que éstas prosperen. En el aspecto económico, estás de suerte. No te conformes con cumplir a la hora de prestarle ayuda a una persona que quieres. Haz todo lo posible para que se sienta bien, porque algún día pueden cambiarse los papeles.

Cáncer

Ignorar los rumores, por muy sabrosos que sean, es el mejor camino para acercarte a la verdad. Y recuerda que debes aprender de las lecciones de la vida. Estás a punto de reconocer quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes se mueven a tu alrededor más por el interés que por el afecto. En lo económico te marcha de cine. Momentos muy elevados de encanto y armonía con lo que te rodea. Eres un ser que atrae y eso te hará sentirte bien, muy reconfortado y con la autoestima por las nubes.

Leo

Las cosas están mejorando mucho para ti en los últimos tiempos. Pese a cierta debilidad física, eres una fuente inagotable de poder creativo capaz de hacer lo que te propones. Huye de la autocomplacencia como de la peste. Procura mantener la tensión todo la jornada y no te des por satisfecho con una pequeña victoria. Sigue adelante. Tu alimentación no es la más apropiada estos días, intenta mejorarla a pesar de las dificultades. Si comes fuera de casa, huye de las salsas y los picantes sobre todo.

Virgo

Sólo tú tienes las claves para solucionar tus problemas, búscalas con cuidado y acabarás resolviendo los asuntos más importantes. Tu salud es cada día más sólida. Hace tiempo que no dedicas un espacio suficiente a reflexionar. La rutina te arrastra y la rueda cotidiana te impide manejar bien la dirección en la que navegas. Es mejor que aprendas por ti mismo, aunque te cueste alguna equivocación que otra. Si tratas de hacer tuyas las experiencias de los demás nunca lo conseguirás bien.

Libra

Hoy estará marcado por un encuentro romántico, muy esperado por ti. Estarás todo la jornada pendiente de que llegue la hora. No descuides detalles como la ropa o el olor. Estos días disfrutarás de una especial habilidad para adelantarte a las iniciativas de los demás. Aprovecha esa ventaja para colocarte en una posición cómoda para el futuro. Tu imagen se proyecta estas fechas a un ámbito más amplio de lo habitual y eso te pone nervioso. No temas, tienes los deberes hechos y nadie podrá echarte en cara nada.

Escorpio

Has conseguido acertar en tus últimas decisiones y todo el mundo está empezando a darse cuenta de ello. Eso te plantea nuevos retos para mantener el nivel tan alto. Ante las dudas que aparezcan en un negocio importante, pide consejo a quienes tienen experiencias en ese campo. Puede ser un amigo o familiar, pero mejor un profesional. La energía que derrochas apenas te deja notar el enorme esfuerzo que estás realizando. Cuida tus hábitos de salud, porque con el bajón pueden llegar las enfermedades.

Sagitario

Tu estado de ánimo se ve muy perjudicado por tu delicada salud. Necesitas descanso para poder levantar la cabeza. Tu pareja te ayudará mucho en este sentido. Estás preocupado por tu situación económica. No es tan penosa como tú crees, y con un poco de cuidado en los gastos conseguirás sanear tus finanzas en poco tiempo. El amor se acerca a ti de una manera casual, sin que lo esperes. Es una buena noticia, pero la mala es que podría no ser la clase de relación que tú deseas en este momento.

Capricornio

Tienes la habilidad de ir directamente al corazón de los problemas, de no perderte en disquisiciones inútiles. Eso te valdrá hoy para ganar puntos en tu ámbito laboral. Hay días en que lo tienes todo de cara, y hoy será uno de ellos. Buenas relaciones con tu pareja y con tus amigos, ambiente excepcional en el trabajo y oportunidades de diversión. La autocrítica es un ejercicio muy saludable en cualquier momento, pero trata de evitarlo en esta jornada porque tu nivel de autoestima no está muy alto y puedes hundirte.

Acuario

Aunque te sientas cansado, no digas que no a una proposición para pasar una noche de fiesta. Conocerás a personas muy interesantes bajo la luz de las estrellas. Existen posibilidades de que la salud sea hoy una de tus principales preocupaciones. Los problemas de piel pueden causarte molestias aunque no muy graves. La conversación es para ti una fuente inagotable de ideas. Eres capaz de utilizar cualquier contacto para sacarle partido de alguna manera. Buen momento para viajar.

Piscis

Aunque tú haces todo lo que está en tus manos para que las cosas salgan bien, siempre hay alguien que mete la pata. Estás rodeado de personas sin interés por lo que hacen. Tienes ante ti una decisión sentimental muy delicada, debes pensar muy despacio antes de tomar una determinación. Hagas lo que hagas, que sea tras haberlo pensado. Tu atención está demasiado centrada en tu imagen personal. Recuerda que las apariencias son la parte más pequeña de nuestro ser, no le des tanta importancia.

Además puedes consultar las predicciones mensuales del horóscopo o, incluso, los pronósticos de los profesionales para este año. Explora toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los movimientos de las fuerzas astrológicas, las influencias de la luna y los elementos.

Más temas:

Horóscopo

Astrología