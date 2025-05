Horóscopo de hoy martes 6 de mayo: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Echa un vistazo a la predicción del horóscopo de hoy martes 6 mayo de tu signo del zodiaco. Adelántate y consulta qué te deparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo se mantendrá sin cambios? Y económicamente… ¿cambiará mi situación?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Averigua si la suerte va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no arriesgar y andarse con cuidado. Según parece, la jornada puede presentarse algo complicado para algunos signos. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

La venganza no es el camino. Ten muy en cuenta lo que has sufrido y quién es el responsable, pero pasa la página cuanto antes o prolongarás el sufrimiento. Grandes posibilidades en el terreno afectuoso, con una nueva presencia que te animará mucho. En el trabajo darás un resbalón que te hará sentir ridículo. A lo largo del día de hoy sufrirás un malestar general de carácter pasajero, que afectará a tu labor. En el amor, pocas posibilidades, aunque pronto cambiará la tendencia.

Tauro

Últimamente recurres demasiado a la tarjeta de crédito para recuperarte de las crisis. Si sigues así, al final el dinero se va a sumar a la lista de problemas que ya tienes. Jornada marcada por el aburrimiento y la rutina, no pretendas destacar ni sacar de hoy grandes rendimientos, porque lo tendrás muy difícil. Cuida más tu salud bucal. Tu pareja está dispuesta a dártelo todo, pero a cambio te pide que le dediques más tiempo que hasta ahora. Cuida lo que tienes, vale más de lo que imaginas.

Géminis

Es muy importante que tengas las ideas claras y que sepas en todo momento qué es lo que te conviene. No obstante, a veces es muy positivo estudiar los consejos de los demás. Disfrutarás del día como hacía tiempo que no ocurría. Especialmente al amanecer, creerás que eres verdaderamente feliz y que lo pasado ha merecido la pena. Procura no forzar las cuestiones relacionadas con tu pareja, no le exijas más de lo que puede darte en esta coyuntura y consuélate pensando que todo llegará.

Cáncer

Es momento de sentarte a hablar con tu pareja y de escucharla también. Hace tiempo que las cosas se han encaminado por derroteros que no favorecen el amor. Entenderte a ti mismo es una de tus asignaturas pendientes. No es fácil avanzar por ese camino, pero el día que lo consigas te habrás acercado a la felicidad. Acepta la invitación para un acto social, en el transcurso de esa cita puedes obtener información valiosa. Cuidado con el tráfico y los accidentes en ciudad.

Leo

Tienes la necesidad de tomar la iniciativa en todo, pero debes controlarte un poco o los demás tenderán a pensar que tratas de acaparar lo que no te corresponde. No dejes los trabajos a medias, tendrás que acabarlos para poder pasar página antes de abrir otra. Si no lo haces, los problemas del pasado regresarán. Ten mucha precaución con unos documentos importantes, alguien te puede jugar una mala pasada. Afronta la vida con mucho optimismo, contarás con más suerte.

Virgo

Hoy es importante que busques puntos en común con tu pareja, que impulses los proyectos y cosas que os unen por encima de las diferencias que os separan. Jornada de mucha sensibilidad porque no te sientes totalmente seguro de los sentimientos de tu pareja; eso puede propiciar discusiones o momentos de tensión. En los últimos tiempos estás demasiado preocupado por tu apariencia, está bien que te cuides, pero no olvides que lo fundamental es mantener tu propia identidad.

Libra

Atraviesas una etapa de mucha sensibilidad por lo que ocurre a tu alrededor y eso te afecta mucho. A veces, conviertes los problemas de los demás en los tuyos propios. No tengas miedo de tomar decisiones, son necesarias para que puedas seguir adelante. No te estanques sólo porque no te sientas seguro. Acertarás sin duda. Se prevén cambios muy satisfactorios que van a despertar en ti muchas ganas de hacer cosas nuevas. Tendrás que enfrentarte a una prueba médica desagradable.

Escorpio

Los reencuentros con elementos antiguos pueden resultar gratificantes, pero deben ser puntuales porque si revives ese pasado podrías comprometer el presente. Si estás esperando un dinero desde hace tiempo, llegará con seguridad. Y si lo que quieres encontrar es tu amor, recibirás noticias favorables uno de estos días. A veces te pasas a la hora de juzgar los pequeños detalles en tu pareja, y eso puede causar roces innecesarios. Molestias en la vista y también en la garganta.

Sagitario

Hoy saldrás de dudas en un asunto que te tiene en vilo desde hace tiempo. Las noticias no serán precisamente buenas. Tendrás que buscar alternativas cuando antes. La suerte está de tu lado estos días, no pierdas más tiempo y ponte manos a la obra para poner en marcha los proyectos que están esperando hace mucho. La armonía reina en tu casa por el momento, pero hay asuntos larvados que pueden salir a la luz cuando menos te lo esperes. Es mejor afrontar los problemas.

Capricornio

Si te resulta difícil concéntrate en tu lugar habitual de estudio por circunstancias pasajeras, busca sitios donde puedas esconderte del mundo. Te hace falta silencio y paz. Una conversación informal con una persona que no conoces te dará las claves necesarias para resolver un problema que hasta ahora no sabías cómo afrontar. Tómate las cosas con calma, porque pronto llegará un golpe de suerte que cambiará todo. Te sientes un poco asustado, pero enseguida mejorarás.

Acuario

Te atrae lo nuevo, necesitas liberarte de lo de siempre y zambullirte en lo desconocido. Renovarte es bueno, pero no debes desprenderte de lo bueno que siempre has tenido. Hoy ocurrirá algo que te generará muchas emociones y a la vez un alto nivel de estrés. Al final, todo saldrá mucho mejor de lo que esperas y te aliviarás. Últimamente están ocurriendo cosas que se escapan a tu comprensión, debes apostar por la paciencia hasta que las cuestiones regresen a su estado natural.

Piscis

No siempre se pueden mantener conversaciones profundas e inteligentes, a veces es más conveniente dejarte llevar por la frivolidad. Un poco de diversión no viene mal. Te toparás con una persona a la que hace mucho tiempo que no ves y la encontrarás mucho mejor de lo que esperabas. Escucha y aprende de sus consejos. Ten mucho cuidado con las personas a las que le das demasiada confianza. Podrían aprovecharse de ello y perjudicarte más de lo que tú crees. Espabila.

