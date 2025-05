Horóscopo de hoy miércoles 21 de mayo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 21 de mayo para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para el día de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o es mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Pronto vas a tener que realizar grandes gastos que no esperabas. Eso desequilibrará tu presupuesto, así que más vale que reduzcas gastos superfluos por una temporada. Si estás convaleciente, te conviene descansar todavía más. No te dejes tentar por propuestas atractivas que significan un fuerte desgaste de energías, no estás para excesos. Día muy propicio a la variabilidad del humor en los casados, tan pronto os sentiréis satisfechos con lo que hacéis como caeréis en el desánimo y la desesperación.

Tauro

Tu vitalidad será hoy contagiosa, conseguirás que todo el mundo se ría contigo y el buen humor florecerá allá por donde tú pases. Cuidado con animales que muerden. A los obstáculos que ya tienes a la hora de conquistar a la persona que quieres se unen las zancadillas de alguien que se dice tu amigo, pero que no hace más que fastidiarte. Este será un día muy especial si lo pasas en compañía de tu pareja, de quien más amas en este mundo. Tardarás mucho tiempo en olvidar lo que hoy te suceda.

Géminis

No te fíes demasiado de tu aparente mejoría en el estado de salud, porque podría ser sólo una cuestión momentánea. Tu recuperación total necesita de bastante más tiempo. Tienes los pensamientos siempre en un sitio muy lejano, y por eso te cuesta concentrarte en lo que haces y apenas eres capaz de atender a lo que ocurre a tu alrededor. El amor no es en estos momentos una de tus prioridades, pero pronto aparecerá una persona en tu vida que te hará cambiar de opinión. Los acontecimientos te sorprenderán.

Cáncer

No tomes decisiones precipitadas hoy, te conviene consultar a otras personas que han pasado por la experiencia a la que tú te enfrentas antes de dar un paso importante. Hacía mucho tiempo que no tenías tantos problemas en el trabajo. Eso seguirá así. Esa es la mala noticia; la buena es que conseguirás resolver las cuestiones con facilidad. Si albergas dudas sobre las intenciones de una persona que te corteja de manera insistente, no dudes en dejarle claro lo que piensas. Si le das pie, lo tendrás encima todo el rato.

Leo

Ha llegado la tranquilidad, después de los tiempos movidos del pasado reciente. Puedes por fin respirar con tranquilidad y dedicarte a lo que te hace crecer como persona. El amor pasa a ocupar un lugar principal en tu vida, y te esperan momentos apasionados que hace mucho que no vivías. Que esto no te haga bajar la guardia en el trabajo. Comienzas una nueva etapa profesional que poco puede tener que ver con la anterior. Si sabes encontrar apoyos desde el principio puede suponer una buena oportunidad.

Virgo

Empiezas a notar una gran mejoría con respecto a días pasados y eso te lleva a estadios de equilibrio personal muy positivos. Muéstrate agradecido con quién te ha ayudado. El dinero no será problema para lo imprescindible, así que te puedes permitir un regalo que haga feliz a la persona que quieres y le demuestre lo que sientes por ella. Cuentas con grandes dosis de energía positiva en relación con tu trabajo, pero eso va en detrimento de tus relaciones personales en el ámbito de la pareja o de la familia.

Libra

A medida que pasan los años, es más necesario que veles por tu recuperación después de los excesos, porque a tu cuerpo cada vez le cuesta más regenerarse. Tu relación de pareja atraviesa un momento excelente, con una armonía que hace tiempo que no vivíais. Se avecinan grandes momentos tanto emocionales como sexuales. Busca la complicidad en tu cónyuge para poner fin a un problema surgido con los hijos, que amenaza con desequilibrar la armonía familiar. En esto debéis estar muy unidos.

Escorpio

Elige un deporte en el que además de hacer ejercicio te diviertas, porque de lo contrario pronto te cansarás y lo dejarás. Tendrás suerte en el terreno sentimental. Se acerca una tormenta en el ámbito familiar causada por diferencias de criterio a la hora de abordar ciertos gastos. Es posible que se digan palabras que no se piensan. Te toca ahora decir las cosas claras, tal y como las crees, sin pararte a pensar si esto supone un inconveniente para el que está escuchando. Si lo tienes claro, no te cortes.

Sagitario

Atraviesas un periodo excelente y los astros te acompañarán en todo aquello que emprendas. Tendrás que cuidar un poco tu salud, porque es lo único que te puede frenar. A pesar de que tu pareja se muestra algo distante estos días, dale algo más de tiempo y trata de ponerte en su lugar. Los problemas son pasajeros y pronto se arreglarán. Hasta ahora en el trabajo se han mostrado muy comprensivos contigo y con las circunstancias que te rodean, pero ese crédito está empezando a acabarse. Reacciona.

Capricornio

Aunque no te guste demasiado, a veces respondes mejor a las presiones que a las sugerencias. Tienes que ponerte las pilas sin esperar a que te llamen la atención hoy. Los astros te sonríen en lo referente al amor y eso te convierte en una persona plenamente feliz. Disfruta del momento, pero no te olvides de experiencias anteriores. No te confíes en ninguna ocasión en lo que se refiere a propuestas que llegan desde algún conocido que hace tiempo que no ves. Podría estar intentando aprovecharse de ti.

Acuario

Tu salud, tu fuerza y tu trabajo se encuentran en la misma sintonía, razón por la que podrás avanzar a más velocidad de lo habitual. En lo sentimental, se acerca un desengaño. Tu vitalidad es buena, pero conviene que ayudes a tu organismo a mantenerla. En lo sentimental te espera una sorpresa agradable, que te hará buscar tu media naranja. Si tienes pareja, ten mucho cuidado con flirtear con una persona que cada día está más tiempo cerca de ti de una manera que parece casual pero que no lo es en absoluto.

Piscis

Tu cuerpo y tu mente caminan en la misma dirección, el equilibrio que has conseguido se refleja en todos los ámbitos de la vida. Lánzate a retos con ambición, no puedes fallar. Para ti ahora el amor lo es todo y tu vida gira en torno a la persona que amas. Es un estado que favorece la salud de tu alma, pero que puede influir negativamente en tu trabajo. Debes asumir algún paso atrás en tu camino hacia los objetivos que persigues, no te derrumbes ante el primer inconveniente que te surja. El futuro es de los constantes.

