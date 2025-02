Horóscopo de hoy martes 31 de octubre de 2023

Hoy martes 31 de octubre los astros prometen sorpresas para algunos signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales decisivos que van a supeditar algunos aspectos del día. Consulta la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sorpresas. A continuación, descubre los vaticinios para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries

Vives un clima ideal para llegar a acuerdos comerciales con los que vas a ganar mucho dinero. No obstante, te hará falta un poco de valentía para romper algunos moldes. Si tienes claro cuáles son tus responsabilidades no habrá problemas. Estos surgirán si dejas de lado un trabajo que te corresponde y que nadie enfrentará. Huye de los pensamientos negativos y trata de separarte de las personas que tienen siempre una visión pesimista. Evita los dulces en exceso.

Tauro

Mucho cuidado estos días con los amigos de lo ajeno, podrían rondarte cerca y darte algún susto; en todo caso, no te enfrentes a nadie ni te arriesgues sólo por dinero. Tus pretensiones de crecer por encima de todo pueden afectar a tu vida sentimental. Has de buscar la manera de compatibilizar ambición con amor. No te faltan habilidades en el terreno profesional, pero tienes que esperar a que el momento sea favorable a tus propuestas.

Géminis

Un asunto que ya creías perdido sale a flote y te colocas en una situación mucho mejor que hasta ahora de una manera casi milagrosa. Buenas relaciones en el amor. Los prejuicios de los demás nunca te han afectado, no dejes que eso ocurra ahora en una situación en la que te juegas tu vida sentimental. Haz caso de tus instintos. Busca el acuerdo con tu pareja, olvida los rencores y piensa que en el fondo lo que os ha separado es una tontería.

Cáncer

No te fíes demasiado de las promesas que te hace alguien cuya principal preocupación ahora es la de conseguir que accedas a sus pretensiones amorosas. Podría estar mintiendo. En ocasiones eres demasiado riguroso contigo mismo, la autocrítica es una herramienta muy positiva si se utiliza en su justa medida. Date un tiempo para reflexionar sobre lo que quieres hacer con tu vida, no es momento de arriesgarte con decisiones precipitadas.

Leo

Alcanzarás un importante acuerdo financiero a través de la negociación con una persona que te atrae, pero no caigas en la tentación de mezclar placer y negocios. Te encontrarás con personas que no veías hace tiempo y eso hará que recuerdes cosas que habías olvidado a propósito. Es posible que te cree problemas. Fíjate bien en las cosas que se repiten, puedes encontrar en ellas la clave del problema que te tiene paralizado. Sigue a tu instinto.

Virgo

No compartas tus ganancias con aquellos que te prometen grandes beneficios, es mejor que seas ahora un poco conservador con el dinero. Vendrán tiempos complicados. Busca alternativas novedosas para progresar; aunque mantengas las apuestas por lo que funciona, debes mirar un poco más al futuro y los que compiten contigo. En este momento es más aconsejable que apuestes por la seguridad de las apuestas pequeñas. Los proyectos modestos saldrán adelante.

Libra

No descuides nada en absoluto tu salud, y aún menos si estás en tratamiento. Sigue al pie de la letra y religiosamente todas las indicaciones del médico. No pierdas de vista ningún detalle, en las pequeñas cosas puede estar la clave del éxito, la diferencia entre lo mediocre y lo realmente bueno. Muéstrate más agresivo. El tiempo es ahora muy importante, debes medirlo a conciencia. Si tardas demasiado llegarás tarde, pero si te precipitas levantarás la liebre.

Escorpio

Tendrás hoy una oportunidad de quedar bien con tus superiores, no te niegues a hacer un trabajo que quizá no te corresponda pero en el que te podrás lucir. La clave para dominar una reunión o entrevista será saber captar cuanto antes las necesidades de los demás. Esa será la forma de llevar la iniciativa: ofrecer lo que los otros quieren. Tu intimidad es lo primero, aunque pretendas llegar a acuerdos en lo profesional, nunca debes dejarte convencer para perjudicar tu vida privada.

Sagitario

Reprime un poco tu curiosidad y guárdate de meter las narices donde no te llaman. Investigar asuntos que no te conciernen puede traerte grandes problemas. Te situarán al frente de un proyecto delicado, en el que otros ya han fracasado antes. Necesitarás dedicarte en cuerpo y alma a este reto, o podrías fracasar. No es fácil. Recibes una invitación para participar en un proyecto que siempre has criticado, quizá porque lo veías inalcanzable.

Capricornio

No hagas en público comentarios demasiado críticos acerca de otras personas, puede estar escuchando alguien que no te conviene que sepa lo que piensas. Encontrarás un clima cálido en tu familia, mientras que fuera sólo hallarás incomprensión y rivalidad. Los conflictos pueden aparcarse, pero no enterrarse. Da prioridad a los gastos imprescindibles pero limita el resto a su mínima expresión. Haz un alto en tu carrera por conseguir la cima.

Acuario

Pasarás por un momento angustioso en una situación difícil y embarazosa; para salir de ella tendrás que valerte de la sinceridad, no trates de escurrir el bulto. Las metas que hasta ahora eran impensables se ponen al alcance de tus manos, sólo necesitas hacer un esfuerzo final. No debes tener dudas a la hora de apostar fuerte. Te cuesta amoldarte a las nuevas costumbres, pero es imprescindible que lo hagas cuento antes o habrá quien se te adelante.

Piscis

Mira a tu futuro con optimismo, todo lo que está por venir es positivo en uno u otro grado. Incluso los golpes serán valiosos, te enseñarán a defenderte mejor. Busca un plan de trabajo riguroso, no puedes seguir funcionando solamente con tu intuición. Sé un poco más crítico contigo mismo. Necesitas que alguien confíe en ti, que te escuche, pero no lo encuentras. Piensa en la escritura como una alternativa muy válida para dar salida a esta situación.

