Horóscopo de hoy miércoles 14 de mayo de 2025

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy miércoles 14 de mayo para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para hoy: ¿será un buen día en el trabajo o es mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Si sigues dando vueltas en torno a lo mismo, no conseguirás adelantar nada. Ve directo a tu objetivo, aunque tengas que pasar por encima de alguien que te entorpece. Hoy tendrás muchas dificultades para concentrarte en los estudios o en el trabajo. Será mejor que aproveches el tiempo para labores fáciles que tienes pendientes. Haz caso de tu instinto en los negocios, te llevarán casi sin quererlo por la senda del triunfo. Estás en un periodo vital en el que tus perseguidores no tienen nada que hacer.

Tauro

Necesitas encontrar de forma urgente a una persona que sea capaz de compenetrarse contigo y llevar a cabo los proyectos vitales en los que tanto sueñas. Sal más por las noches. Conseguirás la solución a un problema que durante mucho tiempo ha permanecido sin resolverse. Eso te colocará en una posición inmejorable entre tus compañeros. Será muy difícil que hoy consigas atraer la atención de quien te gusta. Mejor será que lo intentes otro día. Sin embargo, con los amigos pasarás una buena tarde.

Géminis

El espacio en el que trabajas no te ofrece las condiciones de comodidad que necesitas y eso influye en tu rendimiento. Haz lo que esté en tus manos para mejorarlo. No temas a los desafíos, y aprovecha tu tiempo. Cada paso que das genera más entusiasmo para avanzar en tus objetivos. No fuerces situaciones, actúa con naturalidad. Te puede dar la impresión de que pierdes la oportunidad, pero no pierdas la ilusión, porque pronto verás resultados positivos. Hoy simplemente será un mal día, sin más.

Cáncer

Se te vienen encima cambios que no esperabas y que te sorprenderán. En el fondo esconden una muy buena oportunidad para ti de conseguir mejoras económicas. No le des vueltas a las cosas que no tienen solución. Pasa la página y piensa ya en nuevos proyectos sin caer en el desánimo, pronto te llegará la oportunidad definitiva. Tus poderes de seducción se multiplican y tendrás a tu alcance a la persona a la que quieres. Procura no emplear trucos y sé sincero, no te hace falta engañar a nadie.

Leo

Hoy te sentirás resentido por las palabras de un amigo enjuiciando alguno de tus comportamientos. Si te paras a pensar, quizá descubras que tiene toda la razón. Nunca es tarde para pedir disculpas o para reconocer los errores. Dedica más atención a tus hijos, no los descuides, pero sin meterte demasiado en su terreno. Llegan buenas noticias que no esperabas, y eso te llena el corazón de esperanza. No obstante, todavía pueden ocurrir varias cosas que no te agradarán en absoluto.

Virgo

La conjunción de los astros te sume en un periodo de poca actividad profesional y eso influirá en tu bolsillo en los próximos tiempos. Busca ingresos alternativos. Si estás esperando que llegue a tu vida la persona perfecta, seguirás aguardando de momento. Procura fijarte más en el interior de la gente y da alguna oportunidad. Disfrutas de una ocasión ligada a nuevas actividades, pero espera a tener todo asegurado antes de comprometer tu dinero. Los problemas de salud desaparecen.

Libra

Está muy cerca el momento de la consagración de una de tus personas más cercanas, en el ámbito profesional. Perdónale los nervios y no dudes en apoyarle. La enseñanza te abre grandes posibilidades económicas. Súmate a tareas que alienten la divulgación del conocimiento y con el tiempo conseguirás el dinero que necesitas. Fluyen los sentimientos y te pones en contacto con emociones que brotan para expresar lo que no debes ocultar. Llegarás con facilidad al corazón de quien amas.

Escorpio

Los cambios que están ocurriendo en tu vida te están proporcionando nuevos puntos de vista y ángulos desde los que contemplar la realidad que te rodea. Es muy interesante en este momento encontrarte con tus anhelos de diversión. Es hora de encender la pasión, aunque con las cautelas fundamentales en estos casos. Después de la tormenta llega la calma; recuerda que todo en la existencia es una constante toma de decisiones y que no puedes ahogarte en esta ocasión.

Sagitario

Ahora entiendes cómo se sienten los famosos. Todo el mundo tiene su mirada puesta en ti por tus últimos logros y eres el centro de atención allá por donde vas. Huye del conformismo y no te quedes con lo que ya dispones cuando podrías conseguir mucho más porque realmente te lo mereces. Corre pequeños riesgos y ganarás. Aparecen posibilidades de mejorar la economía, pero asuntos delicados lo ponen a prueba. Tendrás que mostrarte decidido para que los demás confíen en ti.

Capricornio

Las discusiones empiezan donde empiezan y terminan donde terminan, no tienes por qué permanecer siempre a la defensiva con quien has tenido algún enfrentamiento. No debes tomar decisiones adelantadas para no caer en los mismos errores del pasado. Cuida tu vista, porque las molestias se están convirtiendo en problemas graves. Las cosas en la vida casi nunca pasan por simple casualidad; todo tiene un porqué y sólo te hace falta investigar un poco para saber de qué se trata. La suerte te acompaña hoy.

Acuario

No existen recetas mágicas para resolver los problemas. Si tomas atajos, lo que conseguirás es llegar antes a tus propios fracasos. Mantén seriedad ante la adversidad. Controla tus nervios en una situación complicada en la que estarás sometido a mucha presión. Vivirás algo muy especial relacionado con el amor en esta jornada. No des pistas gratuitas a tus competidores, no comentes nada de lo que vas a hacer hasta que lo hayas puesto en marcha. Podrías sufrir hoy dolencias estomacales pasajeras.

Piscis

Las manecillas del reloj son inexorables y tu tiempo se está acabando. Tienes que recuperar lo que has perdido y debes hacerlo rápido, o la pérdida será para siempre. Tendrás que estudiar a fondo los últimos movimientos económicos, y si es necesario no dudes en pedir ayuda. Si te pasas de listo podrías perder muchísimo dinero. Las diferencias en el seno de tu grupo de amistades empiezan a poner en duda algunos proyectos, podrían producirse rupturas serias que afectarán al colectivo.

