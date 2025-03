Horóscopo de hoy miércoles 11 de enero de 2023

Descubre la predicción del horóscopo de hoy miércoles 11 enero de tu signo del zodiaco. Adelántate y averigua qué te deparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y el dinero… ¿cambiará la coyuntura?, ¿es buen momento para invertir? Averigua si la fortuna está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no jugársela y andarse con cuidado. Según parece, el día de hoy puede presentarse algo complicado para algunos signos zodiacales. Pero que no cunda el pánico, los movimientos de los astros siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

Tauro

Vas a empezar una etapa de gran actividad profesional, te desarrollarás, Tauro. Tu carisma será la clave de tus relaciones personales y de tu trabajo, que marcharán muy bien. Tendrás que apoyar a tus hijos, si los tienes, ahora mismo te necesitan. Te sientes con mucho agobio y la música sería una terapia excelente para desconectar. Por tu salud, si empiezas una dieta de adelgazamiento, que sea bajo vigilancia médica. El estrés puede minar tu vitalidad.

Géminis

Cáncer

Quizás te surja un gasto imprevisto, Cáncer, pero podrás afrontarlo sin problemas. Tendrás que ajustar tus cuentas a lo que ganas en tu trabajo, pero no debes pedir dinero prestado. En el amor, tu relación no atraviesa su mejor momento, pero es algo que puedes arreglar. Hoy podrías tener un encuentro con alguien del pasado que vive fuera. Por tu salud, trata de evitar el estrés, estás mal de energías y eso te afecta un poco.

Leo

Leo, se te va a presentar una buena ocasión en el nivel de trabajo, no la pierdas. Vas a dedicarte a idear proyectos nuevos que te ayudarán laboralmente. En el amor, tu pareja se va a sentir muy romántica, y estará muy pendiente de ti. Tu pareja y tu familia necesitan que les hagas más caso, atiéndelos. Con tu salud, no hagas esfuerzos para los que no estás en condiciones, y mímate un poco.

Virgo

Podrían surgir retrasos e imprevistos con el dinero, ten mucho cuidado, Virgo. Si te planteas un cambio de casa y de trabajo, te irá muy bien, este es un buen momento. En el amor, tienes muy abandonada tu vida personal, sal un poco más y diviértete. Si evitas prejuzgar a las personas, te irá mejor con ellas, inténtalo. En la salud, llevar un ritmo de vida más activo te sentará muy bien, tienes mucha energía, pero trata de canalizarla.

Libra

Tómate el trabajo con calma, Libra, y evita actuar por impulsos, no te convienen los nervios. Tus finanzas irán bien porque recibirás un ingreso con el que no contabas. En el amor, trata de solucionar los problemas en cuanto aparezcan y te irá muy bien. Te conviene evitar las reuniones familiares durante unos días, no irán bien. Por tu salud, un masaje profesional te vendría bien para eliminar las tensiones.

Escorpio

Los compañeros acudirán a ti, Escorpio, para que les eches una mano en el trabajo. Es posible que te hagan una oferta laboral bastante extraña, ten cuidado. En el amor, vas a disfrutar de la compañía de tu pareja, o bien de tus seres queridos. No es el momento de hacer planes de futuro con tu pareja, espera un poco. Por la salud, ten cuidado con lo que comes, porque puedes tener algún problema digestivo.

Sagitario

Capricornio

Si mantienes tu esfuerzo en el trabajo, pronto verás cumplido uno de tus sueños profesionales, Capricornio. Deberías escuchar los consejos de un amigo en cuestiones de dinero, te conviene. En el amor, si no tienes pareja, hoy se te puede presentar una oportunidad muy buena. No te fíes mucho de las promesas que te hagan, debes ser más realista. Estás iniciando una fase muy sana y creativa, obtendrás grandes satisfacciones gracias a tu buena salud.

Acuario

Te gustaría cambiar de trabajo pero aún debes esperar un poco, Acuario, ten calma. Laboralmente, te faltan metas nuevas y te aburres, pero puedes encontrar algo. En el amor, echarás de menos a una persona del pasado, intenta recuperar el contacto. Busca cariño en casa y con los miembros de tu familia, no te faltará. El exceso de responsabilidad puede llegar a afectar a tu salud, relájate, sólo tú sabes lo que te conviene.

Piscis

Aparte del horóscopo diario, en ABC también puedes leer la predicción mensual del horóscopo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos tienen su pronóstico mensual disponible para descubrir al instante sus previsiones sobre la salud, los asuntos del corazón, trabajo o el dinero. Y si también quieres explorar cómo será este año 2023, también puedes echar un vistazo y adelantarte a los designios del destino.

Más temas:

Horóscopo

Astrología