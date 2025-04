Horóscopo de hoy martes 5 de diciembre: consulta la predicción para tu signo del Zodiaco

Hoy martes 5 de diciembre los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el dominio de movimientos astrales determinantes que van a subordinar algunos aspectos del día. Averigua la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sobresaltos. A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos zodiacales:

Aries

Te levantarás lleno de energía y con ganas de sacar adelante los trabajos que los últimos días habías abandonado. Controla las compras que haces. Te enfrentas en este momento a un despertar espiritual que te llenará de desasosiego. Sensaciones desconocidas relativas a lo no terrenal te pondrán al borde de una crisis. La oportunidad de viajar se te presenta muy clara. No la desperdicies y elige el destino cuanto más lejano mejor. Te esperan muchas sensaciones excitantes.

Tauro

Tu habilidad verbal te sacará hoy de más de un apuro. A lo largo del día te llevarás algún que otro susto, pero sabrás salir de ellos con la habilidad que te caracteriza. Los viejos recuerdos se instalarán en ti y te rodeará una especie de nube de melancolía de la que, sin embargo, debes salir para divertirte con lo que te ofrece el presente. Aunque tu pareja no lo demuestre, está pasando por momentos muy difíciles. Haz un hueco en tu agenda y dedícale todo el tiempo posible. Te necesita.

Géminis

Cuanto más pienses en una propuesta de empleo que has recibido, más interesante te parecerá. Ata los cabos relativos a la estabilidad y lánzate a la aventura. Las discusiones de familia pueden estropear una jornada que, por lo demás, estará marcada por las oportunidades de diversión nocturna. Trata de no amargarte el día. No insistas en tocar un problema que ha supuesto un fuerte enfrentamiento con tu pareja, aunque te sientas culpable. A veces, es mejor dejar que las heridas se curen por sí solas.

Cáncer

Procura ser un poco más práctico hoy. Tu carácter desprendido y romántico te lleva a menudo a situaciones de despilfarro que no convienen a tu economía. Te empieza a preocupar tu salud y eso no es negativo, pero no caigas en la obsesión, porque tu salud es buena y sólo acusas exceso de cansancio acumulado. La desidia te persigue, pero tú eres más rápido. A pesar de que estás rodeado de apatía, conseguirás arrastrar a tus compañeros y conseguir metas colectivas.

Leo

Algunos trámites te ocuparán de forma inesperada la jornada de hoy. Tendrás dificultades para resolver los problemas y puede que tengas que seguir mañana. En algunas discusiones, a veces es mejor callar cuando las cosas se ponen feas. Seguir echando leña al fuego sólo servirá para decir cosas de las que te arrepentirás. Es posible que hoy o en los próximos días recibas una mala noticia relacionada con la salud de un amigo o familiar cercano. La tuya, sin embargo, es excelente.

Virgo

Hoy estás destinado a vivir momentos de fuertes emociones, aunque pueden ser positivos o negativos. Una decisión tomada hace poco marcará el signo de los acontecimientos. Aprovecha al máximo las cosas que tienes, antes de comprar otras nuevas. Es algo que va mucho con tu conciencia contra el consumismo, pero que a veces pierdes de vista. Evitar los problemas de salud depende más de la prevención que de la cura y en tu caso mucho más. Estudia la manera de vivir de forma más saludable y hacer más ejercicio diario.

Libra

Tu salud es una bendición y tu capacidad de recuperación tras los esfuerzos y los excesos raya lo sobrehumano. Pero no te pases, porque todo tiene un límite. Aunque te cueste un poco por ciertos resentimientos absurdos, debes reconocer los aciertos de tu pareja. Es el camino a la reconciliación y la recuperación de la armonía. Alguien te hará hoy una promesa que no piensa cumplir. Sé cauteloso a la hora de confiarle dinero o poner en sus manos algo que sea importante para ti.

Escorpio

Se prevén pequeños enfrentamientos en el trabajo por cosas no relacionadas con vuestra labor, sino por asuntos de tinte político o ideológico. No dudes en defenderte. No estás obligado a salir de casa, sólo porque los amigos te presionen. Si necesitas estar sólo, es mejor que dejes la diversión para cuando tu ánimo te lo pida. Decide tú. La suerte está de tu lado y podrías probar a apostar en algún juego de azar. Pero ten en cuenta que si los premios han de llegarte, lo harán de una apuesta moderada.

Sagitario

No des la espalda a quienes ahora no están de acuerdo contigo, pero que siempre te han apoyado cuando lo has necesitado. Es mejor que colabores ahora, aunque no estés a gusto. A veces, disponer de tanto tiempo libre te crea ansiedad. No sabes cómo ocupar las horas y tienes la misma sensación de agobio que cuando estás trabajando. Queda con los amigos. La división de opiniones sobre un tema relacionado con la educación de tus hijos puede ser hoy el origen de una discusión en el seno de la pareja. Es necesario llegar a algún acuerdo.

Capricornio

Los nervios por un compromiso familiar o un acto público te harán perder los estribos a la primera y mostrar tu cara más intolerable. Será difícil evitarlo. No es inteligente poner restricciones a la diversión de tus hijos. Sólo tienes el derecho y la obligación de asegurarte que lo hacen en condiciones de seguridad aceptables. Alguien insistirá hoy en criticar a uno de tus mejores amigos, con argumentos interesados. No intervengas, pero preocúpate de hacer saber a tu amistad lo que está ocurriendo.

Acuario

Buenas perspectivas para ese viaje que tienes previsto, pero vigila bien los aspectos relacionados con la salud, porque te pueden amargar las vacaciones. La información es esencial. La culpa de que los demás pongan sobre tus espaldas trabajos que no te corresponden es sólo tuya, por haber aceptado en el pasado responsabilidades que no te tocaban. Sentimientos que creías perdidos para siempre regresarán de improviso a tu vida y te crearán dificultades emocionales. Aunque lo quieras, será difícil luchar contra ellos.

Piscis

El día girará en torno a los problemas familiares que tendrás que solucionar para que en el futuro inmediato las cosas vayan de forma suave. Procura escuchar a todos. A veces eres prisionero de tu propio carácter, que te impide lanzarte a enfrentamientos abiertos por cautela. Pero hay momentos en que no debes evitar defender lo tuyo. Estás mostrando tu lado más caprichoso, actuando por impulsos y tratando a los demás con cierto desprecio. Corrige esta actitud, te va a acarrear enemigos.

