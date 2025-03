Horóscopo de hoy miércoles 21 de agosto de 2024

Descubre la predicción del horóscopo de hoy miércoles 21 agosto de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te preparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo se mantendrá sin cambios? Y el dinero… ¿cambiarán mis circunstancias?, ¿es buen momento para jugar al Euromillones? Descubre si la fortuna está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no aventurarse y andarse con diligencia. Según parece, el día de hoy puede presentarse algo complicado para algunos signos. Pero que no cunda el pánico, los movimientos de los astros siempre son generosos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Te costará mucho encarar el día con energía, el cansancio acumulado en los últimos meses pesa como una losa y cada día que pasa se te hace más difícil sacar fuerzas de flaqueza. Los momentos de tensión en la pareja se van desvaneciendo y regresa la paz al hogar. Por fin podrás dedicarte a las cosas que has dejado apartadas para cuidar de tu relación. Personas cargadas con energía negativa se mueven demasiado cerca de ti, procura alejarte y refugiarte en la proximidad de tus amigos o familiares, son los únicos que pueden ayudarte.

Tauro

Si pones demasiadas ilusiones en un proyecto que apenas está empezando, puedes llevarte un chasco demasiado pronto. Más vale que le des tiempo al tiempo, todo llegará. Tu ritmo no es el de costumbre, has ido bajando el pistón en los últimos días y ahora es posible que te encuentres con un montón de trabajo encima de la mesa que no esperabas. No le pongas vallas al amor, porque las va a saltar sin ninguna dificultad. Cuanto antes te rindas a tus sentimientos, antes comenzarás a disfrutar de tu nueva situación.

Géminis

El ambiente festivo te rodea y no te puedes sustraer a la tentación de dejarlo todo aparcado y sumergirte en la diversión. De vez en cuando, estas locuras enriquecen tu espíritu. Es el momento de demostrar a tu pareja tu amor con algún detalle especial, servirá para que recuperéis momentos de especial ternura, que a veces quedan relegados por lo cotidiano. Es imprescindible que cuides más de lo habitual la relación de pareja, atravesáis un momento delicado en el que se pueden romper lazos importantes que luego va a costar mucho recuperar.

Cáncer

Dispones de una gran cantidad de energía en estos días, pero no se puede decir lo mismo de la capacidad para canalizarla. Busca vías en las que te puedas desarrollar con rapidez. No pongas en juego tu estabilidad económica para dártelas de generoso, cíñete a tus ingresos e invita cuando la ocasión lo requiera, pero no más. Además, mucho cuidado con el alcohol. Protege con un poco más de celo tu intimidad, el ámbito laboral no debe invadir tu esfera privada, ambas tienen que estar perfectamente delimitadas para mantenerte equilibrado.

Leo

Tratar de atender a las necesidades de los demás sin haber satisfecho primero al menos una parte de las propias te puede causar un extraordinario agotamiento emocional. Tu natural sagacidad te facilitará llegar al fondo de las cosas mucho antes que los demás, tienes ventaja a la hora de competir tanto en el trabajo como en juegos o actividades similares. De momento, la persona con la que quieres iniciar una relación profunda no está pensando en nada serio. Debes tener paciencia, lo peor sería que presiones con compromisos.

Virgo

Las estrecheces económicas pueden limitar tu campo de acción a la hora de buscar la diversión, pero no impiden que puedas pasar un sábado muy emocionante con los tuyos. Tendrás hoy la peculiar capacidad de convertir las penas en alegrías, en un alarde de positivismo que contagiará a los que se encuentren a tu lado. Buenas vibraciones en el amor. Estos días de relajamiento te están dejando como nuevo, evita pensar en la vuelta al trabajo, todavía está muy lejos. Tus nuevos amigos te guardan una sorpresa para el fin de semana.

Libra

Si estás dispuesto a exigir mucho a los demás, prepárate tú primero para dar todo lo que haga falta. En todo caso, huye de los tratos en los que pierdas el control de la situación. Procura atajar cuando antes un malentendido que te mantiene enfrentado con uno de tus mejores amigos, no vale la pena que el orgullo mal entendido os separe para siempre. A veces no es bueno pararse a pensar en los efectos de tus palabras. Puede que hieras sensibilidades, pero cuando tienes que decir la verdad, lo mejor es hacerlo sin tapujos.

Escorpio

Se inicia una relación de amistad con una persona bastante mayor que tú, que te aportará mucha riqueza en el aspecto personal. Las discusiones que mantengáis te abrirán los ojos. No puedes seguir poniendo excusas, debes tomar una decisión en lo que se refiere a tu vida profesional, hay personas que están esperando una respuesta y no lo harán por mucho tiempo. Tus pasiones se despiertan y das rienda suelta a tu imaginación en el terreno sexual. Momentos de mucho placer unidos a un intenso amor te esperan en cualquier rincón.

Sagitario

Tu lado más romántico sale a la luz estos días y disfrutas de la compañía de la persona que amas con mucha intensidad. Serás feliz a su lado en cualquier lugar y situación. Dispones de una gran fortaleza, pero también necesitarás un poco de determinación y otro poco de astucia para superar una situación complicada que nunca antes habías afrontado. Procura mantener firme tu postura y no te dejes llevar por los impulsos, una imagen de serenidad hará que los demás depositen su confianza en ti para liderar el grupo.

Capricornio

Procura ser lo más claro posible a la hora de lanzar tus mensajes, la ambigüedad puede ser el origen de posteriores malos entendidos que te pueden causar graves perjuicios. No te faltará el calor y el cariño de los que te quieren en los momentos más delicados de tu vida. A pesar de las dificultades, encontrarás ayuda y consuelo cuando los necesites. Recibirás hoy muy sabios consejos de personas que te quieren, que te servirán para acertar en una decisión que vas a tener que afrontar muy pronto. Cuidado con el aire acondicionado.

Acuario

Los problemas económicos te abandonan poco a poco y te recuperas justo cuando peor creías que lo ibas a tener. Alguien te echará una mano para conseguir ingresos extra. Tu capacidad de enfrentarte a los problemas y a las situaciones inesperadas causa admiración en los demás, te da un punto de credibilidad y confianza. Buen día para ligar. Te mueves demasiado cerca del riesgo en sentido más literal de la palabra. Es posible que si arriesgas demasiado te encuentres con un accidente más grave de lo que piensas.

Piscis

Aunque a ti te lo parezca, no siempre tienes toda la razón. Es más, en ocasiones no tienes ninguna. La sabiduría consiste en darte cuenta de cuándo debes rectificar. No trates de pasar por alto tus sentimientos, al final terminarán saliendo desde lo más profundo de tu corazón. Reprimirlos no te va a llevar a ninguna parte, empieza a aceptarlos. En ocasiones, tus reacciones más impulsivas y tus prontos dejan una imagen de tu personalidad que no corresponde con la realidad. Contrólate, especialmente ante desconocidos.

