Horóscopo de hoy martes 7 de enero: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Si quieres saber lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy martes 7 de enero para tu signo zodiacal. Adelántate al azar y descubre qué te deparan los movimientos astrales para el día de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano sentimental?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

El equilibrio entre los buenos y los malos momentos está empezando a romperse en tu relación sentimental y ese debe ser un motivo importante de reflexión. No hagas caso a las calumnias que lleguen a tus oídos en referencia a una persona a la tienes mucha estima. Ni siquiera te molestes en comprobarlas. Las tensiones en tu vida profesional pueden producir síntomas extraños en tu salud, especialmente reacciones alérgicas. Todo tiene su origen en el estrés.

Tauro

Puede presentarse uno de estos días una extraña dificultad que necesite algún tipo de ayuda especial para encontrar la solución. Servirá para ocasiones futuras. No te conformas con cualquier cosa y eso te lleva a buscar la perfección, descartando siempre otros valores que en ocasiones pueden ser más valiosos. No siempre es fácil vivir a la altura de tus ideales. Ser consecuente con ellos es una labor a largo plazo, pero no puedes pretender cumplirlo a diario a rajatabla.

Géminis

Es muy probable que tus negocios no den en estos días los beneficios que tú habías esperado, pero es sólo algo temporal. No desesperes ni cierres vías. Si tienes la oportunidad de alejarte de todo y descansar al menos un par de días, no dudes en poner tierra de por medio. Necesitas que el oxígeno llegue a tu cerebro. Líbrate de tus preocupaciones y carga las pilas. Te vendrá bien el aire libre, el monte, la playa... Huye de los locales cerrados, porque necesitas espacios abiertos.

Cáncer

No le des importancia a una pelea que has tenido con tu pareja, es simplemente fruto del roce necesario de la convivencia. Mucho cuidado con las inversiones Las buenas expectativas en el terreno laboral vendrán de la mano de nuevas relaciones personales que te abrirán puertas hasta ahora cerradas a cal y canto. Tus relaciones con los amigos se complicarán. Algo que comenzará como una broma puede terminar en enfrentamientos que sacarán a la luz diferencias profundas.

Leo

Si tienes la oportunidad de comprar una vivienda, no lo pienses dos veces, especialmente si eso significa cambiar de aires. Te vendrá muy bien el salto. Surgen dudas en relación al comportamiento de tu pareja. Trata de despejarlas lo antes posible, pero no hagas nada antes de haber contrastado la realidad. Este será un día de comienzos, quizá en una nueva relación o en un nuevo trabajo. En todo caso, lo harás con la garantía que te dan las experiencias vividas.

Virgo

Hoy tendrás la oportunidad de acercarte a la persona que quieres y hacerle saber tus sentimientos. Si te atreves a hacerle una proposición, no esperes una respuesta inmediata. Mucho cuidado con el ejercicio físico, especialmente con los esfuerzos fuera de tu alcance, podrían ser la causa de contracturas musculares o lesiones similares. Tu manía de dejar las cosas a medias te está perjudicando en el trabajo. No empieces nada nuevo hasta que hayas acabado lo anterior. Alguien te ayudará.

Libra

Es importante que no dejes ningún cabo suelto en el aspecto económico, un error o una falta de atención podría provocarte una seria pérdida de ingresos. Acepta hoy una proposición de salir por la noche, será una buena oportunidad de conocer a gente. Problemas moderados relacionados con la familia. Es más rentable enfrentarte a tus miedos que tratar de ocultártelos a ti mismo. Al final, día tras día los tendrás muy presentes, no podrás alejarlos demasiado.

Escorpio

Te sentirás a gusto en un espacio totalmente nuevo en el que, sin embargo, al principio tendrás algunos problemas de comunicación. Nuevas sensaciones. Por una vez, déjate conquistar y verás que en ocasiones no llevar la iniciativa también puede ser interesante. En el trabajo, procura mejorar tus posturas. Las cosas cambian a mejor. Conseguir lo que te propones te costará menos sacrificio y eso redundará en un mejor estado de humor y una mayor productividad.

Sagitario

Aunque la duda es siempre razonable, en este momento no te servirá de mucho mostrarte dubitativo, merece la pena arriesgarte, aunque pierdas algo en el camino. Tus peores temores se están convirtiendo en realidad, no te esperan tiempos nada fáciles. No obstante, cuentas con el apoyo de los tuyos para pasar el trago. Tu tendencia a la exageración te da buenos resultados a corto plazo, pero siembra en los demás la duda sobre todo lo que dices. Modérate en la medida de lo posible.

Capricornio

Todavía puedes dar mucho más de lo que te piden, pero ten en cuenta que los esfuerzos se acaban pagando y lo tuyo es una carrera de fondo. Dosifícate. Ten un poco de paciencia y no te precipites a la hora de cerrar un trato con una persona que acabas de conocer. Recaba toda la información que puedas. No dudes en tomar las riendas de una situación comprometida en la que puede estar en peligro la integridad física de alguien. Tómatelo muy en serio.

Acuario

Todavía hay mucho espacio para la esperanza, no te dejes vencer por los malos resultados que has cosechado últimamente. Encontrarás respuestas muy pronto. La intuición te guiará en una serie de cambios profundos en la forma de afrontar la vida. Cuidado con los consejos de personas que no conoces de nada. Moverte en un terreno desconocido te va a traer más de una dificultad, pero merece la pena arriesgarte porque encontrarás novedades muy interesantes.

Piscis

Aparecen espacios de oportunidad económica muy relevantes en tu vida y no debes dudar en aprovecharlos. Problemas estomacales pueden agriarte el día. No te dejes llevar por las prisas en ninguna de tus facetas vitales. Aparecen elementos que siembran muchas dudas, y lo importante es despejarlas con calma. Tu relación sentimental se enfrenta a los obstáculos normales en una de este tipo, no los magnifiques. El camino es aprender a convivir con ciertas dificultades.

Además puedes leer las predicciones mensuales del horóscopo o, también, las predicciones de los profesionales para este año. Lee sin problemas toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los movimientos de las fuerzas astrológicas, las influencias de la luna y los elementos.

Más temas:

Horóscopo

Astrología