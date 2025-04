Horóscopo de hoy miércoles 16 de abril de 2025

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes averiguar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 16 de abril para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y averigua qué te deparan los movimientos de los astros para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la empresa o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a los presagios del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Dedica parte de tu tiempo a planificar el fin de semana, te hace falta una salida, aunque sea corta, para desconectar de las rutinas diarias. Disfrutarás con los preparativos. Confía en las personas que siempre te han demostrado afecto, los nuevos amigos pueden tener muchos atractivos, pero de momento no te ofrecen ninguna garantía. No te conformes con lo que tienes si es que te corresponde más por los méritos y por el trabajo que desarrollas. Si cedes en tus derechos nunca te sentirás realmente realizado.

Tauro

La falta de trabajo te está provocando ansiedad, procura ocupar el tiempo en algo en lo que te sientas útil y no dejes de buscar. Pronto tendrás una buena oportunidad. No pidas a tu cuerpo mucho más de lo que te puede dar, es tu aliado no tu esclavo. Crecen las oportunidades de divertirte, pero apuesta por la moderación. Tu camino estará lleno de piedras durante una temporada. Aguanta un poco, pronto vendrán ocasiones mejores. Sentimentalmente tus relaciones siguen estables a pesar de la presión.

Géminis

Tienes la oportunidad de recomponer una amistad rota por circunstancias que ya han perdido vigencia. Que el orgullo no te impida recuperar a un buen amigo. Las nuevas formas de comunicación pueden ser una baza muy importante en tu negocio, si las sabes controlar y aplicar. Pero no te fíes de los charlatanes. Da pasos cortos para empezar, porque si pretendes avanzar demasiado rápido sólo conseguirás tener que repetir las cosas dos veces. La paciencia y el cuidado serán aliados.

Cáncer

Te muestras muy creativo en el trabajo y la gente que supervisa tus resultados se están dando cuenta de ello. Puede que pronto aumenten tus responsabilidades. Existe mucho entendimiento en la pareja y eso hace que os enfrentéis a los problemas comunes con mucha ventaja. Tus objetivos profesionales se acercan. Las únicas personas que están dispuestas a sacrificarse realmente por ti están en tu ámbito familiar. El resto actúa únicamente movido por intereses particulares.

Leo

La posibilidad de que entables casi de repente una relación amorosa es grande. Aparecerá una persona que conocerás a través de un amigo común. Crece tu influencia en los círculos cercanos en los que te mueves. Tus opiniones son cada día más tenidas en cuenta después de los aciertos de los últimos tiempos. Aprovecha el ocio para pasear y llévate una libreta para apuntar todas esas ideas de futuro que surgen cuando caminas en solitario y que luego siempre se te olvidan.

Virgo

Las personas que te rodean en el trabajo confían en ti y es tu responsabilidad no decepcionarles. Para eso es necesario que te concentres y que dediques más tiempo. Debes tomar cuanto antes decisiones que no pueden esperar más. No te preocupes por el resultado, los astros harán que tu intuición sea acertada esta vez. Buenas perspectivas. Si tienes la oportunidad de cancelar alguna deuda, no dudes en hacerlo cuanto antes, ahora que puedes. En asuntos de pareja, procura huir de posiciones tozudas.

Libra

El camino que hace poco has escogido en el terreno profesional pronto te dará algún susto, pero no te preocupes, porque a la larga será una fuente de satisfacciones muy notable. A pesar de las crisis pasajeras, no va a haber un cambio significativo en tu vida amorosa y las cosas seguirán el cauce que habías previsto. Superaréis los obstáculos juntos. No te lo pienses demasiado y pon un toque de color a tu existencia. Hacer una locura de vez en cuando te ayudará a salir de la rutina y a encontrar nuevos objetivos vitales.

Escorpio

Lo que te está ocurriendo en el terreno sentimental es pasajero y pronto será sólo un recuerdo si eres capaz de mantener la calma y no tomas decisiones drásticas. Te sientes responsable por hechos ocurridos recientemente y puede que te estés equivocando. Las situaciones se producen por múltiples factores. Tu popularidad entre las personas del sexo contrario crece como la espuma este fin de semana. Se prevén noches de ajetreo en el terreno sexual, toma precauciones.

Sagitario

Una persona de tu entorno familiar te hará partícipe de un muy buen proyecto en el que no te vendría mal participar porque resultará muy rentable. Ata los detalles. Lo mejor que puedes hacer es tomarte la vida con humor, porque lo que es suerte no estás teniendo demasiada. No desesperes, pronto cambiará tu signo. Contarás con el apoyo de tus familiares para afrontar la crisis por la que atraviesas. En todo caso, cuida un poco tu salud porque se puede resentir por el exceso de estrés.

Capricornio

Aunque el recurso al buen humor es muy interesante, siempre debe estar limitado por el respeto. Ten en cuenta que no todo el mundo tiene siempre ganas de bromas. Tienes una capacidad innata para ponerte al frente de los grupos en los que te mueves. Tu espíritu de liderazgo es, a veces, más fuerte que tú mismo. No te puedes resistir. En el futuro cercano se presentará una gran oportunidad profesional, que vendrá cargada de incógnitas y dificultades. Prepárate para afrontarlas y sacar algún provecho.

Acuario

Pasar aunque sólo sea un día fuera de tu entorno habitual llenará tus pulmones de oxígeno y tu alma de energía positiva. No te lo pienses dos veces y sacúdete la pereza. No se trata de decir mentiras, pero en ocasiones como la actual debes poner ciertos filtros a la verdad para no hacer daño innecesariamente a la persona que quieres. Buscas la independencia por encima de todo, y eso refuerza tus ideales. No te desvíes de tu trayectoria, pero tampoco desprecies a quienes no comparten tu mismo camino.

Piscis

Tus amigos pueden parecerte a veces demasiado críticos, pero en esta ocasión están siendo objetivos. Lo mejor es que les hagas caso en lo fundamental. Si no tienes pareja, es muy buen momento para pensar en serio en establecer una relación con una persona que hace tiempo que conoces y que te atrae mucho últimamente. Es imposible saber todo de todas las cosas. Debes rendirte ante la evidencia y dar la razón a quien la tiene. Cualquier otra cosa sería un ejercicio insensato de testarudez.

